«Ми горді, що від «Європейської Солідарності» в мери йде Людмила Зубко», - командир батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич

На її переконання, місцеві вибори - це буде справжній бій. "І я рада, що такі люди як Людмила, які не зраджують своїм європейським ідеям і цінностям, долучились до нашої команди. Місцеві вибори - це шанс для достойних кандидаток, які вміють, мають гарні ідеї, можуть проявити себе і досягти потужних результатів. Жінка-депутат, жінка-мер, жінка-управлінець завжди більше опікується турботою про людей. І такою кандидаткою є Людмила", - наголосила Зінкевич.