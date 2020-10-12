Житомиряни отримають додатковий захист від коронавірусу – стартує проєкт Людмили Зубко «Безпечний Житомир». ВІДЕО

"Захворюваність зростає, епідемія розкручується, як маховик. У цій ситуації мене вражає безпорадність влади – як центральної, так і місцевої. У пріоритеті зараз мають бути не асфальти, а турбота про людей. Я не втомлююся цього повторювати. "Безпечний Житомир" – це один з багатьох наших проєктів, які ми спільно з командою втілюємо фактично від початку жорсткого карантину весною", - розповіла Зубко.