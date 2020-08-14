Сергій Сухомлин: «У Житомирі «Пропозиція» розраховує отримати 25% голосів»

У Житомирі «Пропозиція» розраховує отримати щонайменше 25% підтримки громадян. Місцеві вибори будуть стартом для становлення загальнонаціональної партії, яка системно захищатиме інтереси місцевого самоврядування. Про це в ефірі «4 каналу» розповів міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

Політик підкреслив, що його особисто депутатський мандат не цікавить, він прагне залишитись на посаді міського голови.

«Коли я вперше йшов на посаду мера, то одразу говорив, що мені потрібно два терміни, аби виконати ті обіцянки, які я давав. Точно не піду у Верховну Раду. Міг це зробити раніше, але мене це не цікавить. Мене цікавлять проекти, які хочу реалізувати в Житомирі. Наприклад, у місті будують перший в Україні новий, сучасний водоканал, із нуля. Нові очисні споруди, нові станції підготовки води, нова каналізаційна станція. Ми станемо першим містом, яке побудує сучасний сміттєпереробний завод, і я хочу ці проекти завершити», — говорить Сергій Сухомлин.



За його словами, рішення балотуватись від «Пропозиції» було найлогічнішим, бо це партія, яка відстоює інтереси місцевого самоврядування.

«Це вже унікальний проект, коли міські голови змогли об’єднатися. Головне, що партія будується знизу, а не з Києва за підтримкою великих олігархічних і фінансових груп. Це партія, яка будується знизу, з регіонів. Ми дійсно розглядали можливість піти окремо з місцевою політсилою, і розуміємо, що так могло бути простіше, але партія «Пропозиція» відкриває перспективу», — зазначає Сергій Сухомлин.



Він наголошує, що завданням «Пропозиції» у Верховній Раді буде імплементація Європейської хартії місцевого самоврядування в наше законодавство та завершення реформи децентралізації.

«Ми розуміємо, що вибори у Верховну Раду будуть, чи позачергові, чи чергові, але вони будуть. І треба сформувати партію, яка дійсно захищала би права громад. Те, що зараз відбувається — це фактично централізація влади. І нам просто необхідна фракція у Верховній Раді, яка відстоюватиме права місцевого самоврядування», — каже Сергій Сухомлин.





Пресслужба політичної партії "Пропозиція"