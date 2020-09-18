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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 18 » 18:39:32

Олена Розенблат: «Дітям потрібні позитивні емоції». ФОТО. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 18:53:58 217 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат: «Дітям потрібні позитивні емоції». ФОТО. ВІДЕО

Катання на квадроциклах, стрільба з лука та море емоцій - для вихованців Житомирської спецшколи-інтернату №2 влаштували активний відпочинок в рамках благодійного проєкту за підтримки Олени Розенблат.
 

«Сьогодні чудова погода, ми знаходимося на природі, ми бачимо щасливі обличчя дітей, як їм все подобається. Я щаслива, що можу подарувати хвилини щастя цім дітям, мені це приємно», - говорить співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат, - Житомир.info


 

За словами співорганізатора Олександра Любова, даний благодійний проєкт буде діяти на постійній основі. 

«Наша громадська організація «Житомирський обласний фонд соціального захисту інвалідів» постійно займається інтеграцією людей з інвалідністю в туризм і спорт. Сьогодні з’явилося більше можливостей завдяки Олені Соломонівні, і ми даруємо позитивні емоції», - каже співорганізатор Олександр Лобов.

Щирі посмішки та щасливі очі - такий вид відпочинку дітям до вподоби. 

«Тут у нас тринадцять дітей - це учні з 8 та 9 класу. Вони дуже очікували, дуже хотіли і всю дорогу не могли дочекатися, коли ми вже приїдемо і будемо кататися на квадроциклах. Для дітей це буде цікаво і важливо, тим більше, що у нас навчаються діти з незахищених категорій, яким батьки, на жаль, не можуть дозволити організувати такий відпочинок», - ділиться заступник директора з виховної роботи Житомирської спецшколи-інтернату №2 Галина Кострикіна.

 













Тэги: Елена Розенблат, вибори 2020
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