Олена Розенблат перевірила виконання робіт на набережній у Житомирі. ФОТО. ВІДЕО

Реконструкція набережної у житомирському парку ім. Гагаріна на завершальному етапі. Будівельники частково уклали тротуарну плитку на території, встановили дитячий майданчик, завершили ремонт бокових та шодуарівських сходів. Зараз робітники облаштовують основну дорогу та завершують будівництво нової човнової станції. Виконання робіт ретельно перевірила керівник реконструкції Олена Розенблат, яка також розповіла про складнощі, які виникли під час ремонту набережної.



«Є певні складнощі - затримка фінансування зі сторони замовника, але роботи не зупиняються, намагаються робити за власні кошти. Працює двадцять і більше людей. Треба на все звертати увагу, є моменти, які потрібно переузгоджувати, адже вони не увійшли до проєктної документації, зокрема облаштування лівньовки. Але поки що рішення ми не отримали і не можемо без цього робити дорогу, бо вона попливе», - розповідає керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.





Олена Розенблат наголошує - що набережна - це не просто про естетику, а й про робочі місця. Адже на реконструкції працюють житомиряни, які успішно будують для себе і своїх рідних, - повідомляє Житомир.інфо

«Загалом від загального проєкту зроблено 80% робіт, 20% - це у нас залишилася дорога і оздоблювальні роботи човникової станції. Ми так само перенесли опори, які були встановлені на пішохідній зоні, вони демонтовані, проклали мережі в землю, тобто всі умов виконані, які є у проєкті», - каже директор будівельної фірми «Фаворит-опт» Володимир Козачок.



А ще, наголошує Олена Розенблат, не зважаючи на вищезазначені перешкоди, реконструкцію намагатимуться завершити якнайшвидше.

«Те, що мені дуже приємно, набережна кожного дня змінюється і кожного дня я сама тут буваю і бачу дуже багато людей ввечері з дітьми, які прогулюються. І спочатку я дуже переживала, тому що це насправді будівельний майданчик, але з іншого боку я розумію, що є шалений попит зі сторони місцян на це місце та сподіваюся, що невдовзі буде відкрита набережна, яка заграє новими барвами і буде прикрасою нашого міста», - розповідає керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.

Містяни діляться, що з нетерпінням чекають на відкриття усієї набережної, а поки гуляють та фотографуються на вже реконструйованій частині.

«Вперше це бачу взагалі сьогодні приїхала і дуже все подобається, реформатори гарні, працюють», - ділиться Надія.

«Дуже сучасно і нагадує навіть набережну біля моря. Житомир підіймається і це приємно», - стверджує Анастасія.

«Вже чистіше і вигляд зовсім інший і приємно пройтися», - додає Карина.

Завдання, яке зараз ставить перед собою Олена Розенблат - зробити набережну якісно, аби вона збереглася у гарному стані на десятиліття. Вже скоро вона стане новою окрасою Житомира.



































