КВУ презентував нову соціологію по Житомиру: Євдокимов наздоганяє Сухомлина

13 жовтня в приміщенні житомирського Телецентру Житомирська філія «Комітету виборців України» презентувала свіжі дані соціологічного опитування щодо електоральних вподобань житомирян та мешканців області.
Результати цього дослідження порівняли з тими результатами, які були проведені «Комітетом виборців України» на початку вересня. Опитування проводилося активістами «Комітету виборців України» з 9 по 11 жовтня у Житомирі та області методом особистого інтерв’ю. Загалом було опитано 2000 респондентів.
«Таке ж опитування ми робили у кінці серпня – на початку вересня. Тепер ми порівняли результати з дослідженням, зробленим тоді», – розповіла керівниця дослідницької програми Житомирської обласної організації «Комітету виборців України» Ірина Тітова.
«Комітетом виборців України» було презентовано результати трьох соціологій: вибори голови Житомирської міської ОТГ, вибори до Житомирської обласної ради та вибори до Житомирської міської ради.
«Щодо кампанії на голову Житомирської ОТГ – ми можемо умовно виділити трійку лідерів. Це Сергій Сухомлин, Віктор Євдокимов та Наталя Леонченко. При цьому: Рейтинг Сухомлина дещо зменшився (з 33% до 30%). Рейтинг Віктора Євдокимова помітно зріс (з 9,3% до 17,6%). Тобто можемо говорити про досить швидку позитивну динаміку. Зріс також і рейтинг Наталі Леонченко (з 3,9% до 7,2%). Але на цифрах це удвічі менше за цифри Віктора Євдокимова», – повідомили у Комітеті виборців України.
До обласної ради
«Якщо ми глянемо на рейтинги партій до Ради міської Житомирської ОТГ, то там ми побачимо наступні зміни. «Слуга Народу» зберігає свої позиції в межах 24%. Значно збільшилася підтримка партій «Пропозиція» (з 4,4% до 12,1%) та партії «Сила і честь» (з 1,4% до 5,9%). Помітно втратила «Батьківщина» (з 10,1% до 6,2%)», – зазначили у Комітеті виборців України.
в стані лідерів (Слуга Народу, ОПЗЖ, Європейська солідарність, «Батьківщина») зміни у порівнянні з попереднім місяцем незначні.
Натомість значні позитивні зміни відбулися для партій «Наш край» і «За майбутнє», які раніше не потрапляли до обласної Ради. Станом на сьогодні у них є досить непогані шанси.
Загалом, виборчу кампанію у Житомирі можна назвати битвою двох партій влади. Якщо на посаду міського голови Віктор Євдокимов активно наздоганяє Сергія Сухомлина, то за партійнимм списками ситуація виглядає з точністю до навпаки: «Пропозиція» наздоганяє «Слугу Народу».
Думаю что Сухомлин, как бы это кому то и не хотелось, победит с большим отрывом.
Він прямо в першому турі переможе з великим розривом, чи дотягне до другого?