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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 4 » 14:40:07

Людмила Зубко представила чеклист, щоб школи Житомира першими в Україні пройшли фахову перевірку з інфекційної безпеки   PR  

Вчера, 14:50:16 759 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Людмила Зубко представила чеклист, щоб школи Житомира першими в Україні пройшли фахову перевірку з інфекційної безпеки

 У липні цього року підприємиця, засновниця громадської організації «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко розпочала проєкт «Альтернатива є – безпечна школа». На прикладі однієї школи міста вона та експерти-інфекціоністи відпрацьовують зразковий стандарт безпеки, щоб показати, як можна захистити дітей від коронавірусу та інших інфекцій. І таким чином уникнути продовження карантину у школах. 

У рамках свого проєкту команда Людмили Зубко розробила чеклист для перевірки протиінфекційної безпеки у будь-якому навчальному закладі. Тепер цей чеклист доступний для всіх. За допомогою спеціальної анкети батьки та вчителі можуть перевірити готовність їхньої школи для безпечного початку навчального року та у відповідь отримати рекомендації експертів з інфекційного контролю.

«На противагу загальним інструкціям від МОЗ, наші покрокові рекомендації прораховані до дрібниць. Заради безпеки дітей ми враховуємо усе: як має відбуватися зустріч учнів, що робити при виявленні симптомів хвороби, як має бути організоване харчування, прибирання, як правильно дезінфікувати поверхні, як провітрювати приміщення, як поводитись батькам та вчителям і так далі. Коли йдеться про здоров'я і безпеку дітей, неважливих речей не існує», - каже Людмила Зубко.

Вона наголосила, що у Житомирі 41 школа, а часу до першого вересня все менше. “Тому я звертаюся, передусім, до батьків та вчителів – роздруковуйте напрацьований нами чеклист і на його основі перевірте свої навчальні заклади. Ми надамо усю необхідну допомогу", - каже Зубко.


Чеклист доступний на сайті Людмили Зубко. Його слід заповнити та надіслати на електронну адресу bezpechnashkola.zhytomyr@gmail.com, вказавши у листі назву та номер школи. Після цього експерти-інфекціоністи з команди Зубко нададуть фахові рекомендації про те, що слід зробити у кожній конкретній школі для захисту від інфекцій.

Крім того, у серпні в Житомирі відбудуться тренінги для дітей, батьків та вчителів, на яких вони отримають наочні рекомендації фахівців щодо поводження в умовах інфекційної загрози.

Проєкт «Альтернатива є – безпечна школа», ініційований Людмилою Зубко, проводиться у співпраці з Національною експертною групою з інфекційного контролю (NEGIC) на чолі з керівником Андрієм Александріним.

Національна експертна група з інфекційного контролю започаткована у 2012 році в рамках виконання Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». Керівник - Андрій Александрін, лікар-епідеміолог, голова ГО «Інфекційний контроль в Україні», кандидат медичних наук. Організація проводить повний спектр консультацій з профілактики та контролю над інфекціями на соціально критичних об’єктах (заклади охорони здоров`я і освіти), підприємствах, об’єктах громадського харчування і ресторанного бізнесу, транспорті тощо. За 8 років роботи NEGIC провів аудит у понад 400 об’єктах та більше 1000 навчальних заходів.

Пресслужба Людмили Зубко
Тэги: школа, коронавірус, Людмила Зубко
Комментариев: 3
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 19:41:05, Вчера [Материал]
+1

Людмила Зубко идет в меры?
если нет, к чему тогда пиар за деньги?
bender123
2 vasya (bender123)   • 22:05:22, Вчера [Материал]
+4

ясно что идет.. раньше мы не слышали о ней а сейчас вот уже целая команда инфекционистов прилетят и все проверят ..
vovik-zt
3 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:31:09, Вчера [Материал]
+2

Почалося, PR - майже у кожній новині.
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