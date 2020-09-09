Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Политика. Зеленський – Євдокимову: Ви зробили щасливими студентів Житомирської політехніки. Я Вам бажаю, щоб Ви зробили те ж саме для всіх житомирян! - 9 Сентября 2020