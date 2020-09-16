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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 16 » 16:14:08

До Олени Розенблат звернулися мешканці вулиці Рихліка із проханням допомогти в облаштуванні безпечного переходу. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 16:25:39 543 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
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До Олени Розенблат звернулися мешканці вулиці Рихліка із проханням допомогти в облаштуванні безпечного переходу. ВІДЕО

На перехресті проспекту Незалежності та вулиці Покровської немає розмітки для пішоходів, відповідних знаків, а по світлофорах важко зорієнтуватися, через те, що в сонячний день їх практично не видно, - про це розповідають мешканці прилеглих будинків. Вони зауважують: на вулиці перенасичений трафік, тут їздять також вантажівки, а дорослі та діти не можуть безпечно перейти дорогу.

«Дуже складно переходити дорогу навіть дорослим, ми орієнтуємося по руху машини, тому що старих світлофорів для пішоходів у сонячний день просто не видно. Просимо замінити їх на нормальні, які будуть проглядатися, просимо прочистити знаки, які вказують про пішохідний перехід, щоб вони не були в зарослях, щоб їх було видно, нанести розмітку, щоб всі її бачили», - каже місцева мешканка Тетяна, - повідомляє Житомир.info

«Моя дружина працює в дитячому садочку й о 6-тій ранку йде на роботу по вулиці Чумацький шлях, вона переходить пішохідний перехід, проте вона на зелений сигнал світлофору не встигає пройти. Тут ще 10 секунд потрібно додати, бо людина не встигає пройти», - розповідає Володимир.

Мешканці просять звернути увагу на мікрорайон в цілому і вважають, що влада не реагує на їхні звернення.

«Треба розглядати проблеми комплексно. Район забудовується: «Домашній», «Вернісаж», там приватний сектор. Те, що нам будуть - це район гетто. Планують збудувати нам ТЕЦ, збудували нам об'єкт підвищеної небезпеки, а міська влада ігнорує наші звернення, рішення суддів», - додає місцева мешканка Світлана.

Із проханням допомогти в облаштуванні безпечного переходу мешканці звернулися до Олени Розенблат.
 

«У нашому місті є безліч комунальних підприємств, декілька КП відповідають саме за безпеку руху: одні відповідають за розмітку, другі - за світлофори, треті - за стовпи. Але що ми бачимо: немає узгодженості дій, немає результату. Якщо ми подивимось на це перехрестя, то це, вибачте, якісь гонки навипередки, тому що люди не розуміють чи червоне світло, чи зелене, особливо коли такий сонячний день і не видно, а пішохідного переду взагалі немає. Це неправильно, так не має бути, тут живуть люди і про їхню безпеку потрібно думати і турбуватися», - говорить співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.



Щоб виправити ситуацію, Олена Розенблат особисто звертатиметься до мерії та комунальних служб.
 




















Тэги: Житомир, кандидат в мэры, Елена Розенблат
Комментариев: 5
DomA
1 Владимир (DomA)   • 16:35:52, Сегодня [Материал]
+2

то потрібно було б одразу і фарбу для переходів взяти з собою) балаболи))
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:39:45, Сегодня [Материал]
+1

Показово бурхлива діяльність на камеру перед виборами. І як житомиряни раніше існували без опіки гостей з Дортмунду? Але хоча б коментарі відкриті, на відміну від вставної щелепи, ідея передвиборчої компанії якої розрахована на повних олігофренів.
den2016
3 Деня (den2016)   • 16:44:34, Сегодня [Материал]
0

Нужно выборы делать каждые пол года. Тогда хоть порядок везде наведут)))
Armen21
4 МАКС (Armen21)   • 16:45:00, Сегодня [Материал]
0

Олена будет каждого пешехода переводить за руку, но только до выборов:)
Karab
5 Сергей (Karab)   • 16:50:03, Сегодня [Материал]
0

Почему Зубко и Розенблат поставили на скачки женский пол? Они настолько стали токсичны? Или у них спор кто будет лучше по итогам выборов?
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