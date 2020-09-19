«Слуги» визначилися, хто буде змагатися за місця у Житомирській міськраді

На посаду голови претендує ректор Житомирської політехніки, Віктор Євдокимов.
Про це кандидат написав на своїй офіційній сторінці у Facebook: «Влада повинна втілювати позитивні зміни щодня та працювати на благо громади»
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Вчора, 18 вересня, у Житомирській обласній організації «Слуга Народу» відбулася конференція, під час якої затвердили список кандидатів у депутати всіх рівнів та офіційно висунули кандидата на посаду міського голови Житомирської міської ОТГ на чергових та перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.
Під час проведення партійної конференції, кандидатом на голову Житомирської міської ОТГ висунули Віктора Євдокимова, в першу ж десятку кандидатів в депутати міської ради увійшли: Віктор Євдокимов, Олексій Харченко, Віктор Клімінський, Ірина Гладка, Валентина Позняк, Дмитрій Грицишен, Сергій Іванкевич, Віра Рудик, Катерина Радчук, Олександр Шевчук.
На цю команду чималі надії покладає голова обласної організації партії «Слуга Народу»: «Я сподіваюся, що Житомир, нарешті, отримає справжнього голову, який зможе втілити в життя найамбітніші плани», - заявив під час конференції Андрій Клочко.
Список кандидатів в депутати був ухвалений одноголосно. До нього увійшли кандидати з чітким баченням розвитку територіальної громади, які зможуть демонструвати реальні результати та покращувати життя містян.
Пресслужба Житомирської міської організації «Слуга Народу»