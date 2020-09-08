З’явилася серія відео від Людмили Зубко про інфекційну безпеку у школах. ВІДЕО

Серія коротких навчальних відео, у яких розповідається про інфекційну безпеку у школах, з’явилася у YouTube. Відео зняла підприємиця, ініціаторка проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» Людмила Зубко.
Як правильно організувати навчальний процес, як обладнати школи для безпечного перебування у них учнів та вчителів – про це розповідається у відео, які підготувала команда проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» на підставі рекомендацій фахівців-епідеміологів з Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC.
На початку проєкту у липні Людмила Зубко разом з інфекціоністами NEGIC провела низку перевірок навчальних закладів, а також розробила «Протоколи загальноосвітнього навчального закладу на період обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією COVID-19».
На Youtube-каналі Людмили Зубко опубліковані чотири тематичні ролики. У одному з них розповідається про правильну організацію зустрічі дітей у школі, а також надаються поради щодо дій у випадку, коли дитина має виражені симптоми респіраторного захворювання.
Друге відео містить інформацію про облаштування шкільних класів. Зубко, зокрема, робить наголос на важливості контролю показників навколишнього середовища. Кожен клас, як розповідає Зубко, має бути обладнаний термометром та гігрометром. Також важливо робити обов’язкове провітрювання класів після кожного уроку.
У третьому ролику йдеться про те, як у школах організувати якісне прибирання та дезінфекцію.
Четвертий ролик пояснює, як налагодити процес харчування в умовах пандемії.
«Ми зіткнулися з ситуацією, коли суперечлива інформація про організацію навчання в нових умовах іде від самої влади. Створення безпечного середовища у школах має базуватися на фахових знаннях і здоровому глузді. Саме тому у рамках ініційованого нами проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» ми чи не єдині в Україні, хто наочно і в деталях показує усі тонкощі організації безпечного навчання», - розповіла Людмила Зубко.
Ініціаторка проєкту «Альтернатива є – безпечна школа» Людмила Зубко закликає педагогів, батьків та учнів розповсюджувати серед своїх знайомих ролики, які розміщені у загальному доступі.
До речі, серед іншого, ролики спростовують численні нісенітниці про навчання в умовах пандемії. Одним з таких міфів є чутки про те, що учні на уроках мають сидіти у рукавичках.