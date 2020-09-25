Олена Розенблат: «Знаю, як зменшити тарифи на комунальні послуги». ФОТО. ВІДЕО

«Хотілось би, щоб і в інших дворах, і в інших місяцях Житомира було таке комфортне житло, щоб стільки уваги приділялось людям, які проживають там. Я ще ні разу не включав зимою опалення. На вулиці мінус 15, у квартирі все одно 18-19 градусів є і цього достатньо для комфортного і дешевого проживання у наш нелегкий час», - каже Вацлав Янчевський, мешканець в ЖК «Фаворит».