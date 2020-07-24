Ігор Баранов: Вже з 1 вересня діти мають піти до школи

Пріоритетним сценарієм має стати очне навчання у школах області, але за умови дотримання норм безпеки для учнів. Таку думку в ефірі ТРК «Союз-ТВ» висловив представник команди «Слуга народу» у Житомирі, директор міської гуманітарної гімназії №23 Ігор Баранов.
Він наголосив, що базова шкільна освіта має бути очною, а не дистанційною. І сьогодні епідеміологічна ситуація на Житомирщині сприяє тому, що наші діти таки зможуть вийти на навчання із 1 вересня. Але при цьому ми мусимо гарантувати їм, з одного боку – безпечну, а з другого – якісну освіту.
Остаточне рішення про відкриття шкіл, за словами Баранова, буде ухвалено не раніше серпня. Сьогодні ж освітяни Житомирщини готуються до трьох сценаріїв. «Перший – це традиційне стаціонарне навчання без жодних обмежень, як це було до карантину. Другий – змішане навчання: частина дітей ходить до школи, частина опановує шкільні предмети дистанційно. І нарешті, повністю дистанційне… Але я сподіваюся, що до такого справа у нас не дійде»,
– заявив Баранов.
Член обласної команди «Слуга народу» запевнив: вони цілковито підтримують батьків і поділяють їх стурбованість через загрозу зриву навчального року. І при цьому констатував: після запровадження карантину освітянам області було непросто перейти на дистанційну модель, але вони впоралися. «Ми вибудували свою модель, і вона показала свою дієвість», – наголосив Баранов.
За його словами, саме під час карантину у нашій країні загострилося питання про якість освіти. «Ми побачили, що не всі українці готові до повного переходу на дистанційне навчання. У тому числі й через матеріальну складову. Повільний перехід від радянської системи освіти до сучасної – при збереженні багатьох елементів та принципів тієї епохи – не дає змоги крокувати нам в одному темпі з усім цивілізованим світом», – наголосив Баранов.
Він зауважив, що освітній процес у нашій країні, на жаль, ще не включає пріоритетність самоорганізації та самоконтролю. «Це означає, що потрібні кардинальні реформи, необхідна термінова диджиталізація всієї загальноосвітньої системи»,
– зазначив Баранов.
На його думку, якість освіти в Україні змінюється на краще, але необхідно прискорити цей процес.
«До проблеми потрібно підходити системно, з різних боків. Наприклад, систематично скеровувати вчителів на семінари, курси за участі іноземних спеціалістів для набуття нового досвіду та підвищення кваліфікації. Але цього недостатньо. Школу необхідно технічно переоблаштувати, вчителів – вмотивувати достойною зарплатнею, а дирекція має бути зацікавленою у радикальному реформуванні навчального процесу. Програма, яка включає всі ці питання, має бути створена на рівні місцевого самоврядування та фінансуватися з міського бюджету
», – резюмував Ігор Баранов.
Пріоритетність очного навчання перед дистанційним підтримує й керівник Житомирського обласного штабу політичної партії «Слуга народу» Олександр Дмитрук. «Одна з моїх мрій – бути крутим дідусем. І найбільше її вираження, взяти за руку свого шестирічного онука Олівера і повести його у перший клас. Ми вже готуємося до 1 вересня: купили портфель, мобільний телефон… Такий день приносить батькам першачків, членам родини хвилювання, від якого хочеться пустити сльозу радості»
, - зазначив Олександр Дмитрук.
Він висловив сподівання, що так і буде, і його онук, як й інші діти щоранку будуть йти до школи, знаходитися у соціумі, займатися спортом, бачити вчителів не з екрану монітора, а віч-на-віч. «Школа, особливо, початкова – це насамперед контакт між вчителем і учнем»,
– наголосив Дмитрук і резюмував, що це надважлива психологічна складова навчального процесу.
Пресслужба обласного Житомирського штабу політичної партії «Слуга Народу»