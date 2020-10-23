Людмила Зубко: «Чекаю сьогодні Сергія Сухомлина на дебатах»

Про це кандидатка в мери Житомира від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко заявила в ефірі телеканалу «Прямий». Вона вкотре закликала чинного міського голову Житомира прийти на дебати і відповісти на питання, які найбільше хвилюють житомирян.
Дебати відбудуться сьогодні, 23 жовтня на телеканалі «СК-1» о 18:00.
«Дебати - це битва стратегій розвитку Житомира на наступні 5 років. Це пряма комунікація з житомирянами, які хочуть почути відповіді на свої питання», - наголосила Людмила Зубко в ефірі ТК «Прямий».
Вона пояснила, що люди повинні і хочуть розуміти прозорість видатків, тендерів, питань щодо виділення землі у своєму місті. «І сьогоднішні дебати – час прямих відповідей, які вирішать долю громади на наступні 5 років. Я отримала фідбек від житомирян. Їм дуже цікаво побачити наші дебати»
, - підкреслила Зубко.
За її словами, одне з багатьох питань, які сьогодні пролунають під час дебатів – це безпека людей під час голосування. Раніше Людмила Зубко вимагала від міської влади забезпечити виборців медичними масками на дільницях у день голосування.
Нагадаємо, 12 жовтня Людмила Зубко викликала мера Житомира Сергія Сухомлина на дебати 23 жовтня, втім мер поки не надав чіткої відповіді.