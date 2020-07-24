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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Июль » 24 » 18:23:20

Ігор Баранов: Вже з 1 вересня діти мають піти до школи   PR  

Сегодня, 17:40:30 295 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ігор Баранов: Вже з 1 вересня діти мають піти до школи

 Пріоритетним сценарієм має стати очне навчання у школах області, але за умови дотримання норм безпеки для учнів. Таку думку в ефірі ТРК «Союз-ТВ» висловив представник команди «Слуга народу» у Житомирі, директор міської гуманітарної гімназії №23 Ігор Баранов.

Він наголосив, що базова шкільна освіта має бути очною, а не дистанційною. І сьогодні епідеміологічна ситуація на Житомирщині сприяє тому, що наші діти таки зможуть вийти на навчання із 1 вересня. Але при цьому ми мусимо гарантувати їм, з одного боку – безпечну, а з другого – якісну освіту. 

Остаточне рішення про відкриття шкіл, за словами Баранова, буде ухвалено не раніше серпня. Сьогодні ж освітяни Житомирщини готуються до трьох сценаріїв. «Перший – це традиційне стаціонарне навчання без жодних обмежень, як це було до карантину. Другий – змішане навчання: частина дітей ходить до школи, частина опановує шкільні предмети дистанційно. І нарешті, повністю дистанційне… Але я сподіваюся, що до такого справа у нас не дійде», – заявив Баранов.

Член обласної команди «Слуга народу» запевнив: вони цілковито підтримують батьків і поділяють їх стурбованість через загрозу зриву навчального року. І при цьому констатував: після запровадження карантину освітянам області було непросто перейти на дистанційну модель, але вони впоралися. «Ми вибудували свою модель, і вона показала свою дієвість», – наголосив Баранов.  

За його словами, саме під час карантину у нашій країні загострилося питання про якість освіти. «Ми побачили, що не всі українці готові до повного переходу на дистанційне навчання. У тому числі й через матеріальну складову. Повільний перехід від радянської системи освіти до сучасної – при збереженні багатьох елементів та принципів тієї епохи – не дає змоги крокувати нам в одному темпі з усім цивілізованим світом», – наголосив Баранов.


Він зауважив, що освітній процес у нашій країні, на жаль, ще не включає пріоритетність самоорганізації та самоконтролю. «Це означає, що потрібні кардинальні реформи, необхідна термінова диджиталізація всієї загальноосвітньої системи», – зазначив Баранов.

На його думку, якість освіти в Україні змінюється на краще, але необхідно прискорити цей процес.

«До  проблеми потрібно підходити системно, з різних боків. Наприклад, систематично скеровувати вчителів на семінари, курси за участі іноземних спеціалістів для набуття нового досвіду та підвищення кваліфікації. Але цього недостатньо. Школу необхідно технічно переоблаштувати,  вчителів – вмотивувати достойною зарплатнею, а дирекція має бути зацікавленою у радикальному реформуванні навчального процесу. Програма, яка включає всі ці питання, має бути створена на рівні місцевого самоврядування та фінансуватися з міського бюджету», – резюмував Ігор Баранов.

Пріоритетність очного навчання перед дистанційним підтримує й керівник Житомирського обласного штабу політичної партії «Слуга народу» Олександр Дмитрук. «Одна з моїх мрій – бути крутим дідусем. І найбільше її вираження, взяти за руку свого шестирічного онука Олівера і повести його у перший клас. Ми вже готуємося до 1 вересня: купили портфель, мобільний телефон… Такий день приносить батькам першачків, членам родини хвилювання, від якого хочеться пустити сльозу радості», - зазначив Олександр Дмитрук.

Він висловив сподівання, що так і буде, і його онук, як й інші діти щоранку будуть йти до школи, знаходитися у соціумі, займатися спортом, бачити вчителів не з екрану монітора, а віч-на-віч. «Школа, особливо, початкова – це насамперед контакт між вчителем і учнем», – наголосив Дмитрук і резюмував, що це надважлива психологічна складова навчального процесу.
 

Пресслужба обласного Житомирського штабу політичної партії «Слуга Народу»

 

Тэги: Житомир, Слуга народу
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