Людмила Зубко: «Бачення успішного розвитку Житомира ми напрацьовували на стратегічній сесії»

"Житомир має стати успішним містом для людей. Це стосується усіх напрямків. Наприклад, комфортною для людей має стати не одна центральна вулиця, а всі райони – Крошня, Корбутівка, Богунія, Польова і так далі… Для людей має працювати економіка: треба створювати реальні робочі місця, видатки міського бюджету мають стати прозорими, місто має створити рівні для усіх можливості для розвитку власної справи", - наголосила учасниця стратегічної сесії міського осередку "Європейської солідарності".