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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 16 » 13:59:59

Людмила Зубко взяла участь у праймеріз «Європейської Солідарності»   PR  

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Людмила Зубко взяла участь у праймеріз «Європейської Солідарності»

 З 7 по 14 вересня житомирська міська організація партії «Європейська Солідарність» провела праймеріз кандидатів на посаду міського голови Житомира. Передвибори проходили шляхом опитування житомирян волонтерами на вулицях міста.

Серед кандидатів у мери Житомира від партії «Європейська Солідарність» – Людмила Зубко, підприємиця, засновниця ГО «Житомир, зроби голосніше!», меценатка, впроваджує у Житомирі проект «Безпечна школа», Вадим Ліскі, підприємець і Олександр Рабінович, голова обласної організації «ЄС».


«Я взяла участь у праймеріз партії «ЄС», яка дійсно сповідує європейські цінності і дотримується їх у своїй роботі. Партійна команда застосувала відкритість у відборі кандидата, адже праймеріз – це  європейський підхід. Я живу в Житомирі і живу Житомиром і переконана, місто заслуговує набагато більше, ніж має зараз. І майбутній мер, якого обере громада 25 жовтня, це мер для якого міська політика це турбота в першу чергу про людей!», - наголосила Людмила Зубко.


Результати праймеріз будуть оголошені під час партійної конференції «Європейської Солідарності», яка відбудеться у четвер, у Житомирі.


Прес-служба Людмили Зубко











 
Тэги: Европейская солидарность, Людмила Зубко, Порошенко, вибори 2020
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