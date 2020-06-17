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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Июнь » 17 » 14:06:00

«Слуга Народу» в Житомирі запускає «ліфт»   PR  

Вчера, 14:12:42 1216 20 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Слуга Народу» в Житомирі запускає «ліфт»

 Обласна організація партії «Слуга Народу» в Житомирській області запускає проєкт «ліфт», який відкриває нові можливості для кожного мешканця області.

Головна ідея проєкту – дати можливість кожному реалізувати себе в якості кандидата в депутати в місцеві органи влади. Для цього потрібно заповнити анкету і бути готовим до праймеріз.

Якщо ти прагнеш змін у житті міста, готовий взяти на себе відповідальність, крок за кроком реалізовувати соціальні та економічні проєкти, долучайся до команди майбутнього.

Заповнюй анкету за посиланням та очікуй на зворотній зв’язок.  https://forms.gle/ErZGrcxFMnatBTGf6

пресслужба обласної організації партії «Слуга Народу»
 
Тэги: выборы 2020, социальный лифт, Слуга народа
Комментариев: 20
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:20:38, Вчера [Материал]
+2

Вы предлагаете войти в вашу партию и продолжать войну , продавать землю, дружить с Порошенко, расформировывать больницы, школы, интернаты, преступать Конституцию, . Любопытно. Кстати в вашем обкоме партии под номером один зарегестрирован Яремчук...друг и соратник Сухомлина. Розенблата, Рабиновича, Зубка.
Mykhailo
9 Михаил (Mykhailo)   • 16:41:00, Вчера [Материал]
-1

Их избрали, и они про всех забыли... аж до следующих выборов.
Но в этот-то то раз они точно не обманут!!! Верую!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:21:33, Вчера [Материал]
+5

Лифт в никуда.
Mykhailo
11 Михаил (Mykhailo)   • 16:41:47, Вчера [Материал]
-2

Ну надо же как-то в политику родственников и любовниц подтягивать?
Mira
3 Irina (Mira)   • 15:39:46, Вчера [Материал]
+5

Опять наберут случайных людей, судимых,без опыта управления, без образования,без знания законов, далеких от политики и т.д. Главное, нажимать нужные кнопки вовремя.
RaID
5 Сергій (RaID)   • 15:57:05, Вчера [Материал]
+7

Проблема ж не у них зовсім. Не вони себе до влади привели, а ті хто голосував за обгортку, а не за зміст.
Mykhailo
12 Михаил (Mykhailo)   • 16:42:47, Вчера [Материал]
+4

А не в том проблема, кто так всех своим свиным рылом и патологической жадностью достал, что голосовали за пустую оболочку, лишь бы не за свинью?
Atillanta
4 Иванна (Atillanta)   • 15:45:46, Вчера [Материал]
+1

Партію «Слуга Народу» треба не в ліфт, а в унітаз, разом з їх партнерами "Європейська Солідарність" та "Голос" .
Armen21
6 МАКС (Armen21)   • 16:02:50, Вчера [Материал]
+6

Партія гундосого сцикуна:(
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:12:02, Вчера [Материал]
+3

Маленький просмотр статьи ...людям они не интересны. Это приятный сигнал.
Mykhailo
13 Михаил (Mykhailo)   • 16:43:43, Вчера [Материал]
0

Им люди не интересны, они людям не интересны. Обычный украинский расклад.
Artmaker
8 Евгений (Artmaker)   • 16:18:07, Вчера [Материал]
+2

Прагнеш змін - почни діяти! - это не про партию Зеленского, это про партию Шария))
Опоздали вы, ребята. Раньше нужно было действовать, а не под выборы)))
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:41:20, Вчера [Материал]
+1

В Житомире не вижу представителей партии Шария. Почему ? Не вижу партии Савченко. Почему?, Не вижу партии Саакашвили. Почему? Житомирян обворовывают , а вас нету. АУ !
Arina1985
14 Арина (Arina1985)   • 17:07:49, Вчера [Материал]
+2

Результаты первого "лифта" мы уже видели. Теперь на очереди следующий.
andriiua
15 andrii (andriiua)   • 20:36:38, Вчера [Материал]
+1

В комментах все против Зе! команды, очень интересно а кого вы предлагаете? дайте точные ответы без воды.
Atillanta
16 Иванна (Atillanta)   • 00:02:17, Сегодня [Материал]
-1

Важно не кого-то предлагать (доброго царя), а сформулировать программу выхода из кризиса и надвигающейся катастрофы. А делать надо следующее:
1) Прямые мирные переговоры с ДНР и ЛНР при посредничестве РФ.
2) Вышвырнуть проамериканские организации со страны, отменить курс в ЕС и НАТО. Жёстко пресечь деятельность нацистских организаций. Русский язык - второй государственный.
3) Нормализация отношений с РФ, вступление в Таможенный Союз, вступление в ШОС.
4) Национализация топливно-энергетического комплекса. Cнижение тарифов. Развитие ядерной энергетики, строительство новых энергоблоков. Инвестиции в собственную добычу энергоносителей.
5) Снижение налогов, отмена ПДВ (НДС) и упрощение налогообложения.
6) Развитие машиностроения, инвестиции в наукоёмкие высокотехнологичные отрасли.
7) Отмена закона о продаже земли. Протекционизм отечественным сельхозпроизводителям. Внедрение современных прогрессивных технологий в сельское хозяйство.
8) Радикальная чистка правоохранительных органов и судебной системы
9) Смертная казнь за крупные коррупционные деяния и экологические преступления.
10) Возврат к системе Семашко. Недопущение сокращения числа больниц и врачей.
11) Дегуманитаризация и интенсификация образования. Просветительство, светскость, реальное отделение религии от государства. Создание научно-технической базы для инновационного прорыва.
12) Профессиональная (контрактная) высокотехнологичная армия.
MagLife
17 Сергій (MagLife)   • 00:27:25, Сегодня [Материал]
-1

Так вони ж з цим і йшли на вибори, у них і була така програма, а тут ніфіга не виходить, залишилось 25% розумних людей, які їм палки в колеса ставлять. Хєра вам московити, не пройде ваша програма.
Atillanta
18 Иванна (Atillanta)   • 00:30:55, Сегодня [Материал]
+1

З Членограєм вони йшли на вибори.
ciklumig
19 НеВажно (ciklumig)   • 01:16:06, Сегодня [Материал]
0

1) Прямые переговоры с террористами? В Украине НИКТО не говорил и не говорит "поребрик", но когда появилось ДНР, начали говорить. Как объяснишь?
2) Чё это мы должны отменять курс на цивилизацию? А русский язык второй государственный из-за того, что Москва навязала русский язык, убила голодомором украинцев, завезла россиян, а они в свою очередь хотят российский государственным? Ничё не попутала?
3) Нормализация -- сдаться России? Я правильно понимаю?
4) Национализация = коррупция. Или найти дофига УМНЫХ и ЧЕСТНЫХ людей, чтобы этим всем управляли? Сообщи как закончится эффект того вещества, под которым ты это пишешь.
5) С этим соглашусь, НО в РФ, куда ты хочешь нас притащить налоги тоже не маленькие, несмотря на нефтедоллары, с которых могли жить как цари.
6) Где ты таких найдёшь, если они все вышвырнуты пунктом 2?
7) Назови страны, где есть мораторий на продажу земли, ну ПОЖАЛУЙСТА. Я прям горю желанием увидеть в этом списке Украину (тем более возле "современных прогрессивных технологий")
8) Без внешнего управления республиканцев это невозможно. Пример -- Южная Корея. К стати, твои фантазии = КНДР.
9) Есть в Китае. Что дальше? Логичней просто один раз повесить всех на столбах, кто причастен к коррупции
10) Система Семашко умерла. Это всё влажные мечты. Медицина должна быть платной, чтобы врачами становились квалифицированные кадры с хорошей ЗП + мед.страховка. 300-500 грн. в месяц -- не дорого.
11) Ага, прорыв, как в РФ. Это невозможно. Был совок. Что было? Прорыв? Давай тупо сравним автомобили того времени в СССР и США. Нет желания? Или под прорывом ты имеешь ввиду воровство, как было в СССР. Ппц, даже пылесос, и тот слямзили у финов.
12) Контрактная есть. Что значит высокотехнологичная армия? Это называется ВПК. Если что, то судя по ракетной программе, в Украине ещё есть порох в пороховницах.

P.S. Я так понимаю, что ОПЖЗ уже начинает ссать в глаза уши. Пластинку меняй.
Atillanta
20 Иванна (Atillanta)   • 01:27:33, Сегодня [Материал]
0

Причём ту ОПЖЗ? Твои нацики уже 30 лет народу ссут в уши про капиталистический рай и европейскую цивилизацию. Уже превратили страну в колонию, а оно всё успокоится не может. Или будет как в славной украинской традиции - свалят за бугор и от туда будут писать мемуары и конституции? - "ми хотіли, а нам не дали кляті москалі, поляки, мадяри, румуни (нужное подчеркнуть)"
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