Олена Розенблат: житомирські діти заслуговують на найкращі майданчики. ВІДЕО

Сучасну, яскраву та багатофункціональну - саме таку дитячу зону облаштовують на набережній. Як тривають роботи, ретельно перевіряє керівник реконструкції, Олена Розенблат. За її словами, у цій справі головне якість, адже мова йде про безпеку дітей.

«Велику увагу приділяємо, щоб це було сертифіковане обладнання, щоб це було безпечно. Також важливо, щоб ці майданчики були облаштовані відеоспостереженням, щоб діти гралися і насолоджувалися», - говорить керівник реконструкції набережної, Олена Розенблат.

На дитячому майданчику вже повно людей. «Мені дуже сподобалася ця локація, тому що я пам'ятаю, коли я була така, як мої онуки, я тут була, але такого тут не було. Зараз зробили все дуже добре. Бачу, що тут буде ще м'яке покриття. Я знаю, як воно облаштовується і через це я думаю, що буде безпечно», - каже житомирянка Ядвіга, - повідомляє Житомир.інфо

«Мені подобається ця локація. Тут гарно і такого тут не було. Не вистачає нам у Житомирі поки що», - ділиться житомирянин Андрій.

Встановлення якісних дитячих майданчиків – це те, що, на думку Олени Розенблат, має стати звичною справою у місті. Одним з її власних успішних прикладів є будівництво інклюзивного майданчика по вулиці Київській.

«Це інклюзивний майданчик, який побудувала наша компанія «Фаворит ОПТ», і здала минулого року. Пройшло вже понад рік, ми бачимо, що цей майданчик функціонує, тут багато дітей, вони граються, проводять час - це не може не радувати. Мені здається, що це єдиний такий майданчик станом на зараз. Однозначно, таких майданчиків має бути більше, діти повинні мати змогу гратися, проводити час», - зазначає керівник реконструкції набережної Олена Розенблат.

Матусі маленьких відвідувачів кажуть: майданчик подобається, адже тут є безліч цікавого для дітей.

«Майданчик дуже гарний, діткам подобається тут гуляти, все подобається», - сказала Анжеліка.

«Нам дуже подобається, що тут таке м'яке покриття, що може дитина впасти і не забитися, також гойдалка подобається. Ми задоволені, ми живемо недалеко і кожного дня ми тут», - каже Олена.

Втім, за словами Олени Розенблат, не всі дитячі зони у місті є безпечними, як приклад, наводить старі атракціони в парку імені Гагаріна.



«Мені соромно перед нашими дітьми за такий парк і його стан. Зараз дивлюся на ці каруселі, що поруч зі мною, за мною, я бачу ту дерев'яну підлогу, яка ось ледь-ледь провалиться, мені страшно. Перш за все - це небезпечно, а так не повинно бути», - говорить керівник реконструкції набережної Олена Розенблат.















































