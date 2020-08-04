Людмила Зубко представила чеклист, щоб школи Житомира першими в Україні пройшли фахову перевірку з інфекційної безпеки

У липні цього року підприємиця, засновниця громадської організації «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко розпочала проєкт «Альтернатива є – безпечна школа». На прикладі однієї школи міста вона та експерти-інфекціоністи відпрацьовують зразковий стандарт безпеки, щоб показати, як можна захистити дітей від коронавірусу та інших інфекцій. І таким чином уникнути продовження карантину у школах.
У рамках свого проєкту команда Людмили Зубко розробила чеклист для перевірки протиінфекційної безпеки у будь-якому навчальному закладі. Тепер цей чеклист доступний для всіх. За допомогою спеціальної анкети батьки та вчителі можуть перевірити готовність їхньої школи для безпечного початку навчального року та у відповідь отримати рекомендації експертів з інфекційного контролю.
«На противагу загальним інструкціям від МОЗ, наші покрокові рекомендації прораховані до дрібниць. Заради безпеки дітей ми враховуємо усе: як має відбуватися зустріч учнів, що робити при виявленні симптомів хвороби, як має бути організоване харчування, прибирання, як правильно дезінфікувати поверхні, як провітрювати приміщення, як поводитись батькам та вчителям і так далі. Коли йдеться про здоров'я і безпеку дітей, неважливих речей не існує», - каже Людмила Зубко.
Вона наголосила, що у Житомирі 41 школа, а часу до першого вересня все менше. “Тому я звертаюся, передусім, до батьків та вчителів – роздруковуйте напрацьований нами чеклист і на його основі перевірте свої навчальні заклади. Ми надамо усю необхідну допомогу", - каже Зубко.
Чеклист доступний на сайті
Людмили Зубко. Його слід заповнити та надіслати на електронну адресу bezpechnashkola.zhytomyr@gmail.com
, вказавши у листі назву та номер школи. Після цього експерти-інфекціоністи з команди Зубко нададуть фахові рекомендації про те, що слід зробити у кожній конкретній школі для захисту від інфекцій.
Крім того, у серпні в Житомирі відбудуться тренінги для дітей, батьків та вчителів, на яких вони отримають наочні рекомендації фахівців щодо поводження в умовах інфекційної загрози.
Проєкт «Альтернатива є – безпечна школа», ініційований Людмилою
Зубко, проводиться у співпраці з Національною експертною групою з інфекційного контролю (NEGIC) на чолі з керівником Андрієм Александріним.
Національна експертна група з інфекційного контролю започаткована у 2012 році в рамках виконання Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». Керівник - Андрій Александрін, лікар-епідеміолог, голова ГО «Інфекційний контроль в Україні», кандидат медичних наук. Організація проводить повний спектр консультацій з профілактики та контролю над інфекціями на соціально критичних об’єктах (заклади охорони здоров`я і освіти), підприємствах, об’єктах громадського харчування і ресторанного бізнесу, транспорті тощо. За 8 років роботи NEGIC провів аудит у понад 400 об’єктах та більше 1000 навчальних заходів.
Пресслужба Людмили Зубко
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