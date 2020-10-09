Віктор Євдокимов: «Житомиряни, які роками працювали на підприємствах, повинні мати соціальні гарантії»

8 жовтня в Обласному медичному центрі вертебрології й реабілітації кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов поспілкувався з працівниками центру щодо збільшення кількості робочих місць в Житомирі й створення гідних умов праці.
Це один з пріоритетних напрямків програми кандидата, яку він разом зі своєю командою реалізує після можливої перемоги на місцевих виборах.
Віктор Євдокимов
розповів, що прагне збільшити кількість робочих місць з гідними умовами праці в нашому місті. Завдяки цьому бюджет міста зростатиме, а соціальний захист містян суттєво поліпшиться.
«Житомиряни зможуть працювати в гідних умовах й платити податки у бюджет свого міста. А це, насамперед, гарні умови для людей та можливість для розвитку Житомира. Ми можемо залучити інвесторів, які створять підприємства з відповідними вимогами й будуть зареєстровані не деінде, а в Житомирі. Люди, які десятки років працюють на підприємствах будь-якої галузі — чи то в медицині, чи на виробництві, — повинні мати соціальні гарантії та певні пільги. Це мають бути не лише знижки на купівлю ліків, а й привабливі та гнучкі умови на придбання житла, або будь що інше», — зазначив Віктор Євдокимов.
На думку кандидата, Житомир з-поміж іншого потребує й термінового розв’язання екологічних проблем, транспортних, соціальних тощо.
«Існуючих проблем в місті дуже багато, — зауважив Віктор Євдокимов. — І вони мають бути вирішені найближчим часом. Я дуже хотів би, щоби Житомир став таким собі хабом прогресу в сферах науки та медицини. А ці галузі стали пріоритетними в стратегії розвитку міста. Тому що наука — це прогрес та поштовх до розвитку, а медицина — збереження найціннішого людського ресурсу — життя та здоров’я».
Слова Віктора Євдокимова отримали гарячий відгук медпрацівників. Адже розмова йшла про близькі та зрозумілі речі кожному житомирянину. Особливо тим, хто займається благородною справою соціальної підтримки та допомоги.
Пресслужба кандидата на посаду міського голови Житомира Віктора Євдокимова