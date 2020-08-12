Житомирянка Олена Розенблат – Меценат року

«Отримувати таку нагороду два роки поспіль – велика честь для усієї нашої команди! Ми вдячні організаторам конкурсу, людям, які змінюють нашу країну, які творять добро, які працюють на благо кожного українця та нашої держави загалом! Разом - сила», - каже переможниця номінації «Меценат року» Олена Розенблат.