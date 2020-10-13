КВУ презентував нову соціологію по Житомиру: Євдокимов наздоганяє Сухомлина

«Таке ж опитування ми робили у кінці серпня – на початку вересня. Тепер ми порівняли результати з дослідженням, зробленим тоді», – розповіла керівниця дослідницької програми Житомирської обласної організації «Комітету виборців України» Ірина Тітова.

«Щодо кампанії на голову Житомирської ОТГ – ми можемо умовно виділити трійку лідерів. Це Сергій Сухомлин, Віктор Євдокимов та Наталя Леонченко. При цьому: Рейтинг Сухомлина дещо зменшився (з 33% до 30%). Рейтинг Віктора Євдокимова помітно зріс (з 9,3% до 17,6%). Тобто можемо говорити про досить швидку позитивну динаміку. Зріс також і рейтинг Наталі Леонченко (з 3,9% до 7,2%). Але на цифрах це удвічі менше за цифри Віктора Євдокимова», – повідомили у Комітеті виборців України.

«Якщо ми глянемо на рейтинги партій до Ради міської Житомирської ОТГ, то там ми побачимо наступні зміни. «Слуга Народу» зберігає свої позиції в межах 24%. Значно збільшилася підтримка партій «Пропозиція» (з 4,4% до 12,1%) та партії «Сила і честь» (з 1,4% до 5,9%). Помітно втратила «Батьківщина» (з 10,1% до 6,2%)», – зазначили у Комітеті виборців України.