Кандидат на міського голову Житомира Віктор Євдокимов зустрівся з працівниками панчішної фабрики

7 жовтня кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов зустрівся з працівниками Житомирської панчішної фабрики. Розмова відбулася прямо на робочому місці в одному з цехів фабрики.
Працівників фабрики в першу чергу цікавив план дій Віктора Євдокимова на посаді міського голови — нові проєкти та засоби їх втілення. В свою чергу Віктор Євдокимов дізнався від робітників, яким саме вони бачать майбутнє Житомира, що б хотіли змінити в місті, в якому напрямку має бути його розвиток.
Одним з важливих напрямків майбутньої діяльності на посаді міського голови Віктор Євдокимов вважає створення в Житомирі умов, за яких молодь буде навчатися та працювати вдома, а не деінде: «Я народився в Житомирі і ходив у школу № 27 тут, навпроти. В цьому місті живуть і навчаються мої діти. І я дуже не хочу, щоб вони колись поїхали шукати перспективу в інших містах України чи за кордоном. На сьогодні це велика проблема. Якщо молодь поїде, то більше не повернеться. Це вже відчули дуже багато українських родин. Ми кілька разів зустрічались з Президентом і обговорювали цю ситуацію.»
На думку Віктора Євдокимова, це не лише проблема Житомира, а й усієї України, тож вирішувати її краще на державному рівні. А підтримка міської влади урядом — гарна підмога та більші можливості. Саме це й спонукало його балотуватися від політичної сили «Слуга Народу».
«Ми всі повинні зрозуміти, якщо міська влада та мер буде в опозиції до діючого Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, то говорити про розвиток міста найближчі кілька років буде недоцільно. Ми не зможемо отримати держсубвенції ні на державні програми, ні на що інше. Так було завжди і буде надалі. Цю ситуацію треба змінити. Міський голова бере на себе відповідальність перед мешканцями, і він має зробити за свою каденцію максимум для того, щоб місто змінилось», — переконаний Віктор Євдокимов.
Кандидат також розповів, що найперші проблеми, які він разом з командою вирішить — це екологічні та питання комфорту та безпеки Житомира. Зокрема нагальних вирішень потребують проблеми з водопостачанням, сміттєпереробкою, благоустроєм у всіх районах, а не лише в центрі, та доцільність нових проєктів, які реалізовуються перед самісінькими виборами тощо.
Крім того Віктор Євдокимов побував на екскурсії на підприємстві панчішної фабрики й побачив особливості виробництва міської промисловості.
Пресслужба кандидата на посаду міського голови Житомира Віктора Євдокимова