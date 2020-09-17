Жодного чиновника, тільки люди важливих професій. Команда «ЄС» назвала першу п’ятірку кандидатів на місцеві вибори

«Велика перевага партії «Європейська Солідарність» Житомирщини сьогодні – це потужна команда. Команда людей простих, але важливих професій. Це - лікарі, вчителі, військові, волонтери, капелани, які готові боротися за довіру людей і відстоювати їх інтереси на всіх рівнях місцевого самоврядування. У нас немає чиновників, але у нас є комбриг 30-ї механізованої бригади ЗСУ, який сьогодні знаходиться на передовій. У нас є люди, які представляють бізнес та громади. І тому сьогодні – це питання про людей і за людей, турботу про людей, які очікують такої підтримки від депутатського корпусу на всіх рівнях», - наголосила у своїй промові Людмила Зубко, майбутня кандидатка у мери Житомира від «ЄС».