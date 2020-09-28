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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 28 » 10:01:41

Ініціатива Людмили Зубко: уроки безпеки для дітей — робота для ветеранів   PR  

Сегодня, 10:18:41 211 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ініціатива Людмили Зубко: уроки безпеки для дітей — робота для ветеранів

 У Житомирі потрібно організувати позашкільне навчання дітей правилам безпеки у різноманітних ситуаціях. Таку пропозицію оприлюднила кандидатка у мери Житомира від партії "Європейська солідарність" Людмила Зубко. Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці за підсумками зустрічі з військовими, ветеранами російсько-української війни, родинами загиблих та сім'ями переселенців.

Зустріч відбулася у Центрі адаптації та відновлення учасників АТО і членів їх родин "Компас". Участь у цій зустрічі взяла також відома волонтерка, медик, командир медичного батальйону "Госпітальєри", народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич.

Людмила Зубко презентувала "Маніфест успішного міста для людей" — бачення розвитку Житомира, яке вона розробила разом з командою. Серед інших актуальних для міста тем підняли й питання про те, хто і як має навчати дітей життєво важливих правил безпеки, а також надавати першу домедичну і медичну допомогу.


"У своїй програмі "Маніфест успішного міста для людей" одним з основних пріоритетів я ставлю саме безпеку для людей", — зазначила кандидатка. 



Людмила Зубко пропонує створити комунальне підприємство за аналогією з іншими закладами позашкільної освіти. Таке підприємство покликане не лише забезпечити актуальні знання з безпеки та правил виживання для дітей, а й створити робочі місця для ветеранів. 
 

"Житомирська область – найбільш мілітаризована область України, тут найбільша кількість мобілізованих, багато ветеранів. Саме вони можуть стати викладачами, які навчать наших діток правил безпеки у найрізноманітніших ситуаціях", — пропонує Зубко.



Подібну навчальну програму реалізовує медичний батальйон "Госпітальєри", керівником якого є Яна Зінкевич. Людмила Зубко наголошує, що саме на такі приклади варто рівнятися. І додає, що реформа децентралізації дала можливість приймати рішення на місцях дуже швидко. Отже, міська влада має не чекати, а реагувати на такі важливі для людей ініціативи.



Пресслужба кандидатки у міські голови Житомира від партії "Європейська солідарність" Людмили Зубко
Тэги: Людмила Зубко, вибори 2020
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