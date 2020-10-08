Людмила Зубко закликала не закатувати кошти в асфальт, а застрахувати вчителів. ВІДЕО

«Такий страховий пакет коштує приблизно 2000 гривень. Ми маємо сьогодні 4,5 тис. наших педагогів. Тобто на рік це 9 млн гривень. Це не такі великі гроші, але вони дають можливість бути захищеними нашим вчителям», - уточнила Зубко.

«Гроші з коронавірусного фонду зараз закатуються в асфальт, в ремонт доріг. Нас знову змушують голосувати за асфальт. Я наполягаю на тому, що треба правильно виставляти пріоритети. Я переконана, що сьогодні першочергове фінансування має йти на важливі для людей галузі - освіту, медицину та соціальний захист. І це те, чим я буду займатися на посаді міського голови Житомира. Спершу люди, їхня безпека, потім асфальт», - підкреслила Зубко.