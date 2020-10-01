Людмила Зубко: «Результатом ефективної роботи влади є чиста вода з кранів, а не безкінечний процес ремонтів»

Чинна міська влада, отримавши у 2016 році від Світового банку кредит у розмірі 39 млн доларів на модернізацію водопроводу Житомира, досі не подала у домівки житомирян чисту воду. Така ситуація є неприпустимою й говорить про неефективність міського менеджменту. Про це заявила кандидатка у міські голови Житомира від партії "Європейська Солідарність" Людмила Зубко 1 жовтня під час зустрічі з колективом школи "Сяйво", відповідаючи на питання освітян.



"Проблема води – це передусім питання менеджменту. Останні п'ять років у нас йдуть ремонти на водоканалі. А після цього мер Сергій Сухомлин каже, що йому треба ще п'ять років на вирішення проблеми. 10 років життя в очікуванні води! Це занадто багато, цілі покоління ростуть без води", - зазначила Зубко.



Як приклад вона навела успішний досвід Чернігова, який у таких самих обставинах, також отримавши кредит, зміг вирішити питання за три роки.



Вода для Житомира — це болюче питання і першочергова потреба, втім міська влада ігнорує її вже багато років поспіль, зосередившись виключно на процесі, а не на результаті.



"Для мене результат ефективної роботи мера і міської ради – це чиста вода замість безкінечних ремонтів водоканалу. Житомиряни мають нарешті відкрити кран і набрати там чисту питну воду", - сказала Зубко.





Кандидатка в мери наголосила, що чиста питна вода у Житомирі є одним з головних пунктів її програми, викладеній у "Маніфесті успішного міста для людей". Пункт про водопостачання віднесений у Маніфесті до безпекових питань. Адже вода – це першочерговий продукт, який дозволяє людям почувати себе у безпеці, переконана Людмила Зубко.



Пресслужба кандидатки у міські голови Житомира від партії "Європейська Солідарність" Людмили Зубко