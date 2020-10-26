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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 26 » 09:34:04

Второго тура может не быть: параллельный подсчет голосов свидетельствует о победе Сухомлина

Сегодня, 09:48:04 3703 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Второго тура может не быть: параллельный подсчет голосов свидетельствует о победе Сухомлина

 В Житомире участковые комиссии уже подсчитали 86% протоколов - со значительным отрывом (51,8% голосов) лидирует нынешний городской голова Сергей Сухомлин. Следовательно второго тура выборов может и не быть.

Такие данные опубликовало издание Житомир инфо со ссылкой на избирательный штаб партии «Пропозиция». Там ведут параллельный подсчет голосов, получая данные протоколов с избирательных участков областного центра.

По результатам данных 86% протоколов (полученные из 104 участков, всего их 121) первая пятерка кандидатов в мэры имеет следующие результаты:
 
  • Сергей Сухомлин (Пропозиция) - 51,8%;
  • Виктор Евдокимов (Слуга народа) - 11,93%;
  • Наталья Леонченко (ОПЗЖ) - 8,92%;
  • Людмила Зубко (Европейская Солидарность) - 6,4%;
  • Иван Мартынчук (Сила и Честь) - 4,7%.

По предварительным данным пять партии набрали более 5% и будут иметь своих депутатов в Житомирском городском совете:
 
  • «Пропозиция» - 31,4%;
  • «Слуга народа» - 13,2%;
  • «Европейская Солидарность» - 10,6%;
  • «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 10,38%;
  • «Сила и Честь» - 7,12%;
  • ВО «Батькивщина» - 4,89%;
  • Партия развития громад - 3,36%;
  • ВО «Свобода» - 2,5%;
  • «Наш край» - 2,06%;
  • Радикальная партия Ляшко - 1,7%;
  • Партия Шария - 1,7%.

Напомним, городская ячейка партии «Слуга народа» заявила, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов и в Житомире пройдет второй тур выборов мэра.
Тэги: выборы, Сухомлин, Житомир, Евдокимов
Комментариев: 7
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 10:10:36, Сегодня [Материал]
-10

Я не сомневался в таком результате.
Основные избиратели Сухомлина - пенсионеры, а они приучены к обязательному посещению выборов.
Из прочих кандидатов с пенсярами никто вплотную, адресно не работал. И вот результат.
Скарификатор
2 Перикарда (Скарификатор)   • 11:35:37, Сегодня [Материал]
+1

надеюсь, ты проголосовал правильно.
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 11:54:14, Сегодня [Материал]
+7

А шо, пан видит более достойную кандидатуру в списке того из чего нам выбирать приходится? Нет? Ну и всё.
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 13:30:23, Сегодня [Материал]
-8

Перпендикулярний підрахунок сухомлинського штабу.
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:56:53, Сегодня [Материал]
+4

"Второго тура может не быть." А нафіга він потрібен? Щоб ще раз отримати той самий прогнозований результат? Як там пишуть у таких випадках... Вам нікуди гроші дівати??? Роздайте їх краще пенсіонерам/на медицину/на освіту/бездомним котикам!!!
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 16:33:09, Сегодня [Материал]
+4

Сухомлин ожидаемо побеждает потому, что в отличие от других делал больше, чем говорил)
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 16:57:06, Сегодня [Материал]
+2

1. О как, можно каменты отрубать и пипл все-равно голоса отдает за Зубко.
2. Весело "всрался" Наш Край (судя по % в новости). Видимо житомиряне не оценили госпидарникив.
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