Віктор Євдокимов зустрівся з лідерами студентського самоврядування. ФОТО

Під час заходу учасники обговорювали питання працевлаштування після завершення навчання у ВИЩах, які необхідні зміни, тощо: “Я дуже хотів би почути думки житомирян і молоді. Чого вам не вистачає в місті, що б хотіли реалізувати для свого дозвілля, для майбутнього та кар'єрного зростання? Чи є можливість працевлаштування після завершення навчальних закладів, і чи працюють взагалі ці механізми? Студенти, які навчаються у місті Житомирі, але проживають в інших містах чи в області, мені дуже цікава ваша думка теж, адже ви маєте з чим порівнювати. Ви можете проживати в іншому місті, або в регіоні і бачити, що є краще, або навпаки. Ми хочемо почути ваші думки з цього приводу й порушити найбільш проблемну тематику, яка на сьогодні існує саме серед студентів”, - сказав Віктор Євдокимов.