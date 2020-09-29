Людмила Зубко про реєстрацію кандидатом у мери: «Знаю, як зробити Житомир успішним містом для людей»

«Я йду в мери Житомира. Усі, хто мене знає, підтвердять: я не люблю політику. Тим більше політиканства чи політичних ігор. Вважаю, що у міського голови навіть часу не може бути на таке. Реальна міська політика – це турбота про людей. Знаю, як зробити Житомир успішним містом для людей і зроблю це», - наголосила Людмила Зубко.