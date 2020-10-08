Людмила Зубко закликала не закатувати кошти в асфальт, а застрахувати вчителів. ВІДЕО

Вчителі Житомира мають бути захищені, у тому числі – від коронавірусних ризиків. З ініціативою страхувати здоров’я освітян виступила кандидатка на посаду міського голови від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко.
В ефірі телеканалу СК1 вона заявила, що вчителі перебувають зараз в зоні ризику, а тому мусять бути захищені коштом міського бюджету. Для цього вона пропонує в партнерстві з фаховою іноземною страховою компанією заключати договори «Страхування здоров’я вчителів». В такий пакет мають ввійти страхування від близько 70-ти захворювань, у тому числі – від коронавірусу.
«Такий страховий пакет коштує приблизно 2000 гривень. Ми маємо сьогодні 4,5 тис. наших педагогів. Тобто на рік це 9 млн гривень. Це не такі великі гроші, але вони дають можливість бути захищеними нашим вчителям», - уточнила Зубко.
Кандидатка наголосила, що для неї це стане одним із найбільших пріоритетів на посаді мера міста. Вона піддала критиці слова діючого голови Житомирської ОДА, який заявив, що у бюджеті немає коштів на виплати зарплат працівникам бюджетної сфери.
«Гроші з коронавірусного фонду зараз закатуються в асфальт, в ремонт доріг. Нас знову змушують голосувати за асфальт. Я наполягаю на тому, що треба правильно виставляти пріоритети. Я переконана, що сьогодні першочергове фінансування має йти на важливі для людей галузі - освіту, медицину та соціальний захист. І це те, чим я буду займатися на посаді міського голови Житомира. Спершу люди, їхня безпека, потім асфальт», - підкреслила Зубко.
Кандидатка на посаду міського голови Житомира наголосила, що у своєму програмному документі «Маніфест успішного міста для людей» поставила турботу про житомирян у головний пріоритет. Аеропорти, індустріальні парки та спортивні комплекси – це все чудово, але найперше питання, яке мусить вирішити міська влада – це допомога людям.
Пресслужба Людмили Зубко, кандидатки на посаду міського голови Житомира