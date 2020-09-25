Олена Розенблат: «Знаю, як зменшити тарифи на комунальні послуги». ФОТО. ВІДЕО

Доглянута територія, спортивні та дитячі майданчики, охайний газон, індивідуальне опалення та утеплені будинки, щоденне вологе прибирання, двір не для машин, а для людей. Вацлав Янчевський вже 7 років проживає в житловому комплексі «Фаворит», каже, гарне життя та мала платіжка - це реальність.
«Хотілось би, щоб і в інших дворах, і в інших місяцях Житомира було таке комфортне житло, щоб стільки уваги приділялось людям, які проживають там. Я ще ні разу не включав зимою опалення. На вулиці мінус 15, у квартирі все одно 18-19 градусів є і цього достатньо для комфортного і дешевого проживання у наш нелегкий час», - каже Вацлав Янчевський, мешканець в ЖК «Фаворит».
За обслуговування будинку Вацлав Янчевський платить 6 гривень 25 копійок за квадратний метр. До прикладу, пенсіонерка Ольга Кучевська, яка живе на Космонавтів 38, сплачує обслуговуючій компанії понад 8 гривень. Жінка розповідає про якість послуг.
«Щоб в нас був сталий двірник, який працює, приходить раненько і це все, то такого нема. Ну в нас якісь дісанти», - розповідає житомирянка Ольга Кучевська.
За словами Ольги Кучевської сходи прибирають лише до 3-го поверху, решту - раз на 10 днів.
«Кожного року, як я бачу, що прибиральниця замітає чи миє, я говорю може вам води дать? І давайте змінимо водичку, я вам доместосу чи пана пропера туди накапаю. І таке було, і воду давала», - бідкається житомирянка Ольга Кучевська.
Стаття поточні ремонти - до 3-х гривень, але у під’їзді вибиті вікна, стара підлога та облущені стіни. Олена Розенблат, співзасновниця громадської організації «За Житомир твоєї мрії» знає, як зменшити тарифи, адже має необхідний досвід - це будівництво ЖК «Фаворит» і створення тут комфортного простору за низькими для мешканців тарифами.
«Велику увагу ми приділяли саме енергоефективності, наші будинки утеплені дуже добре, всі новітні технології, які є ми також тут застосовували. Житомир моєї мрії - це комфорт, зручність, безпечно, енергоефективно, от такий. Тут затишно, тут гарно, тут все зроблено для людей», - розповідає Олена Розенблат, співзасновниця громадської організації «За Житомир твоєї мрії».