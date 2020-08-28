Людмила Зубко вберегла учнів школи №36 від інфекційних ризиків, бо влада цього не робить

Житомирська середня школа №36 ім. Я. Домбровського відсьогодні має необхідне обладнання, яке допоможе уникати більшості інфекційних ризиків та навчати дітей в безпечних умовах. Цей навчальний заклад готується до нового року в рамках проєкту «Альтернатива є – безпечна школа», ініційованого підприємицею, головою громадської організації «Житомир, зроби голосніше» Людмилою Зубко.
У п’ятницю, 28 серпня, в школу завезли обладнання, яке допоможе нейтралізувати 90% всіх інфекційних ризиків. Це обладнання, а також нові правила роботи, були підібрані для школи фахівцями Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC на основі проведеного аудиту.
Як повідомила Людмила Зубко, школа №36, де навчається понад 600 учнів, стала першим муніципальним навчальним закладом, який приєднався до проєкту «Альтернатива є – безпечна школа». Місцева ж влада, за її словами, не приділяє школам достатньої уваги в умовах пандемії.
«Засобів, якими школи забезпечує міська влада, недостатньо для того, щоб якісно вберегти дітей та вчителів від поширення інфекцій. Ми не можемо замінити собою владу. Але це той випадок, коли ми з командою знову попереду неї», - коментує вона.
Зокрема, в школі тепер є сучасні мопи для прибирання та дезінфекції, зволожувачі повітря, диспенсери, дезінфектори, термометри-гігрометри, ліктьові змішувачі та багато іншого.
За словами директорки школи Олени Кулініч, звернутися до Людмили Зубко запропонували батьки, які почули про ініціативу «Альтернатива є – безпечна школа». Адміністрація школи співпрацею задоволена.
«Ми беремо участь у багатьох проєктах, але вперше маємо настільки блискавичний результат. Тепер ми точно готові до того, щоб безпечно відчинити свої двері з 1 вересня»
, - впевнена пані Кулініч.
Команда проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» прорахувала, що для належної підготовки всіх шкіл Житомира необхідно 12 млн грн. В той же час місцева влада, маючи на рахунках 101 млн грн, виділила на школи лише 4,5 млн грн.
Нагадаємо, у липні Людмила Зубко оприлюднила універсальний чеклист, завдяки якому батьки та вчителі можуть перевірити свою школу на інфекційну безпеку і отримати професійні поради. А також – звернутися до місцевої влади із вимогою виділити необхідні кошти для переобладнання та закупівлі необхідних матеріалів. Адже зараз саме освіта має бути пріоритетом, зазначає Людмила Зубко.
Пресслужба Людмили Зубко