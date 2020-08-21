Олена Розенблат допомагає людям повернути соціальний ринок на Польовій у Житомирі. ВІДЕО

Раніше тут стояли спеціально облаштовані місця для торгівлі, втім, тепер замість торгових рядів тут можна побачити лише саморобні прилавки з дощок та порожніх ящиків – такий вигляд має соціальний ринок на Польовій у Житомирі. Люди кажуть: павільйон соціального ринку, де вони раніше продавали продукцію власного виробництва, демонтували на початку квітня. Згодом прилавки обіцяли повернути, проте, вже кілька місяців вони змушені продавати овочі, фрукти та ягоди просто «з землі».

«Люди тут стояли, було все побудовано, було накриття, лавки були навколо. Хто що мав – виносив. А це вони використали карантин, найняли якихось «шабашніков», як той казав. Вирізали все, вивезли, а куди – ніхто й не знає. Бачте, як сидять люди. Це ж немислимо так працювать. Хіба ж він так заважав», – розповідає місцевий мешканець Леон, - повідомляє Житомир.info

Жителі мікрорайону та продавці ринку вже кілька разів звертались до влади із проханням повернути торгові ряди, втім, це не дало жодних результатів. Люди припускають, що павільйон соціального ринку не повертають навмисно, а вже найближчим часом на цьому місці можуть встановити МАФи.

«Поставлять якісь бутіки тут і простому народу не буде де продавати свою продукцію. Ви ж бачите, якщо у нас десь знаходиться вільне місце, то зразу стають пивні бари, якісь інші», – каже місцева мешканка Ірина.

«Чого я маю їздити по інших районах, щоб мені щось купити, якщо я могла все тут купити, на цьому базарчику? І чого я маю «з землі» купувати? Ми всі за те, щоб нам повернули і поставили назад ринок», – розповідає місцева мешканка Галина.

Після того, як конструкцію демонтували, люди продовжили торгувати продуктами, які виростили власноруч, але їх почали за це штрафувати.

«Ми вирощуємо полуниці, в мене чоловік на гемодіалізі, він інвалід І групи. Його оштрафували, підійшли, сказали: ви не маєте тут права продавати. Нам оголосили адміністративне правопорушення. Це вартувало йому здоров’я», – каже місцева мешканка Лідія.

Люди звернулись по допомогу до співзасновниці громадської ініціативи «За Житомир твоє мрії» Олени Розенблат із колективним зверненням: повернути ринок, де можна було б придбати недорогу та якісну городину.



«Прикриваючись пандемією і вірусом за ніч конструкція була зрізана і вивезена в невідомому напрямку. Людям пообіцяли, що її пофарбують і за місяць конструкція буде повернута. Зараз в нас вже серпень, але ніхто нічого не повернув. Зараз ходять чутки, що ці місця вже продані, за них вже взяті кошти і тут незабаром встановлять МАФИ. Тут люди торгували не від прекрасного життя, вони вставали в 5 ранку, їхали на свої городи, привозили, торгували. І зараз можуть з’явитись МАФи. Чи це правильний обмін? Я не впевнена. Соціальний ринок має бути», – переконана співзасновниця громадської ініціативи «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.



Олена Розенблат наголосила: якщо реакції на звернення житомирян не буде – вони прийдуть до влади відстоювати свої права.



















































