Людмила Зубко йде у мери: «Наша мета – зробити Житомир успішним містом для людей». ВІДЕО

Відома у Житомирі підприємиця та голова громадської організації "Житомир, зроби голосніше" Людмила Зубко заявила про свою участь у боротьбі за посаду мера міста. Напередодні вона виграла партійні праймеріз, які провела міська організація політичної партії "Європейська Солідарність". А на конференції Житомирської територіальної організації "ЄС" партійці офіційно підтримали її кандидатуру.
Разом зі своєю командою, Зубко розробила програму дій, яка має на меті перетворити Житомир на розвинуте та комфортне для жителів місто. Її стратегія отримала назву «Маніфест успішного міста для людей».
«Ми часто чуємо, що успішне місто – це сучасне європейське місто. Ми часто чуємо, що успішне місто – це те місто, в якому хочеться жити і працювати. Ми часто чуємо, що успішне місто – це Житомир мрії. Для нас успішне місто – це місто, яке не залишають наші діти. Нас не влаштовує, коли кожна друга людина в Житомирі хоче поїхати за кордон. Нас не влаштовує, коли Житомир за цей увесь час так і не вибрався із "середнячків". У нас 16-те місце у рейтингу комфортності українських міст. Наша мета – зробити Житомир успішним містом для людей», - заявила Зубко, виступаючи на партійній конференції, яка відбулася 17 вересня.
Зубко підкреслила, що вона та її команда здатні вирішити проблеми, з якими не може впоратися нинішня влада у Житомирі.
«Для мене результат – це склянка чистої води замість безкінечних ремонтів на водоканалі. Для мене результат – це вчасне тепло в оселі з прозорими тарифами замість невстановлених лічильників», - вказала вона.
Ключовими напрямками роботи міської влади, за словами Зубко, мають стати збільшення кількості реальних робочих місць у Житомирі, боротьба зі здирництвом при підключенні до інженерних мереж, а також створення прозорих та некорумпованих відносин між владою та містянами.
На партійній конференції також затвердили список кандидатів до Житомирської міської ради від «Європейської Солідарності». Першу п’ятірку склали: Людмила Зубко, Вадим Ліскі, Ольга Журавська, Геннадій Карпінський та Олег Горай.