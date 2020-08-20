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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Август » 20 » 15:24:47

АНОНС: Людмила Зубко організовує тренінг для вчителів шкіл Житомира   PR  

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АНОНС: Людмила Зубко організовує тренінг для вчителів шкіл Житомира

 У середу, 26 серпня, у рамках проекту «Альтернатива є – безпечна школа» відбудеться тренінг для вчителів та директорів навчальних закладів з організації безпечного навчання в умовах епідемії.

Тренінг організовує ініціаторка проекту «Безпечна школа», підприємиця, засновниця ГО «Житомир, зроби голосніше!» Людмила Зубко. Мета – дати чітку відповідь на питання: як забезпечити з 1 вересня безпеку дітей у школах та знизити на 90% інфекційні ризики.

У рамках тренінгу освітяни отримають практичні рекомендації та навички щодо:
  • необхідних протиепідемічних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах у період пандемії;
  • стандартів з інфекційної безпеки у школах;
  • організації безпечного освітнього процесу 2020-2021 н.р. в умовах пандемії;

Тренінг проведуть міжнародно-сертифіковані експерти Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC.

Запрошуємо всіх бажаючих освітян до участі у тренінгу.

Місце проведення – внутрішній двір школи «Сяйво» (м. Житомир, вул. Коцюбинського, 5). Початок тренінгу – о 10.00. Орієнтовна тривалість – 2 години.

Реєстрація на тренінг триває до 11.00 25 серпня 2020 року включно за телефоном: +380975850765.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з діючими карантинними обмеженнями щодо проведення масових заходів, кількість учасників тренінгу обмежена. У разі перевищення критичної кількості учасників, організатори залишають за собою право припинити реєстрацію. Просимо поставитись до ситуації з розумінням. 

Довідково: Мета ініційованого Людмилою Зубко проєкту "Безпечна школа" - налагодження повноцінного навчання в школах з 1 вересня з урахуванням всіх інфекційних стандартів. Першим навчальним закладом, який готується до 1 вересня за стандартами проєкту стала житомирська школа «Сяйво». Після аудиту були розроблені рекомендації з інфекційної безпеки та закуплено нове обладнання. Наразі таких шкіл вже три, які пройшли протиінфекційний аудит – Недільна школа при Свято-Михайлівському кафедральному соборі та загальноосвітня школа №36 ім. Я. Домбровського.

З початку роботи проекту «Безпечна школа» Людмила Зубко разом з фахівцями Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) на чолі з Андрієм Александріним розробили «Протоколи роботи загальноосвітніх навчальних закладів на період обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією Covid-19», які вже передані до МОЗ і можуть застосовуватись у будь-якій школі.
Тэги: школы Житомира, Людмила Зубко
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