Людмила Зубко дала старт облаштуванню «Безпечної школи» у Житомирі

У Житомирі продовжує відпрацьовуватись зразковий стандарт інфекційної безпеки для навчальних закладів в умовах пандемії. У понеділок, 10 серпня, у школі "Сяйво" розпочався процес встановлення обладнання, що має захистити дітей, батьків та вчителів від інфекційних ризиків. Навчальний заклад став базовим у проєкті "Альтернатива є – безпечна школа", який ініціювала підприємиця, засновниця громадської організації "Житомир, зроби голосніше" - Людмила Зубко. Приєднуватись до проєкту вона закликає і інші школи міста.
Установка обладнання – це наступний етап після того, як у школі "Сяйво" був проведений спеціальний аудит. Ретельну перевірку з точки зору інфекційної безпеки наприкінці липня провели фахівці Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC). На основі цього вони визначили, що саме потрібно відпрацювати, змінити чи переобладнати у школі, аби навчання у ній було безпечним.
"Команда проєкту "Альтернатива є – безпечна школа" не чекає, а діє! З 1 вересня учні та педагоги побачать у своїй школі багато речей, які раніше для них були незвичними. Діти мають вчитися у школах, а навчання там має бути безпечним", - наголосила Людмила Зубко.
У переліку обладнання - ультразвукові зволожувачі, диспенсери для дезінфекції рук, автоматичні сушарки, вимірювачі мікроклімату, ліктьові змішувачі, безконтактні термометри, термогігрометри та багато іншого. Усе – відповідно до рекомендацій експертів NEGIC, пропрацьованих для цього навчального закладу.
Людмила Зубко та Національна експертна група з інфекційного контролю уже мають досвід успішного напрацювання Протоколів безпечної роботи для закладів громадського харчування. Документами, які вони розробили весною цього року, скористалося Міністерство охорони здоров'я. Тепер у рамках проєкту "Альтернатива є – безпечна школа" команда Людмили Зубко вже найближчим часом оприлюднить протоколи роботи для навчальних закладів в умовах пандемії.
"Ми завжди на крок попереду влади: і тоді, коли розробили протоколи для бізнесу, і зараз, коли впроваджуємо протоколи безпечного навчання для шкіл", - наголосила Зубко.
Вона закликала й інші школи Житомира приєднуватися до проєкту "Альтернатива є – безпечна школа". Разом з командою фахівців вона готова надати всю необхідну допомогу, аби відпрацювати створення безпечного середовища у кожному конкретному навчальних закладі. Дотримання їхніх рекомендацій може знизити до 90% інфекційних ризиків у школах.
Як повідомлялось раніше
, у рамках свого проєкту команда Людмили Зубко розробила чеклист для перевірки протиінфекційної безпеки у будь-якому навчальному закладі. За допомогою спеціальної анкети батьки та вчителі можуть перевірити готовність їхньої школи для безпечного початку навчального року та у відповідь отримати рекомендації експертів з інфекційного контролю.
Чеклист доступний на сайті
Людмили Зубко. Його слід заповнити та надіслати на електронну адресу bezpechnashkola.zhytomyr@gmail.com, вказавши у листі назву та номер школи. Після цього експерти-інфекціоністи з команди Зубко нададуть фахові рекомендації про те, що слід зробити у кожній конкретній школі для захисту від інфекцій.
Пресслужба Людмили Зубко