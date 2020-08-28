Олена Розенблат: у парку Гагаріна треба зробити скейт-парк. ВІДЕО

Не дивлячись на те, що реконструкція на набережній у житомирському парку ім. Гагаріна триває, тут вже відпочивають житомиряни. Амфітеатр, дитячий майданчик та ліхтарі з креативним дизайном - кожна деталь зроблена зі смаком. Виконання робіт постійно перевіряє керівник реконструкції Олена Розенблат, яка запевняє, що тут не лише красиво, а й безпечно.

«Є автономне освітлення моста. Всі комунікації, які для освітлення, вони всі підземні. Прикро, але навіть зараз деякі дитячі майданчики будуються з проводами в повітрі. Я вважаю, що у 21 сторіччі не має так бути. Альтанки, лавки, ігрова зона для дітей - все робиться для того, щоб житомирянам було комфортно проводити тут свій час», - говорить керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат, - повідомляє Житомир.інфо



Тут збирається творча молодь, яка вже полюбила це місце та чекає на завершення робіт. «Подобається, вже стало набагато краще, вже є й місце для відпочинку. Мені подобається, що тут з'явився майданчик, де можна гуляти, місце гарне біля річки», - каже житомирянка Ганна.

«Мені взагалі подобається річка, але якщо говорити про те, що вже зробили, то майданчик непоганий. Тут буде багато дітей, спортсменів. Мені здається тут гарна скеля та альтанка», - ділиться житомирянка Влада.

Втім набережна - це лише частина парку ім. Гагаріна. Хочеться, аби у містян було більше локацій для прогулянок, каже Олена Розенблат.



«Ось ми йшли сюди і у мене душа розривається, справді. Дивлюся на стан покриття, на ці сходи, на ці, колись побудовані для дітей, фонтани - це соромно. Відеоспостереження у цій зоні взагалі немає, освітлення на неналежному рівні. Сама часто прогулююся ввечері, ввечері тут страшно. За мною знаходиться «клітка», стільки розмов йдеться про те, що люди хочуть тут скейт-парк. Я не розумію, яка проблема піти на зустріч людям і не робити тут музей, як вже розповідали, або вигадувати не потрібні нікому локації. Люди просять, люди хочуть. Дайте їм можливість проводити тут час», - каже керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.



Олена Розенблат має досвід не лише в будівництві, а й в благоустрої зон відпочинку та житлових комплексів. Вона впевнена, що місця для дозвілля - це візитівка міста. За її словами, у Житомирі до влади мають прийти люди, які це розуміють.





