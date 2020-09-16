Сергій Сухомлин має найбільші шанси вдруге стати міським головою Житомира

Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у серпні. У рейтингу кандидатів на посаду міського голови Житомира лідером симпатій житомирян є чинний міський голова Сергій Сухомлин за якого готові проголосувати 53,1% виборців.
При цьому, 64% містян сказали, що задоволені роботою Сергія Сухомлина на посаді міського голови, а 68% опитаних не проти, щоб він був повторно обраний мером.
Також 67% респондентів відзначили покращення ситуації в місті за час роботи Сергія Сухомлина.
Що стосується рейтингів політичних партій, то лідером електоральних симпатій житомирян є партія «Пропозиція».
Якби вибори до Житомирської міськради відбулися найближчим часом, за «Пропозицію» готові проголосувати 32,1% серед усіх опитаних.
Нагадаємо, що чергові вибори до органів місцевого самоврядування в Україні відбудуться 25 жовтня.
Методологія:
- Ініціативне дослідження Соціологічної групи «Рейтинг»
- Аудиторія: мешканці Житомира від 18 років і старші
- Вибірка репрезентативна за віком, статтю Вибіркова сукупність: 800 респондентів
- Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face)
- Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%
- Терміни проведення: 13-17 серпня 2020 р.
З.Ы.
В 2014 подобный обмен совершился... Как вам живется сегодня, по сравнению с периодом, сограждане?
200 млн і 2 млрд грн !!!
сісти за грати