Людмила Зубко: «Бачення успішного розвитку Житомира ми напрацьовували на стратегічній сесії»

Стратегічне бачення подальшого розвитку Житомира було напрацьовано командою Житомирської міської організації "Європейської солідарності" на стратегічній сесії. Стратегія для Житомира отримала назву «Маніфест успішного міста для людей".
Участь у стратегічній сесії взяла участь підприємиця та голова ГО "Житомир, зроби голосніше" Людмила Зубко
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Під час стратегічної сесії команда "Європейської солідарності" відзначили, що реформа децентралізації дала поштовх для розвитку українських міст. Одну з найуспішніших реформ декілька років тому запустила саме команда "Європейської Солідарності": Президент тоді дав старт, а уряд і парламент передали на місця ресурси та повноваження. В результаті – у три-чотири-п’ять разів збільшилися бюджети міст, громади об’єднались і стали успішними. Позитивні зміни, які відбулися у Житомирі, є результатом роботи не одного мера, а великої команди.
"Житомир має стати успішним містом для людей. Це стосується усіх напрямків. Наприклад, комфортною для людей має стати не одна центральна вулиця, а всі райони – Крошня, Корбутівка, Богунія, Польова і так далі… Для людей має працювати економіка: треба створювати реальні робочі місця, видатки міського бюджету мають стати прозорими, місто має створити рівні для усіх можливості для розвитку власної справи", - наголосила учасниця стратегічної сесії міського осередку "Європейської солідарності".
"Маніфест успішного міста для людей" буде презентований під час партійної конференції «Європейської Солідарності».