Віктор Євдокимов зустрівся з лідерами студентського самоврядування. ФОТО

У житомирському Gnatyuk Art Center відбувся молодіжний форум “Відкрита думка”. Лідери студентського самоврядування вишів й спеціалізованих навчальних закладів міста розповіли кандидату на посаду голови Житомирської ОТГ Віктору Євдокимову та члену його команди Олександру Шевчуку про нагальні потреби міста й проблеми, з якими вони стикаються ледь не щодня.
Під час заходу учасники обговорювали питання працевлаштування після завершення навчання у ВИЩах, які необхідні зміни, тощо: “Я дуже хотів би почути думки житомирян і молоді. Чого вам не вистачає в місті, що б хотіли реалізувати для свого дозвілля, для майбутнього та кар'єрного зростання? Чи є можливість працевлаштування після завершення навчальних закладів, і чи працюють взагалі ці механізми? Студенти, які навчаються у місті Житомирі, але проживають в інших містах чи в області, мені дуже цікава ваша думка теж, адже ви маєте з чим порівнювати. Ви можете проживати в іншому місті, або в регіоні і бачити, що є краще, або навпаки. Ми хочемо почути ваші думки з цього приводу й порушити найбільш проблемну тематику, яка на сьогодні існує саме серед студентів”, - сказав Віктор Євдокимов.
Студенти розповіли, що У Житомирі їм не вистачає місць для відпочинку та локацій проведення культурних івентів: “Є багато місць, де можна відпочити, але хочеться, щоб, наприклад, з'явилися кінотеатри під відкритим небом. На період карантину на свіжому повітрі ніде не було тераси з кінотеатром”,
- поділилась студентка фармацевтичного коледжу.
Молодь, яка навчається в автодорожньому коледжі, також розповіла, що площа Перемоги зараз перетворилася на так званий скейт-парк. Там збираються юнаки і дівчата, ройлери, скейтери і любителі велотрюків, адже іншого місця, пристосованого для фанатів такого виду спорту, у Житомирі просто немає.
“У нашому місті потрібні релакс локаці, можливо навіть просто газончики з пуфіками. Бо, крім центру, навіть немає куди піти й посидіти. Всі громадські зони зосереджені в центрі. Через це тут постійно велике скупчення людей, всі лавочки зайняті, а інколи навіть не можна розминутись з перехожими”,
- розповів студент медінституту.
Лідери студентського самоврядування також запропонували зробити прилеглі території будинків зручнішими для місцевих мешканців, адже у будь-якій спальній зоні дуже мало облаштованих зон відпочинку: “буквально дві лавочки на цілий двір”, - додав юнак.
Крім проблем з благоустроєм у Житомирі, студенти також не обійшли увагою й громадський транспорт, адже на лінії мало рухомого складу, особливо - під час карантину. Наприклад, тролейбус №3 постійно змінює графік руху. Через це студенти не встигають дістатись до навчальних закладів. Молодь також розповіла, що у Житомирі недостатньо облаштованих дитячих і спортмайданчиків: “Щоб потренуватись на свіжому повітрі, доводиться їхати в центр міста на стадіон “Спартак”. Я вважаю, що краще зробити кілька зон для відпочинк по всьому місту, а не зорієнтовувати все в центрі”
, - поділилась своєю думкою студентка одного з вишів.
Майбутній владі міста стануть в нагоді такі ініціативи молоді, адже змінювати місто потрібно разом, аби кожному житомирянину було зручно тут жити.
Пресслужба Віктора Євдокимова