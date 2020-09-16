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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 16 » 14:25:10

Сергій Сухомлин має найбільші шанси вдруге стати міським головою Житомира

Сегодня, 14:53:10 829 10 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергій Сухомлин має найбільші шанси вдруге стати міським головою Житомира

 Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у серпні.  У рейтингу кандидатів на посаду міського голови Житомира лідером симпатій житомирян є чинний міський голова Сергій Сухомлин за якого готові проголосувати 53,1% виборців.



При цьому, 64% містян сказали, що задоволені роботою Сергія Сухомлина на посаді міського голови, а 68% опитаних не проти, щоб він був повторно обраний мером. 




Також 67% респондентів відзначили покращення ситуації в місті за час роботи Сергія Сухомлина.   




Що стосується рейтингів політичних партій, то лідером електоральних симпатій житомирян є партія «Пропозиція». 

Якби вибори до Житомирської міськради відбулися найближчим часом, за «Пропозицію» готові проголосувати 32,1% серед усіх опитаних.

Нагадаємо, що чергові вибори до органів місцевого самоврядування в Україні відбудуться 25 жовтня.

Методологія:
  • Ініціативне дослідження Соціологічної групи «Рейтинг»
  • Аудиторія: мешканці Житомира від 18 років і старші
  • Вибірка репрезентативна за віком, статтю Вибіркова сукупність: 800 респондентів
  • Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face)
  • Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%
  • Терміни проведення: 13-17 серпня 2020 р. 
Тэги: выборы 2020, социологический опрос, Житомир, кандидат в мэры
Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:07:29, Сегодня [Материал]
-6

Брехня...палками выгонят с города.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:34:48, Сегодня [Материал]
-10

У твоего коллеги Порошенко тоже рисовали огромный ренйтинг и ? Осколки армии старой власти пытаются манипулировать. Покойтесь с миром. Аминь! И забери с собой Розенблатов. Зубков, Хреновых, Мойсеевых.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 15:59:26, Сегодня [Материал]
+8

Вполне объективная картина и закономерный результат. Люди видят РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА Сухомлина на фоне непрерывного бла-бла-бла остальных кандидатов. Вот хватило же ума человеку, став мэром, не просто работать на свой карман, а делать это в разумной пропорции к деятельности на благо города. ЧТО МЕШАЛО поступить так его предшественникам?? У меня ответ один - жадность и глупость. Ну и как житель Житомира скажу - от добра добра не ищут, человека, делающего реальные дела, на сомнительных краснобаев МЕНЯТЬ СМЫСЛА НЕТ! Тем более, что на большинстве из них клейма ставить негде.
З.Ы.
В 2014 подобный обмен совершился... Как вам живется сегодня, по сравнению с периодом, сограждане?
LondoN
4 Сергей (LondoN)   • 16:32:09, Сегодня [Материал]
-7

У сухоблина бюджет в разы больше был, поэтому так.
Artmaker
7 Евгений (Artmaker)   • 17:28:01, Сегодня [Материал]
+2

Главное НЕ РАЗМЕР, А УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ))
master_zr
5 master (master_zr)   • 16:35:41, Сегодня [Материал]
-8

У злодія Сухомлина бюджет більший в 10 раз!
200 млн і 2 млрд грн !!!
master_zr
6 master (master_zr)   • 16:36:21, Сегодня [Материал]
-10

Сергій Сухомлин має найбільші шанси
сісти за грати
Fedya
8 Jose (Fedya)   • 18:49:25, Сегодня [Материал]
+2

Сухомлин правильно все робить для громади, якщо клоуни так переймаються. І коменти не зачинені, бо Сергій Іванович справжній боєць.
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