Віктор Євдокимов: «Вчора вони захистили нас, сьогодні ми маємо захистити їх!»

Сьогодні студенти Державного університету «Житомирська політехніка» приїхали до військового госпіталю, аби передати допомогу пораненим та хворим військовослужбовцям Збройних сил України, в тому числі учасникам АТО/ООС.
Так акції вже стали традиційними і відбуваються щороку: студенти вишу збирають харчові продукти та медикаменти й доставляють їх військовим, які лікуються або проходять курс реабілітації у госпіталі.
«Чотири року тому університет запровадив традицію відвідувати військових у Житомирському госпіталі, підтримувати їх продуктами харчування, медикаментами й предметами побутового вжитку. Цьогоріч теж не забули про хлопців», – каже ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов, якого партія «Слуга народу» висунула кандидатом на нового міського голову Житомира.
«Важливо підтримувати ветеранів АТО/ООС не лише на передовій, коли вони «під прицілом», а й коли повернулися в цивільне життя. На Сході воїни отримали поранення і бойові травми, і зараз їм надважливо відновити своє здоров’я й отримати доступне лікування. Фізична й психологічна підтримка ніколи не буває зайвою. Це найменше, що ми можемо для них зробити, адже пацієнти військового госпіталю ризикували своїм здоров’ям й життям заради мирного неба для всіх нас!» – додав Віктор Євдокимов.
Студенти розповіли, що привезли продуктові набори, а також деякі медичні засоби та приладдя. «Ми разом з активними студентами зібрали різні товари та привезли їх у госпіталь. Це наша щорічна акція. Ми щороку намагаємось зібрати якомога більше та привезти все сюди. Така акція у виші відбувається вже більше трьох років. Минулого року я також долучилась!»
– розповіла студентка 3 курсу Житомирської політехніки Анна Острогляд.
«Я вже не вперше беру участь в цій акції, проте на території госпіталю я вперше. В університеті збір продуктів та медикаментів ми організовували через старост груп. Ми одразу повідомляємо, що бажано приносити продукти або медикаменти, а якщо студенти приносять гроші, тоді старости самі купують необхідне. Вдалося зібрати більше ніж того року, але я думаю, що з кожним роком буде все більше і більше. Я вважаю, що ця акція повинна проходити не раз у рік, а хоча б раз в квартал. Військовим це буде приємно, а для студентів – гідним вихованням. Адже студенти це наше майбутнє!» – розповів студент 3 курсу Житомирської політехніки, представник профкому Владислав Колбут.
Начальник госпіталю каже, що фінансування лікувального закладу достатнє – але від студентської допомоги шпиталь не відмовляється. «Завдяки тому фінансуванню, яке сьогодні є, протягом останніх років військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, й військові пенсіонери більш-менш забезпечені усім. Але те, що від щирого серця, від студентів, викладачів та волонтерів – ми це все приймаємо, воно використовується і безумовно йде на користь. Тим більше, що з Житомирською політехнікою ми товаришуємо вже багато років, і я знаю, що студентський колектив, починаючи фактично з 2014 року, допомагав нашим хворим»
, – розповів начальник госпіталю, полковник медичної служби Олександр Серебряков.
Військовий лікар зауважив, що у госпіталі зараз перебуває набагато менше пацієнтів, ніж у звичайний період, зокрема й через карантин. «В основному лікуються пацієнти з інфекційними захворюваннями та хворі, які потребують невідкладної допомоги. Планову госпіталізацію тимчасово призупинено. Сьогодні в госпіталі перебуває близько 140 пацієнтів»
, – сказав Олександр Серебряков.
В інфекційному відділенні Житомирського військового госпіталю зараз лікуються 11 хворих на коронавірус. Вони ізольовані від інших пацієнтів в окремому блоці.
Пресслужба кандидата у міські голови Житомира від партії "Слуга Народу" Віктора Євдокимова
«Останнім часом волонтерів дуже мало. Я розумію, що волонтерський рух зараз пішов на спад, враховуючи цю ситуацію. Забезпеченість збройних сил зараз на високому рівні. Але привозити військовим зараз можна все, що бажають волонтери. Це тільки на користь. Продукти, які швидко псуються та можуть викликати кишкові захворювання, а також інші продукти зі списку заборонених, звісно, привозити атовцям не варто», – пояснив начальник госпіталю. Олександр Серебряков додав, що волонтерську допомогу продовольча служба розподілить між відділеннями пропорційно за кількістю хворих.