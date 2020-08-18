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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 18 » 16:01:26

Олена Розенблат змушує владу працювати на житомирян хоча б напередодні виборів. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 16:11:27 517 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат змушує владу працювати на житомирян хоча б напередодні виборів. ВІДЕО

 Олена Розенблат започаткувала громадську ініціативу «За Житомир твоєї мрії» в рамках якої кожен житомирянин може надати свої пропозиції стосовно того, що у місті потрібно змінити або ж покращити.

«Житомир змінюється. Завдяки децентралізації бюджет розвитку міста складає понад 300 мільйонів гривень. Разом з кредитами та допомогою з державного бюджету України ця цифра сягає майже мільярд гривень на рік на розвиток міста. Житомиряни, а Ви відчуваєте цей мільярд гривень на рік? В мене до вас є прохання: надсилайте мені свої пропозиції, що саме необхідно зробити в Житомир. Разом ми змусимо владу працювати на інтереси міста. Разом ми проконтролюємо, щоб ваші вимоги були виконані хоча б зараз, адже вони так сильно хочуть, щоб їх обрали знову.Разом ми змусимо владу працювати на вас», - розповідає Олена Розенблат, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».

У громадської ініціативи «За Житомир твоєї мрії» є сторінка в Фейсбуці, де житомиряни зможуть ділитися своїми ідеями. Також можна скористатися телефоном гарячої лінії або ж відправити лист-пропозицію на електронну пошту ГО.
 


e-mail: za.zhytomyr@gmail.com
Тел. 067-356-17-13;  067-356-16-83 
https://www.facebook.com/OlenaRozenblat

Пресслужба ГО «За Житомир твоєї мрії»
 
Тэги: Елена Розенблат
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:29:27, Сегодня [Материал]
+1

Алена змушуе владу працюваты......мусик Ты наш любимый.....спаситель Ты наш. Лучше расскажи как будеш Сухомлина тырить...хук справа, оперкок слева. через бедро ....Ну как???
bda
2 ДДД (bda)   • 16:36:10, Сегодня [Материал]
0

Каким образом предложения жителей Житомира, выложенных на ФБ страничке О. Розенблат, заставят власть работать???? Иль, она имеет какое-то влияние на власть???? Бюджет-то, города до выборов уже утверждён... или до октября, срочно, соберутся изменить бюджет? Сказки перед выборами! Меняйте пиарщика ;) Рассчитано на... не знаю, даже, кого...
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:44:37, Сегодня [Материал]
+2

Ну, предположим, поверил, что заставит. А что, если не секрет, раньше мешало, не накануне выборов? Любовь и забота о Житомире только сейчас проснулась?
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 20:16:18, Сегодня [Материал]
0

почему год назад такой активности не было?
под выборы вы все милые и заботливые
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