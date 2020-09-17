Працювати для людей: у Житомирі відбулася конференція  політичної партії «Наш Край»

У філармонії ім. Святослава Ріхтера, у середу, 16 вересня, відбулась конференція Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край». Розпочалася конференція з вітального слова голови Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край» Сергія Диняка
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«У нас одна мета – ми хочемо брати участь у розвитку своїх сільських, селищних, міських громад. Ми та політична сила, яка знає як це робити, з ким це робити і йдучи на вибори ми розуміємо наші цілі та задачі».
«Я корінний житомирянин, я тут народився, виріс, закінчив школу, так склалося, що я вимушений був їздити містами, служити, але я завжди хотів повернутися назад, в своє місто. Дуже приємно працювати з людьми небайдужими, професіоналами своєї справи. Ми зробимо все, щоб люди на Житомирщині жили ща
До вітального слова також долучився генеральний директор ТОВ «Вівад-09», депутат Житомирської обласної ради Ігор Ходак. За його словами, сьогодні потрібно робити акцент на розвитку громад, адже розвиток громад – це розвиток всієї України: «Наша країна вкотре стоїть на порозі змін. І доля її залежить насамперед від нас. Сьогодні ми презентуємо „Наш Край“ у Житомирській області. Головна ідея – розвиток громад, і як наслідок – розвиток всієї України. Важливо, щоб Житомирщина стала потужним індустріальним краєм».
сливо», - прокоментував кандидат у депутати Житомирської міської ради, проректор Державного університету «Житомирська політехніка», доктор наук, заслужений юрист України Валерій Нонік
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«Як зробити життя людей краще?»
– ключове питання партії «Наш Край». Працювати для людей – головна мета партійних лідерів.
«Завжди в основі стоїть людина, і ми маємо зробили все, щоб людина жила краще, сьогодні, завтра... Життя – це не Хрещатик, не Банкова, життя – це село, селище, місто, там, де живе людина, і ось саме це потрібно розвивати, і саме «Наш Край», як ніхто це розуміє»
, - пояснив кандидат на посаду Коростенського міського голови, діючий міський голова Володимир Москаленко.
«У складі нашої команди не просто люди, які живуть обіцянками, у нас потужна команда професіоналів і господарників. Я обрала «Наш Край», як системну політичну силу, яка об’єднує людей далекоглядних, професіоналів, котрі не живуть гарними словами, а роблять реальні справи»,
- зазначила кандидат у депутати Житомирської обласної ради, перший заступник Баранівського міського голови Наталія Кокітко.
«Ми прагнемо покращити життя в місті і селі. Ми не обіцяємо реалізацію захмарних проєктів, а поступово покращуємо життя наших громад, і будемо робити це надалі!»
, - наголосив кандидат на посаду Малинського міського голови Олександр Ситайло
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За словами кандидата на посаду Миропільського селищного голови Світлани Власюк
, ми можемо давати потужну освіту для молоді, проте цього замало, потрібно створювати можливості, аби молодь не виїздила на роботу закордон: «Романівщина надає якісну освіту та виховання дітей. Наші учні тримають гідну конкуренцію на рівні Київських та інших провідних ВУЗів, але щось ми робимо не так.. далі діти стають цінними в інших країнах. Вони не повертаються до міст, до громад, а їхня праця цінується закордоном. Тому ми тут, щоб змінити це і покращити життя і соціальний рівень Житомирщини»
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«На сьогоднішній день ми маємо великий виклик. Тому що ми є професіоналами, які не розводять демагогію, а роблять конкретні справи, долають ті виклики, які ставляться суспільству
», - наголосив кандидат на посаду Андрушівського міського голови Сергій Марценюк
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«Наш Край» – команда господарників та фахівців своєї справи. Лише разом, спільними зусиллями, постійною, натхненною працею, ми зможемо втілити в життя всі соціально-значущі проєкти та задуми.
Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край»