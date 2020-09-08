З’явилася серія відео від Людмили Зубко про інфекційну безпеку у школах. ВІДЕО

«Ми зіткнулися з ситуацією, коли суперечлива інформація про організацію навчання в нових умовах іде від самої влади. Створення безпечного середовища у школах має базуватися на фахових знаннях і здоровому глузді. Саме тому у рамках ініційованого нами проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» ми чи не єдині в Україні, хто наочно і в деталях показує усі тонкощі організації безпечного навчання», - розповіла Людмила Зубко.