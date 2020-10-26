За кресло мэра Житомира поборется Сухомлин и Евдокимов – результаты экзитпола

В воскресенье, 25 октября, состоялись местные выборы. Жители Житомира не смогли выбрать мэра города в первом туре выборов, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.
Об этом было сказано в заявлении городской ячейки "Слуги народа
" в Facebook.
По данным экзитпола СН, лидирует на выборах действующий глава Житомира Сергей Сухомлин
, который представляет партию "Пропозиция" и набрал 42% голосов
.
Представители президентской партии заявили, что во втором туре ему составит конкуренцию ректор университета "Житомирская политехника" Виктор Евдокимов
, который представляет "Слугу народа" и набрал 23% голосов
.
Окончательные результаты выборов ЦИК должна объявить до 6 ноября. Второй тур выборов должен пройти 15 ноября.