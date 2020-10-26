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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 26 » 08:57:04

За кресло мэра Житомира поборется Сухомлин и Евдокимов – результаты экзитпола

Сегодня, 09:10:04 5716 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За кресло мэра Житомира поборется Сухомлин и Евдокимов – результаты экзитпола

 В воскресенье, 25 октября, состоялись местные выборы. Жители Житомира не смогли выбрать мэра города в первом туре выборов, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

Об этом было сказано в заявлении городской ячейки "Слуги народа" в Facebook.

По данным экзитпола СН, лидирует на выборах действующий глава Житомира Сергей Сухомлин, который представляет партию "Пропозиция" и набрал 42% голосов.

Представители президентской партии заявили, что во втором туре ему составит конкуренцию ректор университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов, который представляет "Слугу народа" и набрал 23% голосов.

Окончательные результаты выборов ЦИК должна объявить до 6 ноября. Второй тур выборов должен пройти 15 ноября.

Тэги: экзитпол, мэр, Житомир, Сухомлин, выборы, Евдокимов
Комментариев: 8
Скарификатор
1 Перикарда (Скарификатор)   • 09:25:04, Сегодня [Материал]
-2

"Борьба была равна - боролись два говна"©
Житич
2 Василий (Житич)   • 09:29:29, Сегодня [Материал]
+2

Прошло больше суток а в редакции этой интернет газеты не нашлось кого либо, чтоб часы перевёл...
den2016
4 Деня (den2016)   • 09:40:34, Сегодня [Материал]
+2

Все уехали на Мальдивы)) Срубили бабла на рекламе)))
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 09:38:49, Сегодня [Материал]
0

самое интересное, что коммент был 13 часов назад, тогда уже 100% обработали?
RaID
5 Сергій (RaID)   • 09:42:23, Сегодня [Материал]
+2

Одні малюють собі перемогу вже у першому, інші що проходять у другий тур. Їх паралельні підрахунки не сходяться, а отже далі буде багато вкидів.
djsdm
6 Дмитрий (djsdm)   • 10:57:35, Сегодня [Материал]
0

Це не підрахунок, а екзітпол.
RaID
7 Сергій (RaID)   • 11:08:03, Сегодня [Материал]
+3

Я і не казав що це підрахунок. Але якщо різниця є, то означає що зараз команди почнуть вереск, суди, перерахунки, відміни результатів і таке інше щоб втягнути себе у другий тур, або виграти у першому. Але побачимо
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 16:44:08, Сегодня [Материал]
-2

що там рахувати, виборці забили і не прийшли
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