Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 13.10.2020    18:22:30
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 13 » 13:23:13

КВУ презентував нову соціологію по Житомиру: Євдокимов наздоганяє Сухомлина

Сегодня, 13:34:55 960 5 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
КВУ презентував нову соціологію по Житомиру: Євдокимов наздоганяє Сухомлина

 13 жовтня в приміщенні житомирського Телецентру Житомирська філія «Комітету виборців України» презентувала свіжі дані соціологічного опитування щодо електоральних вподобань житомирян та мешканців області.

Результати цього дослідження порівняли з тими результатами, які були проведені «Комітетом виборців України» на початку вересня. Опитування проводилося активістами «Комітету виборців України» з 9 по 11 жовтня у Житомирі та області методом особистого інтерв’ю. Загалом було опитано 2000 респондентів. 
 

«Таке ж опитування ми робили у кінці серпня – на початку вересня. Тепер ми порівняли результати з дослідженням, зробленим тоді», – розповіла керівниця дослідницької програми Житомирської обласної організації «Комітету виборців України» Ірина Тітова. 


«Комітетом виборців України» було презентовано результати трьох соціологій: вибори голови Житомирської міської ОТГ, вибори до Житомирської обласної ради та вибори до Житомирської міської ради.
 

«Щодо кампанії на голову Житомирської ОТГ –  ми можемо умовно виділити трійку лідерів. Це Сергій Сухомлин, Віктор Євдокимов та Наталя Леонченко. При цьому: Рейтинг Сухомлина дещо зменшився (з 33% до 30%). Рейтинг Віктора Євдокимова помітно зріс (з 9,3% до 17,6%). Тобто можемо говорити про досить швидку позитивну динаміку. Зріс також і рейтинг Наталі Леонченко (з 3,9% до 7,2%). Але на цифрах це удвічі менше за цифри Віктора Євдокимова», – повідомили у Комітеті виборців України. 



 

«Якщо ми глянемо на рейтинги партій до Ради міської Житомирської ОТГ, то там ми побачимо наступні зміни. «Слуга Народу» зберігає свої позиції в межах 24%. Значно збільшилася підтримка партій «Пропозиція» (з 4,4% до 12,1%) та партії «Сила і честь» (з 1,4% до 5,9%). Помітно втратила «Батьківщина» (з 10,1% до 6,2%)», – зазначили у Комітеті виборців України.




До обласної ради в стані лідерів (Слуга Народу, ОПЗЖ, Європейська солідарність, «Батьківщина») зміни у порівнянні з попереднім місяцем незначні.

Натомість значні позитивні зміни відбулися для партій «Наш край» і «За майбутнє», які раніше не потрапляли до обласної Ради. Станом на сьогодні у них є досить непогані шанси.



Загалом, виборчу кампанію у Житомирі можна назвати битвою двох партій влади. Якщо на посаду міського голови Віктор Євдокимов активно наздоганяє Сергія Сухомлина, то за партійнимм списками ситуація виглядає з точністю до навпаки: «Пропозиція» наздоганяє «Слугу Народу».
Тэги: Социология, Евдокимов, рейтинги, Сухомлин, выборы
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:25:11, Сегодня [Материал]
-2

Брехня. Слуга народу 20%. Сыла и Честь 18%. Пропозыция было 6%. но после крадижки Сухомлиным 20 гектар земли в Аэропорту будет гораздо меньше. Батькивщына 6%. Опозиция стабильно Соответственно по Мэрству такие же данные. Евдокимов, Розенблат, Сухомлин. Есть одно но! У Сухомлина огромные деньги которыми он подкупит избирателя. За неделю надо заблокировать карточки житомирянина и джругие карточки тоже. Он не сможет переслать людям деньги
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:27:52, Сегодня [Материал]
-1

Извените Мэрия случайно на вас щет бросила тысячу гривен. Но не переживайте если Сухомлин останется Мэром то он не будет их забирать обратно.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:33:19, Сегодня [Материал]
+1

Видел на баннере " Батькивщыны""Регионалку" подружку Рыжука и стереоминьетчицу ,как она себья назвала, Галапузу. "Батькивщына" сошла сума. Видать доживает последние выборы
Житич
4 Василий (Житич)   • 14:48:33, Сегодня [Материал]
+3

Очередная заказушная статья.Осталось подождать совсем немного и выборы покажут истинный рейтинг претиндентов.
Думаю что Сухомлин, как бы это кому то и не хотелось, победит с большим отрывом.
TarasS
5 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 18:15:55, Сегодня [Материал]
0

"Думаю что Сухомлин, как бы это кому то и не хотелось, победит с большим отрывом."

Він прямо в першому турі переможе з великим розривом, чи дотягне до другого?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus