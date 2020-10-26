Второго тура может не быть: параллельный подсчет голосов свидетельствует о победе Сухомлина

В Житомире участковые комиссии уже подсчитали 86% протоколов - со значительным отрывом (51,8% голосов) лидирует нынешний городской голова Сергей Сухомлин. Следовательно второго тура выборов может и не быть.
Такие данные опубликовало издание Житомир инфо
со ссылкой на избирательный штаб партии «Пропозиция». Там ведут параллельный подсчет голосов, получая данные протоколов с избирательных участков областного центра.
По результатам данных 86% протоколов (полученные из 104 участков, всего их 121) первая пятерка кандидатов в мэры имеет следующие результаты:
- Сергей Сухомлин (Пропозиция) - 51,8%;
- Виктор Евдокимов (Слуга народа) - 11,93%;
- Наталья Леонченко (ОПЗЖ) - 8,92%;
- Людмила Зубко (Европейская Солидарность) - 6,4%;
- Иван Мартынчук (Сила и Честь) - 4,7%.
По предварительным данным пять партии набрали более 5% и будут иметь своих депутатов в Житомирском городском совете:
- «Пропозиция» - 31,4%;
- «Слуга народа» - 13,2%;
- «Европейская Солидарность» - 10,6%;
- «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 10,38%;
- «Сила и Честь» - 7,12%;
- ВО «Батькивщина» - 4,89%;
- Партия развития громад - 3,36%;
- ВО «Свобода» - 2,5%;
- «Наш край» - 2,06%;
- Радикальная партия Ляшко - 1,7%;
- Партия Шария - 1,7%.
Напомним, городская ячейка партии «Слуга народа» заявила
, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов и в Житомире пройдет второй тур выборов мэра.
Основные избиратели Сухомлина - пенсионеры, а они приучены к обязательному посещению выборов.
Из прочих кандидатов с пенсярами никто вплотную, адресно не работал. И вот результат.
2. Весело "всрался" Наш Край (судя по % в новости). Видимо житомиряне не оценили госпидарникив.