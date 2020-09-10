Людмила Зубко організовує тренінг з інфекційної безпеки для батьків та дітей-школярів Житомира

У суботу, 12 вересня, у рамках проекту «Альтернатива є – безпечна школа» відбудеться тренінг для батьків та дітей-школярів з організації безпечного навчання в умовах епідемії.
Тренінг організовує ініціаторка проекту «Безпечна школа», підприємиця, засновниця ГО «Житомир, зроби голосніше!» Людмила Зубко. Мета – дати чітку відповідь на питання: як забезпечити безпеку дітей у школах під час навчального процесу та знизити на 90% інфекційні ризики.
У рамках тренінгу батьки та діти отримають практичні рекомендації та навички щодо:
- дотримання дітьми необхідних протиепідемічних правил поведінки у школах у період пандемії;
- стандартів з інфекційної безпеки у школах;
- організації безпечного навчання дітей: комунікація діти-батьки-вчителі
Тренінг проведуть міжнародно-сертифіковані експерти Національної експертної групи з інфекційного контролю NEGIC. Запрошуємо всіх бажаючих батьків та дітей-школярів до участі у тренінгу.
Місце проведення – ЗОШ №36 ім. Я.Домбровського (м.Житомир, вул. Домбровського, 21).
Початок тренінгу – о 12:00 (тривалість біля 2 годин).
Реєстрація на тренінг триває до 18:00 11 вересня 2020 року включно за телефоном:
+380975850765 (Юлія).
Звертаємо увагу, що у зв’язку з діючими карантинними обмеженнями щодо проведення масових заходів, кількість учасників тренінгу обмежена. У разі перевищення критичної кількості учасників, організатори залишають за собою право припинити реєстрацію. Просимо поставитись до ситуації з розумінням.