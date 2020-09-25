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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 25 » 17:02:52

Олена Розенблат: «Знаю, як зменшити тарифи на комунальні послуги». ФОТО. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 17:03:52 273 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат: «Знаю, як зменшити тарифи на комунальні послуги». ФОТО. ВІДЕО

 Доглянута територія, спортивні та дитячі майданчики, охайний газон, індивідуальне опалення та утеплені будинки, щоденне вологе прибирання, двір не для машин, а для людей. Вацлав Янчевський вже 7 років проживає в житловому комплексі «Фаворит», каже, гарне життя та мала платіжка - це реальність.
 

«Хотілось би, щоб і в інших дворах, і в інших місяцях Житомира було таке комфортне житло, щоб стільки уваги приділялось людям, які проживають там. Я ще ні разу не включав зимою опалення. На вулиці мінус 15, у квартирі все одно 18-19 градусів є і цього достатньо для комфортного і дешевого проживання у наш нелегкий час», - каже Вацлав Янчевський, мешканець в ЖК «Фаворит».



За обслуговування будинку Вацлав Янчевський платить 6 гривень 25 копійок за квадратний метр. До прикладу, пенсіонерка Ольга Кучевська, яка живе на Космонавтів 38, сплачує обслуговуючій компанії понад 8 гривень. Жінка розповідає про якість послуг.

«Щоб в нас був сталий двірник, який працює, приходить раненько і це все, то такого нема. Ну в нас якісь дісанти», - розповідає житомирянка Ольга Кучевська.
За словами Ольги Кучевської сходи прибирають лише до 3-го поверху, решту - раз на 10 днів. 

«Кожного року, як я бачу, що прибиральниця замітає чи миє, я говорю може вам води дать? І давайте змінимо водичку, я вам доместосу чи пана пропера туди накапаю. І таке було, і воду давала», - бідкається житомирянка Ольга Кучевська.

Стаття поточні ремонти - до 3-х гривень, але у під’їзді вибиті вікна, стара підлога та облущені стіни. Олена Розенблат, співзасновниця громадської організації «За Житомир твоєї мрії» знає, як зменшити тарифи, адже має необхідний досвід - це будівництво ЖК «Фаворит» і створення тут комфортного простору за низькими для мешканців тарифами.
 

«Велику увагу ми приділяли саме енергоефективності, наші будинки утеплені дуже добре, всі новітні технології, які є ми також тут застосовували. Житомир моєї мрії - це комфорт, зручність, безпечно, енергоефективно, от такий. Тут затишно, тут гарно, тут все зроблено для людей», - розповідає Олена Розенблат,  співзасновниця громадської організації «За Житомир твоєї мрії».



 



Прибудинкова територія ЖК Фаворит


У ЖК "Фаворит" будинки утеплені


Дитяче подвір'я у ЖК Фаворит


Дитячий майданчик у ЖК Фаворит


Вибиті вікна Космонавтів 38


Відсутнє освітлення на Космонавтів


Підїзд Космонавтів 38

 
Пресслужба «За Житомир твоєї мрії»
Тэги: выбори 2020, Елена Розенблат, Житомир
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:22:07, Сегодня [Материал]
+2

Лена жжот!!!
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 17:53:00, Сегодня [Материал]
+2

Феєричний приклад агітації, схожий на гарний тролінг.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 18:05:47, Сегодня [Материал]
+2

То як? Чи тіпа я знаю, але як не скажу?
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