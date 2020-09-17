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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 17 » 15:27:00

Працювати для людей: у Житомирі відбулася конференція  політичної партії «Наш Край»   PR  

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Працювати для людей: у Житомирі відбулася конференція  політичної партії «Наш Край»

 У філармонії ім. Святослава Ріхтера, у середу, 16 вересня, відбулась конференція Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край». Розпочалася конференція з вітального слова голови Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергія Диняка

«У нас одна мета – ми хочемо брати участь у розвитку своїх сільських, селищних, міських громад. Ми та політична сила, яка знає як це робити, з ким це робити і йдучи на вибори ми розуміємо наші цілі та задачі».
 

До вітального слова також долучився генеральний директор ТОВ «Вівад-09», депутат Житомирської обласної ради Ігор Ходак. За його словами, сьогодні потрібно робити акцент на розвитку громад, адже розвиток громад – це розвиток всієї України: «Наша країна вкотре стоїть на порозі змін. І доля її залежить насамперед від нас. Сьогодні ми презентуємо „Наш Край“ у Житомирській області. Головна ідея – розвиток громад, і як наслідок – розвиток всієї України. Важливо, щоб Житомирщина стала потужним індустріальним краєм».




«Я корінний житомирянин, я тут народився, виріс, закінчив школу, так склалося, що я вимушений був їздити містами, служити, але я завжди хотів повернутися назад, в своє місто. Дуже приємно працювати з людьми небайдужими, професіоналами своєї справи. Ми зробимо все, щоб люди на Житомирщині жили щасливо», - прокоментував кандидат у депутати Житомирської міської ради, проректор Державного університету «Житомирська політехніка», доктор наук, заслужений юрист України Валерій Нонік.

«Як зробити життя людей краще?» – ключове питання партії «Наш Край». Працювати для людей – головна мета партійних лідерів.

«Завжди в основі стоїть людина, і ми маємо зробили все, щоб людина жила краще, сьогодні, завтра... Життя – це не Хрещатик, не Банкова, життя – це село, селище, місто, там, де живе людина, і ось саме це потрібно розвивати, і саме «Наш Край», як ніхто це розуміє», - пояснив кандидат на посаду Коростенського міського голови, діючий міський голова Володимир Москаленко.

«У складі нашої команди не просто люди, які живуть обіцянками, у нас потужна команда професіоналів і господарників. Я обрала «Наш Край», як системну політичну силу, яка об’єднує людей далекоглядних, професіоналів, котрі не живуть гарними словами, а роблять реальні справи», - зазначила кандидат у депутати Житомирської обласної ради, перший заступник Баранівського міського голови Наталія Кокітко.

«Ми прагнемо покращити життя в місті і селі. Ми не обіцяємо реалізацію захмарних проєктів, а поступово покращуємо життя наших громад, і будемо робити це надалі!», - наголосив кандидат на посаду Малинського міського голови Олександр Ситайло.

За словами кандидата на посаду Миропільського селищного голови Світлани Власюк, ми можемо давати потужну освіту для молоді, проте цього замало, потрібно створювати можливості, аби молодь не виїздила на роботу закордон: «Романівщина надає якісну освіту та виховання дітей. Наші учні тримають гідну конкуренцію на рівні Київських та інших провідних ВУЗів, але щось ми робимо не так.. далі діти стають цінними в інших країнах. Вони не повертаються до міст, до громад, а їхня праця цінується закордоном. Тому ми тут, щоб змінити це і покращити життя і соціальний рівень Житомирщини».

«На сьогоднішній день ми маємо великий виклик. Тому що ми є професіоналами, які не розводять демагогію, а роблять конкретні справи, долають ті виклики, які ставляться суспільству», - наголосив кандидат на посаду Андрушівського міського голови Сергій Марценюк.

«Наш Край» – команда господарників та фахівців своєї справи. Лише разом, спільними зусиллями, постійною, натхненною працею, ми зможемо втілити в життя всі соціально-значущі проєкти та задуми.











Пресслужба  Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край»
Тэги: вибори 2020, Наш край
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