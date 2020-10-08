Кандидат на міського голову Житомира Віктор Євдокимов зустрівся з працівниками панчішної фабрики

Одним з важливих напрямків майбутньої діяльності на посаді міського голови Віктор Євдокимов вважає створення в Житомирі умов, за яких молодь буде навчатися та працювати вдома, а не деінде: «Я народився в Житомирі і ходив у школу № 27 тут, навпроти. В цьому місті живуть і навчаються мої діти. І я дуже не хочу, щоб вони колись поїхали шукати перспективу в інших містах України чи за кордоном. На сьогодні це велика проблема. Якщо молодь поїде, то більше не повернеться. Це вже відчули дуже багато українських родин. Ми кілька разів зустрічались з Президентом і обговорювали цю ситуацію.»