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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 1 » 19:00:41

Нові обличчя «Слуги Народу» — нокаут для старої політичної системи Житомира   PR  

Вчера, 19:39:34 430 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нові обличчя «Слуги Народу» — нокаут для старої політичної системи Житомира

 Готовність до боротьби, відсутність кримінального минулого, прагнення зробити своє місто якомога кращим, управлінський досвід — це лише короткий перелік вимог до кандидатів від політичної партії «Слуга Народу» на посаду голови Житомирської міської ОТГ та кандидатів до міської та обласної рад.

Жоден з представників «Слуги Народу», які зареєстрували свої кандидатури на вибори, не належить до місцевих корупційних кланів, переважна більшість — нові люди в політиці, не обтяжені радикальною ідеологією.
 

«Це люди, здатні адекватно представляти громаду, бо знають її проблеми не з вікна персонального авто, але з реального життя. Це люди, які поруч», — сказав Олександр Корнієнко, підсумовуючи на брифінгу висування кандидатів на місцеві вибори.



Серед 42 кандидатів від від «Слуги Народу» у Житомирську міську раду — 17 жінок, що складає майже 40,5%. Чи не вперше за всю історію України жінки отримали шанс нарівні з чоловіками представляти інтереси своїх виборців.

Майже 44% кандидатів — молоді люди у віці від 18 до 35 років.

«Ми зібрали дійсно професійну команду, яка є не лише фаховою, але й досвідченою. Ці люди гідні представляти інтереси громади у міській раді та працювати на благо всіх житомирян. Вони досягли значних успіхів у тих сферах, де трудяться зараз. Так само вони готові привести до успіху Житомир, — говорить кандидат на посаду голови Житомирської ОТГ Віктор Євдокимов. — І це не просто слова, моя команда на ділі довела свою спроможність, волю, наполегливість і готовність працювати, не покладаючи рук та нести відповідальність за свої рішення. Особливо хочу відзначити, що майже половина наших кандидатів — жінки. І це дуже знаково. А це саме те, чого так не вистачає сьогодні місцевій владі по відношенню до соціально вразливих верств населення. І, звичайно, не можу не відзначити віковий склад нашої команди. Дуже багато молоді — це сила, натхнення, амбітність. Майже половина — дорослі, досвідчені люди, що відбулися як особистості та професіонали.  Ми не могли стояти осторонь від мудрості старших поколінь, то ж і їх залучили до своєї команди. Разом ми утворили могутній конгломерат, який обов’язково приведе місто до нашої спільної мети і не омине увагою інтереси жодного житомирянина».




Кандидати до місцевих рад від «Слуги народу» — професіонали, які досягли значних успіхів у різних сферах — це управлінці (34.2%), підприємці (17%), освітяни (17%), державні службовці (14,6%), робітники, юристи, громадські діячі.
 

«Справжня перемога для нас — це не кількість депутатів і мерів міст, а втілення позитивних змін. Позитивні зміни на місцях — це нокаут для старої системи, для старої політики. Власне, задля цього ми й прийшли до влади», — заявив Олександр Корнієнко.



Нагадаємо, 25 жовтня Житомир обиратиме депутатів міської ради  та міського голови. Волевиявлення проходитиме за новим Виборчим кодексом. У територіальній громаді Житомира голосування проходитиме за пропорційною системою з відкритими виборчими списками.

Пресслужба Житомирської міської організації політичної партії «Слуга Народу»

Тэги: Евдокимов, выборы
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