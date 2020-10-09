Олена Розенблат презентувала стратегію розвитку міста «За Житомир твоєї мрії»

Зазвичай стратегії розвитку — це документ, який вміщує загальні аспекти та напрямки, за якими планує рухатися громада міста. Стратегія Олени Розенблат суттєво відрізняється своїм наповненням і змістом.
Головна відмінність у тому, що вона НАПИСАНА РАЗОМ З ЖИТОМИРЯНАМИ
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Протягом двох місяців збирали інформацію про основні проблеми міста з різних напрямків. Кожного дня надходили сотні звернень, пропозицій, відеоматеріалів від житомирян, на основі яких і створена стратегія.
«Ми побачили реальну картину кола питань, які потрібно вирішувати. Побачили, чого насправді хочуть люди і куди повинна рухатися влада. Це одночасно стратегія і план дій. Наше головне завдання — змінити наше місто і зробити Житомир комфортним, безпечним і затишним для кожного жителя. Справжнім містом твоєї мрії і містом для людей», — говорить Олена Розенблат.
У стратегічному плані «Житомир твоєї мрії» 8 програм, які охоплюють усі сфери життєдіяльності: «Комфортний Житомирдля кожного», «Якісні комунальні послуги. Питна вода. Тепло», «Комфортний транспорт», «Сучасна медицина», «Якісна освіта», «Розвиток спорту, культури та туризму», «Соціальна сфера» та «Успішний бізнес».
«Ми не просто розписали, що будемо робити для реалізації програм Стратегії, а й визначили конкретні реальні терміни виконання. Це дуже важливо. Люди повинні знати коли і що буде зроблено. Коли відкриють соціальні магазини для соціально незахищених громадян, коли наведуть лад з «парковками», а коли будуть розроблені прозорі і економічно обґрунтовані тарифи на проїзд. Саме за таким принципом і будується комфортне і безпечне місто твоєї мрії», — переконана Олена Розенблат.
Житомиряни схвально поставилися до ідеї спільного написання стратегії і тепер активно обговорюють пропозицію
Олени Розенблат з чого варто розпочати втілювати її в життя.
Пресслужба Олени Розенблат, кандидатки на посаду Житомирського міського голови, співзасновниці ГО «За Житомир твоєї мрії».