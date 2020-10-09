Віктор Євдокимов: «Житомиряни, які роками працювали на підприємствах, повинні мати соціальні гарантії»

«Житомиряни зможуть працювати в гідних умовах й платити податки у бюджет свого міста. А це, насамперед, гарні умови для людей та можливість для розвитку Житомира. Ми можемо залучити інвесторів, які створять підприємства з відповідними вимогами й будуть зареєстровані не деінде, а в Житомирі. Люди, які десятки років працюють на підприємствах будь-якої галузі — чи то в медицині, чи на виробництві, — повинні мати соціальні гарантії та певні пільги. Це мають бути не лише знижки на купівлю ліків, а й привабливі та гнучкі умови на придбання житла, або будь що інше», — зазначив Віктор Євдокимов.