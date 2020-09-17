Працювати для людей: у Житомирі відбулася конференція  політичної партії «Наш Край»

До вітального слова також долучився генеральний директор ТОВ «Вівад-09», депутат Житомирської обласної ради Ігор Ходак. За його словами, сьогодні потрібно робити акцент на розвитку громад, адже розвиток громад – це розвиток всієї України: «Наша країна вкотре стоїть на порозі змін. І доля її залежить насамперед від нас. Сьогодні ми презентуємо „Наш Край“ у Житомирській області. Головна ідея – розвиток громад, і як наслідок – розвиток всієї України. Важливо, щоб Житомирщина стала потужним індустріальним краєм».