Віктор Євдокимов: «Модернізація медичних закладів — це тисячі врятованих життів»

Сьогодні лікарі такі ж герої, як і військові на передовій. Їхня важка, але життєво необхідна праця рятує наші життя. Щодня вони протистоять одній з найстрашніших загроз сучасності — пандемії COVID-19. Рятуючи нас, вони ризикують, а часто і жертвують власним здоров ‘ям та життям. Виклик, який ми отримали сьогодні через світову пандемію, вивив нашу слабкість — низький технічний рівень медзакладів та нашу силу — надзвичайно мужніх та відданих своїй справі фахівців.
«2020 рік „зустрів“ людство досить ворожо, адже через пандемію COVID-19 всі ми щодня та навіть щосекунди піддаємось ризику зараження, ускладнення перебігу коронавірусної хвороби чи погіршення загального стану здоров’я, навіть після повного одужання. Лікар — це надзвичайно важлива та відповідальна робота, тому що в їхніх руках найважливіше — людське життя», — говорить кандидат на посаду міського голови Житомирської ОТГ Віктор Євдокимов.
Цьогорічна пандемія — виклик всій світовій медицині. Попри всі ті кроки, які робить місцева та обласна влада, медичні заклади не готові для надання своєчасної та якісної допомоги. «Сьогодні ми повинні підтримати лікарів, адже нарікаючи на те, як нам важко й не зручно використовувати захисну маску, а надто просто нехтуючи найпростішими засобами захисту, ми навіть не уявляємо, наскільки напруженою в цю хвилину є робота медика. Від кожного рішення лікаря залежить наше з вами життя й здоров’я. Це величезна відповідальність. Я безмежно вдячний за вашу роботу й пишаюся вашою витримкою. Щиро вірю, що нам вдасться побороти COVID-19, а лікарі нарешті зможуть робити свою роботу без зайвих ризиків», — додав Віктор Євдокимов.
Розвиток та підтримка мережі охорони здоров’я в Житомирі — один з найперших напрямків передвиборчої програми кандидата на посаду міського голови Віктора Євдокимова. Ліки та якісна медична допомога мають бути доступними всім, без винятку, мешканцям міста. І особлива увага приділятиметься вразливим верствам населення — пенсіонерам, які через пандемію перебувають у групі ризику, та іншим соціально незахищеним житомирянам. Медичних закладів в місті має бути достатньо, а їх технічне оснащення — на вищому рівні. Невідкладна допомога повинна бути дійсно невідкладною та ефективною, а медики мають отримувати гідну заробітну плату.
А чи знали ви, що:
— У Житомирі перший лікувальний заклад на громадський засадах був відкритий у 1776 році. Це був шпиталь сестер милосердя, яким опікувалися шарітки ордена святого Вікентія. А вже у 1812 році чисельність медичного персоналу в місті складала 56 чоловік, враховуючи і приватних лікарів.
— Будівництво стаціонарних корпусів Першої міської лікарні було передбачено Генеральним планом Житомира в 1827 році. А з грудня 1895 року починає свою історію Житомирська обласна лікарня. Ці медичні заклади добре відомі всім житомирянам, адже там рятують, допомагають, лікують, приймають пологи і сьогодні.
Пресслужба кандидата на посаду міського голови Житомирської ОТГ Віктора Євдокимова