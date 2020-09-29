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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 29 » 11:09:28

Людмила Зубко про реєстрацію кандидатом у мери: «Знаю, як зробити Житомир успішним містом для людей»   PR  

Сегодня, 09:35:24 388 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Людмила Зубко про реєстрацію кандидатом у мери: «Знаю, як зробити Житомир успішним містом для людей»

 Підприємиця і засновниця громадської організації «Житомир, зроби голосніше» Людмила Зубко балотується на посаду міського голови з метою зробити Житомир успішним містом для людей. У понеділок, 28 вересня, Житомирська міська територіальна виборча комісія офіційно зареєструвала її кандидатом у мери.

Про це Зубко повідомила на своїй Facebook-сторінці.
 

«Я йду в мери Житомира. Усі, хто мене знає, підтвердять: я не люблю політику. Тим більше політиканства чи політичних ігор. Вважаю, що у міського голови навіть часу не може бути на таке. Реальна міська політика – це турбота про людей. Знаю, як зробити Житомир успішним містом для людей і зроблю це», - наголосила Людмила Зубко.



Вона зазначила, що йде на вибори як людина, яка вміє ставити цілі, збирати команду, заряджати її на результат, делегувати повноваження і організовувати процес.
 

«Для мене результат – це не одна успішна вулиця Михайлівська, а комфортні Крошня, Богунія, Корбутівка, Центр, Польова, Мальованка і Мар’янівка. Це дитячий садок поряд з будинком замість зростаючих черг у дошкільні заклади. Це відкриті публічні парки замість закритого Ботанічного саду. Чиста вода із крана замість безкінечних ремонтів. Цей перелік можна продовжувати довго. Бо у кожному рішенні, яке приймає міський голова, має бути турбота про людей. У цьому полягає моя політика, і саме це зафіксовано у моєму програмному документі «Маніфест успішного міста для людей», - підкреслила Людмила Зубко.



На вибори міського голови Людмила Зубко зареєстрована як кандидат від партії «Європейська солідарність». За словами Зубко, це єдина партія в країні, яка чітко зафіксувала свій європейський напрямок.

«Впевнена, що Житомир стане сучасним європейським містом, де мер та міська влада працюють для людей. Я готова до такої роботи!», - заявила Людмила Зубко.


Пресслужба кандидата у міські голови Житомира Людмили Зубко
Тэги: Людмила Зубко, кандидат в мэры, Житомир
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