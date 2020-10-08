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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 8 » 10:12:26

Людмила Зубко закликала не закатувати кошти в асфальт, а застрахувати вчителів. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 10:25:26 337 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Людмила Зубко закликала не закатувати кошти в асфальт, а застрахувати вчителів. ВІДЕО

 Вчителі Житомира мають бути захищені, у тому числі – від коронавірусних ризиків. З ініціативою страхувати здоров’я освітян виступила кандидатка на посаду міського голови від партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко.

В ефірі телеканалу СК1 вона заявила, що вчителі перебувають зараз в зоні ризику, а тому мусять бути захищені коштом міського бюджету. Для цього вона пропонує в партнерстві з фаховою іноземною страховою компанією заключати договори «Страхування здоров’я вчителів». В такий пакет мають ввійти страхування від близько 70-ти захворювань, у тому числі – від коронавірусу.
 

«Такий страховий пакет коштує приблизно 2000 гривень. Ми маємо сьогодні 4,5 тис. наших педагогів. Тобто на рік це 9 млн гривень. Це не такі великі гроші, але вони дають можливість бути захищеними нашим вчителям», - уточнила Зубко.



Кандидатка наголосила, що для неї це стане одним із найбільших пріоритетів на посаді мера міста. Вона піддала критиці слова діючого голови Житомирської ОДА, який заявив, що у бюджеті немає коштів на виплати зарплат працівникам бюджетної сфери. 
 

«Гроші з коронавірусного фонду зараз закатуються в асфальт, в ремонт доріг. Нас знову змушують голосувати за асфальт. Я наполягаю на тому, що треба правильно виставляти пріоритети. Я переконана, що сьогодні першочергове фінансування має йти на важливі для людей галузі - освіту, медицину та соціальний захист. І це те, чим я буду займатися на посаді міського голови Житомира. Спершу люди, їхня безпека, потім асфальт», - підкреслила Зубко.



Кандидатка на посаду міського голови Житомира наголосила, що у своєму програмному документі «Маніфест успішного міста для людей» поставила турботу про житомирян у головний пріоритет. Аеропорти, індустріальні парки та спортивні комплекси – це все чудово, але найперше питання, яке мусить вирішити міська влада – це допомога людям.


Пресслужба Людмили Зубко, кандидатки на посаду міського голови Житомира

 
Відео СК1
Тэги: выборы 2020, Житомир, Людмила Зубко, кандидат в мэры
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