Людмила Зубко вберегла учнів школи №36 від інфекційних ризиків, бо влада цього не робить

«Засобів, якими школи забезпечує міська влада, недостатньо для того, щоб якісно вберегти дітей та вчителів від поширення інфекцій. Ми не можемо замінити собою владу. Але це той випадок, коли ми з командою знову попереду неї», - коментує вона.