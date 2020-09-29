Людмила Зубко про реєстрацію кандидатом у мери: «Знаю, як зробити Житомир успішним містом для людей»

«Я йду в мери Житомира. Усі, хто мене знає, підтвердять: я не люблю політику. Тим більше політиканства чи політичних ігор. Вважаю, що у міського голови навіть часу не може бути на таке. Реальна міська політика – це турбота про людей. Знаю, як зробити Житомир успішним містом для людей і зроблю це», - наголосила Людмила Зубко.
«Для мене результат – це не одна успішна вулиця Михайлівська, а комфортні Крошня, Богунія, Корбутівка, Центр, Польова, Мальованка і Мар’янівка. Це дитячий садок поряд з будинком замість зростаючих черг у дошкільні заклади. Це відкриті публічні парки замість закритого Ботанічного саду. Чиста вода із крана замість безкінечних ремонтів. Цей перелік можна продовжувати довго. Бо у кожному рішенні, яке приймає міський голова, має бути турбота про людей. У цьому полягає моя політика, і саме це зафіксовано у моєму програмному документі «Маніфест успішного міста для людей», - підкреслила Людмила Зубко.