Олена Розенблат: Люди мають жити у гідних умовах та не боятися за своє життя. ВІДЕО

Жителі провулку Малий, що знаходиться в мікрорайоні Богунія, скаржаться на електроопори, які, за їх словами, є аварійними та можуть впасти у будь-який момент.

«Ви подивіться, вони від бурі або вітру (ред. можуть впасти) і все, не дай Боже. Але у нас як? У нас, як півень вже клюне, тоді будуть бігати шукати, хто крайній, кого до в`язниці посадити, кого звільнити з роботи. Щоб не закінчилося фатальним випадком для однієї і для другої сім'ї, ми дуже просимо Олену Соломонівну, щоб допомогла, бо більше немає надії ні на кого», - говорить жителька провулку Малий Галина Вербицька, - повідомляє Житомир.інфо



Люди кажуть: зверталися до різних інстанцій, але результату немає, тому за допомогою звернулися до Олени Розенблат.

«Вже так дістав цей телефонний дзвінок, у нас вже немає, всі користуємося мобільними телефонами, вже дивитися на ці стовпи дерев'яні просто неможливо. Ми зверталися в Укртелеком, заяви онлайн давали і телефонували, але вже протягом двох місяців віз і нині там», - каже Галина Вербицька.

Приїхавши до людей та поспілкувавшись, Олена Розенблат зазначила: електроопори дійсно є у неналежному стані, а люди не можуть жити поруч з такою небезпекою.



«До мене надійшло дуже багато звернень і саме це одне з них. Люди вже багато років б'ються за те, щоб аварійні стовпи були прибрані, але ми бачимо, що нічого не змінюється. Ми бачимо аварійні стовпи, які належать приватній структурі «Укртелекому». «Укртелеком» - це монополія, яка повинна згідно з чинним законодавства у належному стані тримати своє майно. Буду писати звернення, буду турбувати інспекцію з благоустрою і міську раду за для того, аби ці стовпи були прибрані з цього провулку, щоб люди не переживали за своє життя та життя свої дітей», - говорить співзасновниця ГО «За Житомир твоєї мрії» Олена Розенблат.



































