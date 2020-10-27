Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Октябрь » 27 » 22:59:03

У «Слуги народа» признали поражение. Мэр Житомира Сергей Сухомлин остается на второй срок

Вчера, 23:01:46 450 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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У «Слуги народа» признали поражение. Мэр Житомира Сергей Сухомлин остается на второй срок

В штабе политической партии «Слуга народа» обработали 100% протоколов с избирательных участков, где вели параллельный подсчёт голосов. Согласно данным штаба СН, в Житомире не будет второго тура, так как уже в первом победил действующий мэр Сергей Сухомлин, получив 52.59% голосов избирателей. Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на областной штаб партии «Слуга народа».

Все кандидаты на пост мэра от партий, преодолевших проходной барьер, а именно Виктор Евдокимов («Слуга народа»), Наталья Леонченко (ОПЗЖ), Людмила Зубко (ЕС) и Елена Розенблат («Батьківщина») и Иван Мартынчук («Сила и Честь») попадают в городской совет в качестве депутатов.

В большинстве своём они возглавили избирательные списки своих политических сил, исключение — партия «Сила и Честь», где первым номером шла Любовь Цимбалюк, а Иван Мартынчук в списках четвёртый.

Выборы мэра - обработано 100% протоколов:

Выборы_мэра_Житомир.png

 

Выборы в городской совет:

Самой крупной фракцией в обновлённом Житомирском городском совете станет «Пропозиция» — от неё заходят в совет 16 депутатов (38% из 42 депутатских мест). «Слуга народа» получает 7 депутатских мандатов, «Европейская Солидарность» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» — по 6, «Сила и Честь» — 4, ВО «Батьківщина» — 3.

Міська_рада.png
 

Выборы в областной совет:

На момент публикации материала партийный штаб «Слуги народа» обработал данные 74.67% протоколов. В целом, картина по сравнению с информацией с обработанных 70.69% протоколов с участков существенно не изменилась: восемь партий набирают более 5% и, вероятно, проходят в областной совет, а «Сила и Честь» балансирует на грани, приближаясь к проходному барьеру.


 

Любопытный момент:

На сайте Times.Zt появилась информация о том, что опубликованные выше ресурсом Житомир.info данные — фейк.
Информация о том, какие из партий одержали победу на выборах, и кто из депутатов войдёт в состав Житомирского городского совета, которую сегодня распространило интернет издание Житомир.info, не соответствует действительности. Ссылаясь на штаб «Слуги народа», Житомир.info сообщил о составе новоизбранного городского и областного советов, и результаты голосования за должность Житомирского городского главы. Однако в штабе «Слуги народа» полностью это отрицают. Подобной информации по поводу результатов голосования на местных выборах в Житомире в штабе не предоставляли, – говорится в сообщении.

Мы уточнили этот момент, и в областном штабе партии «Слуга народа» нам подтвердили — выше опубликованные данные соответствуют действительности, и они на самом деле передали их журналистам Житомир.info.

Почему возникла неразбериха?

Журналисты Times.Zt тесно связаны с представителями городского штаба партии "Слуга Народа", а данные предоставил областной штаб "Слуга Народа". 
Тэги: Сухомлин, выборы 2020, выборы мэра
Комментариев: 2
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 23:16:57, Вчера [Материал]
0

Я никогда не понимал какой смысл взрослым честным людям лездь во власть на низкую зарплату на полную занятость с 8 до 18
chlor1
2 alex (chlor1)   • 23:21:50, Вчера [Материал]
+1

Соня Кошкина .... что то не так пошло.
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