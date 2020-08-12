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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 12 » 13:50:52

Житомирянка Олена Розенблат – Меценат року   PR  

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Житомирянка Олена Розенблат – Меценат року

 Вчора у  Києві, 11 серпня, у Національному центрі «Український дім» відбулося нагородження переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019». У номінації «Меценат року» переможцем стала голова правління  «Фонду родини Розенблат», житомирянка Олена Розенблат.

Представники національної експертної ради високо оцінили діяльність фонду. Зокрема, допомогу українським військовим та їхнім сім’ям, багатодітним родинам, людям з інвалідністю, дітям-сиротам та обдарованим дітям. Благодійниця Олена Розенблат вже другий рік поспіль стає переможцем номінації «Меценат року» Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2019».
 

«Отримувати таку нагороду два роки поспіль – велика честь для усієї нашої команди! Ми вдячні організаторам конкурсу, людям, які змінюють нашу країну, які творять добро, які працюють на благо кожного українця та нашої держави загалом! Разом - сила», - каже переможниця номінації «Меценат року» Олена Розенблат.


Національний конкурс «Благодійна Україна» заснований у 2007 році і спрямований на інформування суспільства про кращі практики благодійної діяльності з метою популяризації та заохочення до допомоги один одному. На конкурсі традиційно представлено колективні, індивідуальні та спеціальні номінації. «Фонд родини Розенблат» - багаторічний призер колективних номінацій.

«Фонд родини Розенблат» -  це неприбуткова благодійна організація, яка не збирає пожертви, а фінансується виключно коштом родини Розенблат. За час роботи Фонду допомогу отримали тисячі літніх житомирян, школярів та тих, хто перебував у скрутних життєвих обставинах.

Пресслужба «Фонду родини Розенблат»



Тэги: Елена Розенблат, благотворительность, Житомир, фонд родини Розенблат
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:33:16, Сегодня [Материал]
+2

Я считаю, что не только одна Алена Розенблат - меценат року, но и всё её окружение. Это и Борис Розенблат, и Сергей Сухомлин, и Рабинович, и Яремчук, и и Зубко, и Хренов Вы прям яркие представители меценацтва. Самый матерый - это Хренов Мотя. Свои бигборды сделал на фоне синезелного. Это чтобы не было заметно когда его будут обливать зелёнкой. И тут экономит. Ну Мотя - красава, продумал все.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:18:00, Сегодня [Материал]
0

И как вовремя она стала "меценатом года"? Может, последнего месяца, или даже недели?
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