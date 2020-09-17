Людмила Зубко йде у мери: «Наша мета – зробити Житомир успішним містом для людей». ВІДЕО

«Ми часто чуємо, що успішне місто – це сучасне європейське місто. Ми часто чуємо, що успішне місто – це те місто, в якому хочеться жити і працювати. Ми часто чуємо, що успішне місто – це Житомир мрії. Для нас успішне місто – це місто, яке не залишають наші діти. Нас не влаштовує, коли кожна друга людина в Житомирі хоче поїхати за кордон. Нас не влаштовує, коли Житомир за цей увесь час так і не вибрався із "середнячків". У нас 16-те місце у рейтингу комфортності українських міст. Наша мета – зробити Житомир успішним містом для людей», - заявила Зубко, виступаючи на партійній конференції, яка відбулася 17 вересня.