Звернення Матвія Хренова до житомирян

Легко поїхати з міста, де жити некомфортно, немає перспектив для розвитку, немає, чим зайнятися, немає цікавого товариства. Як тільки з’являється можливість, ми часто змінюємо міста нашого дитинства, з яких виросли, на більші, успішніші, цікавіші. Набагато складніше залишитися і зробити у рідному місті те, за чим ми їдемо деінде.
Рік тому я вкотре повернувся у Житомир. Після двох років роботи в Уряді і життя на два міста, знову обрав своє, рідне. Та життя в столиці, відрядження у різні міста України та світу допомогли побачити, що Житомиру потрібна якісна програма дій і жива громада, яка б її втілила. А потенціал у міста величезний.
Сьогодні я балотуюся в мери Житомира, а команда Партії розвитку громад — у міську раду. Вважаю, що в політиці має бути конкуренція ідей. Це особливо принципово, коли ми говоримо про місцеве самоврядування. Бо сама по собі міська рада – від слова «рада», а не «виконавці». Це важливий і свідомий крок, який базується на нестримному бажанні системних змін у місті.
Житомиряни по любові
Мені пощастило зібрати житомирян, які готові змінюватися самі і своїми діями трансформувати місто. В історії Житомира, мабуть, такого ще не було: сотня різних сучасних енергійних людей об'єдналися заради кроку вперед до оновлення міста.
Уже маємо першу перемогу: ми створили живе середовище, яскраву спільноту — Партію розвитку громад. Ми провели багато годин за дискусіями, стратегуванням і плануванням, визначали пріоритети та слухали експертів. Для нас процес змін уже розпочався.
Кожен у нашій команді може розповісти власну історію стосунків з Житомиром. І кожен з нас сьогодні свідомо обирає жити у цьому місті. Ми віримо у великий потенціал Житомира і готові засукати рукави та працювати, щоб зробити його сучасним, комфортним, із перспективами для мешканців. Містом, у якому захочуть жити наші діти, і куди захочуть переїздити інші.
Молоді професіонали
Досвід і професіоналізм у нашому суспільстві поняття тотожні, а рівень професіоналізму часто оцінюють за віком, а не за здобутими результатами. У бізнесі цей стереотип успішно здолали. У питаннях місцевого управління все ще необхідно доводити свій професіоналізм вдвічі ретельніше, якщо не досяг певного віку.
Наша команда — це активні та молоді люди, які вже мають різноплановий досвід. З-поміж нас багато досвідчених керівників, підприємців, власників бізнесу, лікарів, освітян, організаторів та фахівців у різних сферах управління містом. Середній вік команди 30-40 років і ми є гарним симбіозом досвіду, креативу та енергії, аби втілювати сміливі та непопулярні рішення заради змін.
В Україні немає шкіл чи університетів, де навчають майбутніх політиків, мерів, депутатів чи керівників комунальних підприємств. Тому вкрай важливим є розуміння, як працюють інституції, що може піти не так і як це змінити.
Багато людей Партії розвитку громад мають досвід роботи в органах місцевого самоврядування та на комунальних підприємствах. Вони прийшли зі своїм баченням розвитку міста, реалізовували його попри всі складнощі та опір застарілої системи. Місто не має розкоші впродовж кількох років навчати нових людей. У нашій команді ми започаткували принцип постійного обміну досвідом і навчання. Так ми примножуємо найкращі практики і посилюємо спільноту.
Житомир, дій!
Мета нашої команди амбіційна. Економічно сильний і динамічний Житомир, який входить у трійку найкращих міст України для життя, ведення бізнесу і розвитку людини. Ми впевнені, що спільно зможемо її досягти, бо вже активно працюємо над планом дій.
Наш попередній досвід показує – будь-яка висока мета розбивається, наштовхуючись на хибні принципи, закладені на початку. Тому наша програма базується на декількох простих, зрозумілих, але глибоких принципах.
І ключовий з них — у центрі будь-яких рішень і змін має бути людина та її потреби.
Бо місто — це не тільки і не стільки будинки, стелі, дороги, комунікації, школи і лікарні. Найперше, це люди, які тут живуть і взаємодіють між собою.
У нас є чітка і дуже конкретна програма дій, яку кожен зможе прочитати і скласти власне враження. Хочу лиш підкреслити важливі цінності, які ми закладаємо, розпочинаючи трансформацію міста і містян.
Безпека.
Сила громади в тому, що об'єднуючи сили та таланти своїх учасників, можна вирішити неймовірно складні задачі із захисту та розвитку комфортного середовища та особистості.
Сервіс.
Привабливість міста для життя і роботи — у тих можливостях, зручностях та комфортності, які воно надає.
Розвиток.
Ресурси та традиції міста працюють на кожного житомирянина, а житомиряни — на розвиток міста. Від того, як відбувається ця взаємодія, залежить швидкість і напрямок розвитку міста.
Відкритість.
Це глобальний принцип, який врешті потрібно втілювати на рівні міст: відкритість даних, залучення громади до ухвалення рішень. Відкрити Житомир житомирянам нарешті!
Ми – спільнота житомирян, які хочуть і здатні змінити наше місто. Ми діємо! Долучайтеся!
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Пресслужба Партії розвитку громад