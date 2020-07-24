Ігор Баранов: Вже з 1 вересня діти мають піти до школи

За його словами, саме під час карантину у нашій країні загострилося питання про якість освіти. «Ми побачили, що не всі українці готові до повного переходу на дистанційне навчання. У тому числі й через матеріальну складову. Повільний перехід від радянської системи освіти до сучасної – при збереженні багатьох елементів та принципів тієї епохи – не дає змоги крокувати нам в одному темпі з усім цивілізованим світом», – наголосив Баранов.