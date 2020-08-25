Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Август » 25 » 17:56:33

Олена Розенблат перевірила виконання робіт на набережній у Житомирі. ФОТО. ВІДЕО   PR  

Вчера, 18:07:56 967 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат перевірила виконання робіт на набережній у Житомирі. ФОТО. ВІДЕО

Реконструкція набережної у житомирському парку ім. Гагаріна на завершальному етапі. Будівельники частково уклали тротуарну плитку на території, встановили дитячий майданчик, завершили ремонт бокових та шодуарівських сходів. Зараз робітники облаштовують основну дорогу та завершують будівництво нової човнової станції. Виконання робіт ретельно перевірила керівник реконструкції Олена Розенблат, яка також розповіла про складнощі, які виникли під час ремонту набережної.
 

«Є певні складнощі - затримка фінансування зі сторони замовника, але роботи не зупиняються, намагаються робити за власні кошти. Працює двадцять і більше людей. Треба на все звертати увагу, є моменти, які потрібно переузгоджувати, адже вони не увійшли до проєктної документації, зокрема облаштування лівньовки. Але поки що рішення ми не отримали і не можемо без цього робити дорогу, бо вона попливе», - розповідає керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.



Олена Розенблат наголошує - що набережна - це не просто про естетику, а й про робочі місця. Адже на реконструкції працюють житомиряни, які успішно будують для себе і своїх рідних, - повідомляє Житомир.інфо

 

«Загалом від загального проєкту зроблено 80% робіт, 20% - це у нас залишилася дорога і оздоблювальні роботи човникової станції. Ми так само перенесли опори, які були встановлені на пішохідній зоні, вони демонтовані, проклали мережі в землю, тобто всі умов виконані, які є у проєкті», - каже директор будівельної фірми «Фаворит-опт» Володимир Козачок.


А ще, наголошує Олена Розенблат, не зважаючи на вищезазначені перешкоди, реконструкцію намагатимуться завершити якнайшвидше.

«Те, що мені дуже приємно, набережна кожного дня змінюється і кожного дня я сама тут буваю і бачу дуже багато людей ввечері з дітьми, які прогулюються. І спочатку я дуже переживала, тому що це насправді будівельний майданчик, але з іншого боку я розумію, що є шалений попит зі сторони місцян на це місце та сподіваюся, що невдовзі буде відкрита набережна, яка заграє новими барвами і буде прикрасою нашого міста», - розповідає керівник реконструкції набережної, співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.

Містяни діляться, що з нетерпінням чекають на відкриття усієї набережної, а поки гуляють та фотографуються на вже реконструйованій частині.

«Вперше це бачу взагалі сьогодні приїхала і дуже все подобається, реформатори гарні, працюють», - ділиться Надія.

«Дуже сучасно і нагадує навіть набережну біля моря. Житомир підіймається і це приємно», - стверджує Анастасія.

«Вже чистіше і вигляд зовсім інший і приємно пройтися», - додає Карина.

Завдання, яке зараз ставить перед собою Олена Розенблат - зробити набережну якісно, аби вона збереглася у гарному стані на десятиліття. Вже скоро вона стане новою окрасою Житомира.
 

















Тэги: Елена Розенблат, Житомир, парк, Набережная
Комментариев: 5
den2016
1 Деня (den2016)   • 19:49:27, Вчера [Материал]
+2

А когда выборы будут, ато мне надоел этот весь бред от Зубко и Розенблат. Каждый день....
google
2 Гугиль (google)   • 20:07:16, Вчера [Материал]
+1

Важная тётка )
bda
3 ДДД (bda)   • 21:35:45, Вчера [Материал]
+1

ЛИВНЁВКИ, блин, в городе наладьте, а то, до парка смогут доехать не каждый из всех ;)
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 22:10:52, Вчера [Материал]
0

так и не понял, кто строит и за чьи деньги: Фаворит за свои, Фаворит за наши ( с бюджета города) или третья сторона за наши (с бюджета города)?
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 00:19:51, Сегодня [Материал]
0

Это обычная практика при работе с гос. структурами (как говорится - есть свои нюансы, например, казначейство тормозит деньги, то бумажная волокита затянулась и т.д.). Не редко вторая сторона за свой счет делает какие-то работы, поставляет технику и т.д. А позже им выплачивают деньги. Все кто работает или работал с гос. организациями, скорее всего сталкивались с этим. В целом, деньги выплачиваются, до кидков не доходит.
Не устраивает такой формат работы? Поверь, найдутся другие, кто потерпит, но получит контракт... лишние деньги не валяются.
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