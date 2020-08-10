Людмила Зубко дала старт облаштуванню «Безпечної школи» у Житомирі

"Команда проєкту "Альтернатива є – безпечна школа" не чекає, а діє! З 1 вересня учні та педагоги побачать у своїй школі багато речей, які раніше для них були незвичними. Діти мають вчитися у школах, а навчання там має бути безпечним", - наголосила Людмила Зубко.