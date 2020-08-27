Олена Розенблат: житомирський гідропарк може стати сучасним місцем відпочинку

Гідропарк - одне з найулюбленіших місць житомирян, адже тут можна знайти відпочинок на будь-який смак. При належному догляді за територією житомирський гідропарк може стати сучасною локацією для дозвілля - впевнена керівник реконструкції набережної Олена Розенблат.



«Зараз ми знаходимося в міському гідропарку. Чудовий ліс, гарна природа, але відсутня інфраструктура. Мені дуже хотілось, щоб у нашому місті проєкти робили для мешканців і для їх комфорту. Ми знаходимося на пляжі, тут немає нічого - це неправильно. Наприклад, у Ірпені і Бучі, у яких я була на вихідних, облаштовані спеціальні місця для барбекю зони, шашликів, люди відпочивають і самостійно роблять. Вони за собою прибирають, люди хочуть зберегти те, що є. У нас, як побудували гідропарк у 80 роках, такий він і залишився, мені хочеться це змінити», - говорить керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат, - повідомляє Житомир.інфо



Аварійні дерева, потріскана бруківка та зачинені вбиральні - такий вигляд сьогодні має гідропарк. Олена Розенблат звертає увагу на душові кабіни, як людина, що знається на будівництві, запевняє - роботи виконані неякісно.

«За моєю спиною знаходиться душова кабіна, яку побудували за бюджетні кошти. Мені важко зрозуміти, де вивчали геометрію чи то проєктанти, чи то будівельники», - каже керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.

Таку думку поділяють й житомиряни, кажуть, гідропарк потребує оновлення та покращення благоустрою.

«Я думаю ту саму плитку замінити для початку, СРСР ще той. На вході табличка «вигул собак заборонений», чому? Паркова зона, де їх вигулювати, як не в парку», - говорить житомирянин Андрій.

«Для дітей якийсь майданчик можна було би розширити, бо два майданчики невеликих, які вже давно стоять. Смітники, дорогу варто покращити, каруселі треба давно оновити», - говорить житомирянка Ірина.



