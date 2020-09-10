Олена Розенблат: «Моя програма змін буде народною, а не написана «зі стелі» провладних кабінетів». ВІДЕО

Співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат подякувала житомирянам за небайдужість до рідного Житомира. Кілька тижнів тому вона закликала містян надсилати свої пропозиції стосовно того, яким вони хочуть бачити рідний Житомир. На заклик Олени Розенблат відгукнулися тисячі житомирян.
«Це свідомі громадяни, жителі нашого Житомира, яким не байдуже, що відбувається і куди витрачаються наші з вами кошти. Саме ці звернення стануть основою моєї програми створення квітучого Житомира. Це справжня — реальна і народна програма, а не така, які звикли писати у владних кабінетах «зі стелі». Це конкретні запити від містян, до яких варто дослухатися. Ми продовжуємо приймати звернення і віримо, що лише разом нам вдасться змінити наш Житомир і зробити його містом наших мрій. Наше з вами завдання — зробити так, щоб у міській раді нового скликання було якомога більше людей, які будуть працювати на розвиток міста. Змусимо разом владу працювати на вас», - наголосила Олена Розенблат.
Якісне водопостачання, створення робочих місць, ремонт й освітлення доріг та провулків, комфортний та сучасний простір для відпочинку не лише в центрі, а й на околицях міста, безпечний і охайний транспорт, дитячі майданчики, — саме про це найчастіше пишуть житомиряни у зверненнях до співзасновниці ГО «За Житомир твоєї мрії» Олени Розенблат.