Нові обличчя «Слуги Народу» — нокаут для старої політичної системи Житомира

«Ми зібрали дійсно професійну команду, яка є не лише фаховою, але й досвідченою. Ці люди гідні представляти інтереси громади у міській раді та працювати на благо всіх житомирян. Вони досягли значних успіхів у тих сферах, де трудяться зараз. Так само вони готові привести до успіху Житомир, — говорить кандидат на посаду голови Житомирської ОТГ Віктор Євдокимов. — І це не просто слова, моя команда на ділі довела свою спроможність, волю, наполегливість і готовність працювати, не покладаючи рук та нести відповідальність за свої рішення. Особливо хочу відзначити, що майже половина наших кандидатів — жінки. І це дуже знаково. А це саме те, чого так не вистачає сьогодні місцевій владі по відношенню до соціально вразливих верств населення. І, звичайно, не можу не відзначити віковий склад нашої команди. Дуже багато молоді — це сила, натхнення, амбітність. Майже половина — дорослі, досвідчені люди, що відбулися як особистості та професіонали. Ми не могли стояти осторонь від мудрості старших поколінь, то ж і їх залучили до своєї команди. Разом ми утворили могутній конгломерат, який обов’язково приведе місто до нашої спільної мети і не омине увагою інтереси жодного житомирянина».