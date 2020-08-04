Людмила Зубко представила чеклист, щоб школи Житомира першими в Україні пройшли фахову перевірку з інфекційної безпеки

«На противагу загальним інструкціям від МОЗ, наші покрокові рекомендації прораховані до дрібниць. Заради безпеки дітей ми враховуємо усе: як має відбуватися зустріч учнів, що робити при виявленні симптомів хвороби, як має бути організоване харчування, прибирання, як правильно дезінфікувати поверхні, як провітрювати приміщення, як поводитись батькам та вчителям і так далі. Коли йдеться про здоров'я і безпеку дітей, неважливих речей не існує», - каже Людмила Зубко.



Вона наголосила, що у Житомирі 41 школа, а часу до першого вересня все менше. “Тому я звертаюся, передусім, до батьків та вчителів – роздруковуйте напрацьований нами чеклист і на його основі перевірте свої навчальні заклади. Ми надамо усю необхідну допомогу", - каже Зубко.