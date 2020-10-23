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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 23 » 10:50:24

Людмила Зубко: «Чекаю сьогодні Сергія Сухомлина на дебатах»   PR  

Сегодня, 11:01:24 372 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Людмила Зубко: «Чекаю сьогодні Сергія Сухомлина на дебатах»

 Про це кандидатка в мери Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко заявила в ефірі телеканалу «Прямий». Вона вкотре закликала чинного міського голову Житомира прийти на дебати і відповісти на питання, які найбільше хвилюють житомирян.

Дебати відбудуться сьогодні, 23 жовтня на телеканалі «СК-1» о 18:00.

«Дебати  - це битва стратегій розвитку Житомира на наступні 5 років. Це пряма комунікація з житомирянами, які хочуть почути відповіді на свої питання», - наголосила Людмила Зубко в ефірі ТК «Прямий».


Вона пояснила, що люди повинні і хочуть розуміти прозорість видатків, тендерів, питань щодо виділення землі у своєму місті. «І сьогоднішні дебати – час прямих відповідей, які вирішать долю громади на наступні 5 років. Я отримала фідбек від житомирян. Їм дуже цікаво побачити наші дебати», - підкреслила Зубко.

За її словами, одне з багатьох питань, які сьогодні пролунають під час дебатів – це безпека людей під час голосування. Раніше Людмила Зубко вимагала від міської влади забезпечити виборців медичними масками на дільницях у день голосування. 

Нагадаємо, 12 жовтня Людмила Зубко викликала мера Житомира Сергія Сухомлина на дебати 23 жовтня, втім мер поки не надав чіткої відповіді.
 
Тэги: Сухомлин, Людмила Зубко, дебаты
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