Олена Розенблат презентувала стратегію розвитку міста «За Житомир твоєї мрії»

«Ми побачили реальну картину кола питань, які потрібно вирішувати. Побачили, чого насправді хочуть люди і куди повинна рухатися влада. Це одночасно стратегія і план дій. Наше головне завдання — змінити наше місто і зробити Житомир комфортним, безпечним і затишним для кожного жителя. Справжнім містом твоєї мрії і містом для людей», — говорить Олена Розенблат .

«Ми не просто розписали, що будемо робити для реалізації програм Стратегії, а й визначили конкретні реальні терміни виконання. Це дуже важливо. Люди повинні знати коли і що буде зроблено. Коли відкриють соціальні магазини для соціально незахищених громадян, коли наведуть лад з «парковками», а коли будуть розроблені прозорі і економічно обґрунтовані тарифи на проїзд. Саме за таким принципом і будується комфортне і безпечне місто твоєї мрії», — переконана Олена Розенблат.