Олена Розенблат змушує владу працювати на житомирян хоча б напередодні виборів. ВІДЕО

Олена Розенблат започаткувала громадську ініціативу «За Житомир твоєї мрії» в рамках якої кожен житомирянин може надати свої пропозиції стосовно того, що у місті потрібно змінити або ж покращити.
«Житомир змінюється. Завдяки децентралізації бюджет розвитку міста складає понад 300 мільйонів гривень. Разом з кредитами та допомогою з державного бюджету України ця цифра сягає майже мільярд гривень на рік на розвиток міста. Житомиряни, а Ви відчуваєте цей мільярд гривень на рік? В мене до вас є прохання: надсилайте мені свої пропозиції, що саме необхідно зробити в Житомир. Разом ми змусимо владу працювати на інтереси міста. Разом ми проконтролюємо, щоб ваші вимоги були виконані хоча б зараз, адже вони так сильно хочуть, щоб їх обрали знову.Разом ми змусимо владу працювати на вас», - розповідає Олена Розенблат, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії».
У громадської ініціативи «За Житомир твоєї мрії»є сторінка в Фейсбуці, де житомиряни зможуть ділитися своїми ідеями. Також можна скористатися телефоном гарячої лінії або ж відправити лист-пропозицію на електронну пошту ГО.
под выборы вы все милые и заботливые