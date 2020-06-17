«Слуга Народу» в Житомирі запускає «ліфт»

Обласна організація партії «Слуга Народу» в Житомирській області запускає проєкт «ліфт», який відкриває нові можливості для кожного мешканця області.
Головна ідея проєкту – дати можливість кожному реалізувати себе в якості кандидата в депутати в місцеві органи влади. Для цього потрібно заповнити анкету і бути готовим до праймеріз.
Якщо ти прагнеш змін у житті міста, готовий взяти на себе відповідальність, крок за кроком реалізовувати соціальні та економічні проєкти, долучайся до команди майбутнього.
Заповнюй анкету за посиланням та очікуй на зворотній зв’язок. https://forms.gle/ErZGrcxFMnatBTGf6
пресслужба обласної організації партії «Слуга Народу»
Но в этот-то то раз они точно не обманут!!! Верую!
Опоздали вы, ребята. Раньше нужно было действовать, а не под выборы)))
1) Прямые мирные переговоры с ДНР и ЛНР при посредничестве РФ.
2) Вышвырнуть проамериканские организации со страны, отменить курс в ЕС и НАТО. Жёстко пресечь деятельность нацистских организаций. Русский язык - второй государственный.
3) Нормализация отношений с РФ, вступление в Таможенный Союз, вступление в ШОС.
4) Национализация топливно-энергетического комплекса. Cнижение тарифов. Развитие ядерной энергетики, строительство новых энергоблоков. Инвестиции в собственную добычу энергоносителей.
5) Снижение налогов, отмена ПДВ (НДС) и упрощение налогообложения.
6) Развитие машиностроения, инвестиции в наукоёмкие высокотехнологичные отрасли.
7) Отмена закона о продаже земли. Протекционизм отечественным сельхозпроизводителям. Внедрение современных прогрессивных технологий в сельское хозяйство.
8) Радикальная чистка правоохранительных органов и судебной системы
9) Смертная казнь за крупные коррупционные деяния и экологические преступления.
10) Возврат к системе Семашко. Недопущение сокращения числа больниц и врачей.
11) Дегуманитаризация и интенсификация образования. Просветительство, светскость, реальное отделение религии от государства. Создание научно-технической базы для инновационного прорыва.
12) Профессиональная (контрактная) высокотехнологичная армия.
2) Чё это мы должны отменять курс на цивилизацию? А русский язык второй государственный из-за того, что Москва навязала русский язык, убила голодомором украинцев, завезла россиян, а они в свою очередь хотят российский государственным? Ничё не попутала?
3) Нормализация -- сдаться России? Я правильно понимаю?
4) Национализация = коррупция. Или найти дофига УМНЫХ и ЧЕСТНЫХ людей, чтобы этим всем управляли? Сообщи как закончится эффект того вещества, под которым ты это пишешь.
5) С этим соглашусь, НО в РФ, куда ты хочешь нас притащить налоги тоже не маленькие, несмотря на нефтедоллары, с которых могли жить как цари.
6) Где ты таких найдёшь, если они все вышвырнуты пунктом 2?
7) Назови страны, где есть мораторий на продажу земли, ну ПОЖАЛУЙСТА. Я прям горю желанием увидеть в этом списке Украину (тем более возле "современных прогрессивных технологий")
8) Без внешнего управления республиканцев это невозможно. Пример -- Южная Корея. К стати, твои фантазии = КНДР.
9) Есть в Китае. Что дальше? Логичней просто один раз повесить всех на столбах, кто причастен к коррупции
10) Система Семашко умерла. Это всё влажные мечты. Медицина должна быть платной, чтобы врачами становились квалифицированные кадры с хорошей ЗП + мед.страховка. 300-500 грн. в месяц -- не дорого.
11) Ага, прорыв, как в РФ. Это невозможно. Был совок. Что было? Прорыв? Давай тупо сравним автомобили того времени в СССР и США. Нет желания? Или под прорывом ты имеешь ввиду воровство, как было в СССР. Ппц, даже пылесос, и тот слямзили у финов.
12) Контрактная есть. Что значит высокотехнологичная армия? Это называется ВПК. Если что, то судя по ракетной программе, в Украине ещё есть порох в пороховницах.
P.S. Я так понимаю, что ОПЖЗ уже начинает ссать в глаза уши. Пластинку меняй.