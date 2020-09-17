Жодного чиновника, тільки люди важливих професій. Команда «ЄС» назвала першу п’ятірку кандидатів на місцеві вибори

Команда «Європейської Солідарності» Житомирщини під час партійної конференції висунула кандидатів всіх рівнів на місцеві вибори, які пройдуть 25 жовтня. Це потужні команди, які мають всі переваги отримати перемогу, адже в них жодного чиновника.
У першу п’ятірку кандидатів до Житомирської міської ради – Людмила Зубко, Вадим Ліскі, Геннадій Карпінський, Ольга Журавська, Олег Горай. У першій п’ятірці до Житомирської обласної ради – Іван Гараз, Петро Рудь, Тетяна Нікітіч, Олександр Рабінович, Тетяна Парфентієва.
«Велика перевага партії «Європейська Солідарність» Житомирщини сьогодні – це потужна команда. Команда людей простих, але важливих професій. Це - лікарі, вчителі, військові, волонтери, капелани, які готові боротися за довіру людей і відстоювати їх інтереси на всіх рівнях місцевого самоврядування. У нас немає чиновників, але у нас є комбриг 30-ї механізованої бригади ЗСУ, який сьогодні знаходиться на передовій. У нас є люди, які представляють бізнес та громади. І тому сьогодні – це питання про людей і за людей, турботу про людей, які очікують такої підтримки від депутатського корпусу на всіх рівнях», - наголосила у своїй промові Людмила Зубко, майбутня кандидатка у мери Житомира від «ЄС».
Делегати партійної конференції затвердили 41 кандидата до Житомирської міської ради. Кандидаткою у мери Житомира, партія «Європейська Солідарність» висунула Людмилу Зубко, яка напередодні виграла партійній праймеріз.
У своєму виступі голова обласної організації партії «ЄС» Олександр Рабінович наголосив на професійності команди, яка здатна принести користь Житомиру і Житомирщині. «Наша команда йде на вибори, щоб перемогти. Наше завдання – втримати те, що було зроблено за останні п’ять років, закінчити почате та привести Європу в Житомирщину», – сказав Олександр Рабінович.
Загалом претендують на мандат депутата до Житомирської обласної ради 63 партійця «Європейської Солідарності». «Це ті люди, які вже не перший рік працюють на благо області. Саме ці люди беруть на себе найбільшу відповідальність за довіру людей, відстоювання їхніх інтересів, за обласну фракцію та за роботу в області», - зазначив голова обласної організації.
Остаточні списки кандидатів до рад будуть оприлюднені на Житомирській регіональній сторінці офіційного сайту партії «Європейська Солідарність» (http://zhytomyr.eurosolidarity.org/
) після реєстрації у відповідних виборчих комісіях.
Пресслужба «Європейської Солідарності» Житомирщини