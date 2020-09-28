Віктор Євдокимов: «Вчора вони захистили нас, сьогодні ми маємо захистити їх!»

«Чотири року тому університет запровадив традицію відвідувати військових у Житомирському госпіталі, підтримувати їх продуктами харчування, медикаментами й предметами побутового вжитку. Цьогоріч теж не забули про хлопців», – каже ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов, якого партія «Слуга народу» висунула кандидатом на нового міського голову Житомира.



«Важливо підтримувати ветеранів АТО/ООС не лише на передовій, коли вони «під прицілом», а й коли повернулися в цивільне життя. На Сході воїни отримали поранення і бойові травми, і зараз їм надважливо відновити своє здоров’я й отримати доступне лікування. Фізична й психологічна підтримка ніколи не буває зайвою. Це найменше, що ми можемо для них зробити, адже пацієнти військового госпіталю ризикували своїм здоров’ям й життям заради мирного неба для всіх нас!» – додав Віктор Євдокимов.

«Я вже не вперше беру участь в цій акції, проте на території госпіталю я вперше. В університеті збір продуктів та медикаментів ми організовували через старост груп. Ми одразу повідомляємо, що бажано приносити продукти або медикаменти, а якщо студенти приносять гроші, тоді старости самі купують необхідне. Вдалося зібрати більше ніж того року, але я думаю, що з кожним роком буде все більше і більше. Я вважаю, що ця акція повинна проходити не раз у рік, а хоча б раз в квартал. Військовим це буде приємно, а для студентів – гідним вихованням. Адже студенти це наше майбутнє!» – розповів студент 3 курсу Житомирської політехніки, представник профкому Владислав Колбут.

«Останнім часом волонтерів дуже мало. Я розумію, що волонтерський рух зараз пішов на спад, враховуючи цю ситуацію. Забезпеченість збройних сил зараз на високому рівні. Але привозити військовим зараз можна все, що бажають волонтери. Це тільки на користь. Продукти, які швидко псуються та можуть викликати кишкові захворювання, а також інші продукти зі списку заборонених, звісно, привозити атовцям не варто», – пояснив начальник госпіталю. Олександр Серебряков додав, що волонтерську допомогу продовольча служба розподілить між відділеннями пропорційно за кількістю хворих.