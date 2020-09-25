«Ми горді, що від «Європейської Солідарності» в мери йде Людмила Зубко», - командир батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич

Людмила Зубко, яку партія "Європейська Солідарність" висунула кандидаткою у міські голови Житомира, презентувала на зустрічі з волонтерами, молоддю і активною громадою свій план дій для Житомира, викладений у "Маніфесті успішного міста для людей".
На зустрічі також була присутня народна депутатка України від "ЄС", ветеранка, український доброволець-медик, командир медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич
. Вона заявила, що партія "Європейська Солідарність" горда тим, що від команди "ЄС" у мери Житомира іде саме Людмила Зубко, яка не зраджує цінностей.
"Партія "ЄС" і декларує, і виконує ключові постулати європейського розвитку України. Для мене як ветерана, дуже важлива підтримка армії, шлях до ЄС і вступ до НАТО. Саме наша партія – може, вміє і досягає цих результатів. Вона показала це за попередні 5 років. У нас дуже потужна команда, кожен представник якої є лідером у своєму напрямку"
, - зазначила Зінкевич.
На її переконання, місцеві вибори - це буде справжній бій. "І я рада, що такі люди як Людмила, які не зраджують своїм європейським ідеям і цінностям, долучились до нашої команди. Місцеві вибори - це шанс для достойних кандидаток, які вміють, мають гарні ідеї, можуть проявити себе і досягти потужних результатів. Жінка-депутат, жінка-мер, жінка-управлінець завжди більше опікується турботою про людей. І такою кандидаткою є Людмила", - наголосила Зінкевич.
Кажучи про свої пріоритети на посаді мера, Зубко зазначила, що для неї успішне місто – це сучасне європейське місто.
"Ми часто чуємо, що успішне місто – це те місто, в якому хочеться жити і працювати. Ми часто чуємо, що успішне місто – це Житомир мрії. Для нас успішне місто – це місто, яке не залишають наші діти. Нас не влаштовує, коли кожна друга людина в Житомирі хоче поїхати за кордон. Нас не влаштовує, коли Житомир за цей увесь час так і не вибрався із "середнячків". У нас 16-те місце у рейтингу комфортності українських міст. Маємо зробити Житомир успішним містом для людей"
, - сказала Зубко
Людмила Зубко переконана, що майбутній мер Житомира має вжити усіх заходів, аби зробити життя у місті комфортним. Це і критична інфраструктура, і якісне водопостачання, і переробка сміття, і безпека у місті.
"Для мене результат – це склянка чистої води замість безкінечних ремонтів на водоканалі. Для мене результат – це вчасне тепло в оселі з прозорими тарифами замість невстановлених лічильників"
, - зазначила вона.
У Житомирі поряд з однією успішною центральною вулицею комфорт має бути забезпечений в усіх без виключення районах - Крошня, Богунія, Корбутівка, Центр, Польова, Мальованка, Мар’янівка та інших, переконана Зубко. Також вона наголосила, що місто потребує реальних робочих місць замість "порожнього" індустріального парку. У Житомирі мають цінувати власну справу, впевнена Зубко. Також, на її переконання, усі видатки міського бюджету мають бути прозорими, це значно полегшить боротьбу з корупцією.
"Прийняти рішення балотуватися у мери не дуже складно, коли ти любиш своє місто і хочеш, щоб воно було дійсно успішним, комфортним і тут залишалися наші діти. Кожного разу обираючи мера, громада має багато очікувань і, на превеликий жаль, багато розчарувань. Я готова і я розумію, що це дуже великий виклик. Я не шукаю роботи, я хочу, щоб моє місто було по-справжньому щасливим",
- наголосила Людмила Зубко.
Пресслужба Людмили Зубко