Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Политика. Олена Розенблат: «Моя програма змін буде народною, а не написана «зі стелі» провладних кабінетів». ВІДЕО - 10 Сентября 2020