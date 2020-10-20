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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 20 » 11:35:28

Сергій Сухомлин звернувся до мешканців Житомира та області: «Проголосуйте за нашу команду». ВІДЕО   PR  

Сегодня, 11:43:14 423 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергій Сухомлин звернувся до мешканців Житомира та області: «Проголосуйте за нашу команду». ВІДЕО

 Я, Сергій Сухомлин, — міський голова Житомира. За п’ять років разом з командою ми реалізували низку успішних задумів. По багатьох проєктах Житомир став першим в Україні. Але в наших планах ще більше надзвичайно важливих для міста рішень і справ.

Сьогодні мені як ніколи потрібна ваша підтримка. Міському голові дуже складно працювати на користь громади без потужної команди. Для ефективної роботи потрібна допомога депутатів, як в міській раді, так і в обласній.

Обласна рада — це не філія Верховної Ради. Обласна рада має захищати інтереси наших громад, а не київських партійних вождів та чиновників у високих кабінетах.

Цього літа я разом з мерами українських міст заснував нову політичну партію — «Пропозиція». Партію людей, позиція яких професійність у роботі місцевого самоврядування, захист інтересів мешканців українських громад, розвиток і прогрес міст і сіл. Партію лідерів місцевого самоврядування. Тому дуже важливо, щоб ви проголосували не лише за мене, але й за мою команду — партію «Пропозиція», яка висунула своїх кандидатів у депутати до міської ради Житомира, а також в обласну і районні ради. 

Для цього 25 жовтня прийдіть на виборчі дільниці та покличте своїх рідних і друзів. У чотирьох бюлетенях, які ви отримаєте, знайдіть моє прізвище серед кандидатів на посаду міського голови, а в інших трьох — партію «Пропозиція» та список кандидатів у міську, обласну і районні ради. Проголосуйте за нашу команду. Таким чином ви забезпечите підтримку корисних для Житомира рішень на всіх рівнях місцевої влади. 

Перед тим, як йти на виборчу дільницю, не забудьте одягнути маску. Дотримуйтесь безпечної дистанції та бережіть своє здоров’я. Важливий кожен ваш голос.

ВЛАДУ — ГРОМАДАМ!
 


Пресслужба політичної партії  «Пропозиція»
Тэги: Сухомлин, партия пропозиція
Комментариев: 2
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 12:15:54, Сегодня [Материал]
0

"Перед тим, як йти на виборчу дільницю, не забудьте одягнути маску. Дотримуйтесь безпечної дистанції та бережіть своє здоров’я..." - сказав чувак, який провів у вересні два ковід-фестивалі ("День житомирян" і "День фітнесу"), де скупчувалися натовпи без масок. Результат - спалах епідемії у Житомирі.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:39:48, Сегодня [Материал]
+1

Житомир , как и Украина -это уже бездыханное тело. Благодаря Сухомлину, Зубку, Розенблату, Рабиновичу, Хренову, Мойсееву. все кто вхож в ЖЖ задумайтесь о том что вы об этом знаете. И ставья птичку напротив этого демона вы будете нести ответственность как и он
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