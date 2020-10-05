Віктор Євдокимов: «Модернізація медичних закладів — це тисячі врятованих життів»

«2020 рік „зустрів“ людство досить ворожо, адже через пандемію COVID-19 всі ми щодня та навіть щосекунди піддаємось ризику зараження, ускладнення перебігу коронавірусної хвороби чи погіршення загального стану здоров’я, навіть після повного одужання. Лікар — це надзвичайно важлива та відповідальна робота, тому що в їхніх руках найважливіше — людське життя», — говорить кандидат на посаду міського голови Житомирської ОТГ Віктор Євдокимов.



Цьогорічна пандемія — виклик всій світовій медицині. Попри всі ті кроки, які робить місцева та обласна влада, медичні заклади не готові для надання своєчасної та якісної допомоги. «Сьогодні ми повинні підтримати лікарів, адже нарікаючи на те, як нам важко й не зручно використовувати захисну маску, а надто просто нехтуючи найпростішими засобами захисту, ми навіть не уявляємо, наскільки напруженою в цю хвилину є робота медика. Від кожного рішення лікаря залежить наше з вами життя й здоров’я. Це величезна відповідальність. Я безмежно вдячний за вашу роботу й пишаюся вашою витримкою. Щиро вірю, що нам вдасться побороти COVID-19, а лікарі нарешті зможуть робити свою роботу без зайвих ризиків», — додав Віктор Євдокимов.