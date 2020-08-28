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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 28 » 20:28:55

Олена Розенблат: у парку Гагаріна треба зробити скейт-парк. ВІДЕО   PR  

Вчера, 21:16:55 447 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат: у парку Гагаріна треба зробити скейт-парк. ВІДЕО

Не дивлячись на те, що реконструкція на набережній у житомирському парку ім. Гагаріна триває, тут вже відпочивають житомиряни.  Амфітеатр, дитячий майданчик та ліхтарі з креативним дизайном - кожна деталь зроблена зі смаком. Виконання робіт постійно перевіряє керівник реконструкції Олена Розенблат, яка запевняє, що тут не лише красиво, а й безпечно. 

«Є автономне освітлення моста. Всі комунікації, які для освітлення, вони всі підземні. Прикро, але навіть зараз деякі дитячі майданчики будуються з проводами в повітрі. Я вважаю, що у 21 сторіччі не має так бути. Альтанки, лавки, ігрова зона для дітей - все робиться для того, щоб житомирянам було комфортно проводити тут свій час», - говорить керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат, - повідомляє Житомир.інфо


Тут збирається творча молодь, яка вже полюбила це місце та чекає на завершення робіт. «Подобається, вже стало набагато краще, вже є й місце для відпочинку. Мені подобається, що тут з'явився майданчик, де можна гуляти, місце гарне біля річки», - каже житомирянка Ганна. 

«Мені взагалі подобається річка, але якщо говорити про те, що вже зробили, то майданчик непоганий. Тут буде багато дітей, спортсменів. Мені здається тут гарна скеля та альтанка», - ділиться житомирянка Влада.

Втім набережна - це лише частина парку ім. Гагаріна. Хочеться, аби у містян було більше локацій для прогулянок, каже Олена Розенблат.
 

«Ось ми йшли сюди і у мене душа розривається, справді. Дивлюся на стан покриття, на ці сходи, на ці, колись побудовані для дітей, фонтани - це соромно. Відеоспостереження у цій зоні взагалі немає, освітлення на неналежному рівні. Сама часто прогулююся ввечері, ввечері тут страшно. За мною знаходиться «клітка», стільки розмов йдеться про те, що люди хочуть тут скейт-парк. Я не розумію, яка проблема піти на зустріч людям і не робити тут музей, як вже розповідали, або вигадувати не потрібні нікому локації. Люди просять, люди хочуть. Дайте їм можливість проводити тут час», - каже керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.
 

Олена Розенблат має досвід не лише в будівництві, а й в благоустрої зон відпочинку та житлових комплексів. Вона впевнена, що місця для дозвілля - це візитівка міста. За її словами, у Житомирі до влади мають прийти люди, які це розуміють.
 

 
 


















Тэги: Елена Розенблат, Житомир, вибори 2020
Комментариев: 3
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 21:27:25, Вчера [Материал]
0

Сухомлин обещал аэропорт. Эта обещает скейт-парк. Обещалкины что только не сделают чтобы пополнить свои бездонные карманы.
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 21:53:28, Вчера [Материал]
+6

Пані Розенблат, Ви людина заможна. Якщо Вас так цікавить дозвілля молоді, зробіть їй цей скейт-парк. Навіщо для цього йти до влади?
melan
3 melan (melan)   • 22:41:23, Вчера [Материал]
0

интересно а почему в заметках о Зубко коменты отключены???
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