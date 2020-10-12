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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 12 » 11:22:49

Житомиряни отримають додатковий захист від коронавірусу – стартує проєкт Людмили Зубко «Безпечний Житомир». ВІДЕО   PR  

Сегодня, 11:32:37 1029 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряни отримають додатковий захист від коронавірусу – стартує проєкт Людмили Зубко «Безпечний Житомир». ВІДЕО

 Оскільки кількість хворих на коронавірус невпинно збільшується, необхідно вживати додаткових заходів для завчасного виявлення хвороби та надання необхідної медичної допомоги. З цією метою підприємиця, меценатка і кандидатка на посаду міського голови Житомира Людмила Зубко розпочала у місті реалізацію свого нового проєкту «Безпечний Житомир». У чому полягає суть проєкту, вона розповіла в ефірі каналу СК1.

За її словами, проєкт «Безпечний Житомир» розпочався спільно з проректором Інституту медсестринства Ольгою Горай. У місті працюють мобільні медичні намети, у яких кожному бажаючому, особливо людям літнього віку, медпрацівники будуть проводити сатурацію – вимірювання рівня кисню у крові. На відміну від розповсюдженого температурного скринінгу, сатурація є  набагато ефективнішим методом виявлення хвороби на ранніх стадіях, навіть якщо інших симптомів, окрім зниження рівня кисню, немає. Якщо рівень кисню менше 90%, це свідчить про те, що потрібно звертатись до лікаря, робити тест і лікуватись.


 

"Захворюваність зростає, епідемія розкручується, як маховик. У цій ситуації мене вражає безпорадність влади – як центральної, так і місцевої. У пріоритеті зараз мають бути не асфальти, а турбота про людей. Я не втомлююся цього повторювати. "Безпечний Житомир" – це один з багатьох наших проєктів, які ми спільно з командою втілюємо фактично від початку жорсткого карантину весною", - розповіла Зубко.

 



Ще навесні Людмила Зубко почала реалізовувати низку проєктів для забезпечення протиінфекційної безпеки. У березні нею та її командою було розроблено протоколи безпеки для бізнесу. Трохи згодом був реалізований проєкт "Безпечна школа", спрямований на захисту учнів та вчителів в умовах пандемії. "Безпечний Житомир" є продовженням цих протиінфекційних заходів.

Безпека і турбота про людей є одним із головних пунктів програмного документу "Маніфест успішного міста для людей", з яким Зубко іде на вибори мера Житомира.


Пресслужба Людмили Зубко, кандидатки на посаду міського голови Житомира
Тэги: Людмила Зубко, выборы 2020, Житомир, кандидат в мэры
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