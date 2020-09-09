Зеленський – Євдокимову: Ви зробили щасливими студентів Житомирської політехніки. Я Вам бажаю, щоб Ви зробили те ж саме для всіх житомирян!

8 вересня 2020 року президент України Володимир Зеленський підтримав у Житомирі обласну команду партії «Слуга народу», яка йде на вибори 25 жовтня. Серед членів команди – ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов, який боротиметься за крісло міського голови Житомира.
Були присутні також голова обласної організації партії «Слуга народу» Андрій Клочко, який представив команду, керівник обласного штабу партії Олександр Дмитрук, кандидати на посади міських голів Житомирщини та кандидати у депутати місцевих рад усіх рівнів від партії «Слуга народу».
Але спочатку Віктор Євдокимов влаштував для Володимира Зеленського екскурсію університетом – який, нагадаємо, є найбільш рейтинговим на Житомирщині.
«Я сьогодні вперше в своєму житті був у Житомирській політехніці. Це дуже чудовий університет. Ми всі навчались в університетах і звикли, що означає словосполучення «державний університет». Сьогодні я побачив сучасний, приватний – щось не наше. І тому я вражений, дуже задоволений, просто, як громадянин України, що є такий університет!» – захоплено заявив президент після знайомства з Житомирською політехнікою.
Віктор Євдокимов розкрив деякі деталі спілкування з Володимиром Зеленським під час екскурсії: «Перед офіційним заходом ми мали короткий ознайомчий тур з президентом, де ми показали розробки наших студентів – те, чим ми пишаємося. Поспілкувалися на заняттях зі студентами…»
Віктор Євдокимов звернувся до президента України, гостей міста та житомирян – і пояснив, чому і з якою метою йде на посаду міського голови Житомира.
«Шановний пане Президенте! Шановні присутні! Дорогі житомиряни! Я почну з простого. З повітря, води та землі. Житомир – місто з унікальним природним ландшафтом. Тетерів тече крізь величні каньйони. Старі вулиці міста вкриті столітніми липами і каштанами. Це місто дихає життям і хоче жити у гармонії з природою.
Але якщо Ви, пане президенте, попросите мене показати місто Житомир з висоти пташиного польоту, то мені буде соромно. Я ховатиму очі від сорому – тому, що у живий Тетерів впадає мертва річка Кам’янка. Мені буде соромно від того, якщо ви забажаєте оглянути головні вулиці Житомира: вулицю Київську та Велику Бердичівську. Ви побачите занедбані будинки, з якими міська влада нічого не робить уже багато років поспіль…
Житомиряни не будуть миритися із забрудненням річок, знищенням зелених масивів, з руїнами в центрі міста, з безладом в міському господарстві і анархією у міській раді. Люди не будуть миритися з байдужістю місцевих чиновників!
Мріяти про краще майбутнє – корисно. З наших мрій народжуються, звичайно, й амбітні плани. Та нічого не відбувається саме собою. Житомир в майбутньому – це місто інновацій, можливостей, комфорту та постійного розвитку. Таким бачу його я. Сьогодні багато говорять про місто мрій – і мало пропонують конкретних кроків для подальшої його трансформації. Місто це не логотип! Місто це сенси, якими наповнюють його мешканці, а вже потім це його візуалізація…
Жити добре і цікаво можливо не лише у столиці чи великих містах України. І на це треба орієнтуватись при розробці стратегії нашого міста. Молодь Житомира повинна мати перспективи для реалізації, бізнес – чіткі та зрозумілі правила гри для всіх. Ми повинні залучати інвестиції не низьким розміром заробітної плати для працівників, а кращими умовами для ведення бізнесу. Поряд з тим ми не повинні забувати про людей старшого віку. Це наш обов’язок – подбати про їхній добробут та гідне життя у місті...
Глибоко вдячний президенту України Володимиру Зеленському за особисту підтримку Житомира та потужну команду політичної партії «Слуга народу», як сьогодні йде на місцеві вибори. Щиро вдячний українському парламенту, який вирішив відсвяткувати сторіччя Житомирської політехніки як державне свято. Хочу побажати усім нам кращого майбутнього, відданої любові до рідного краю і нашого рідного міста. Бажаю нам твердої віри – у власний розум і власні сили. Дякую всім вам за довіру!»
Пресслужба житомирського міського штабу партії «Слуга народу»
Соромно може бути перед іноземцями, які привикли до чистоти і порядку. Можна подумати, що вся ця команда не по таких вулицях ходить, їздить. Фальш і лукавство.