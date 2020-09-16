Людмила Зубко взяла участь у праймеріз «Європейської Солідарності»



«Я взяла участь у праймеріз партії «ЄС», яка дійсно сповідує європейські цінності і дотримується їх у своїй роботі. Партійна команда застосувала відкритість у відборі кандидата, адже праймеріз – це європейський підхід. Я живу в Житомирі і живу Житомиром і переконана, місто заслуговує набагато більше, ніж має зараз. І майбутній мер, якого обере громада 25 жовтня, це мер для якого міська політика це турбота в першу чергу про людей!», - наголосила Людмила Зубко.