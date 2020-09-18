У Житомирі відбулась презентація професійної та потужної команди місцевого осередку політичної партії «Наш край». ФОТО. ВІДЕО

«Я житомирянин не в першому поколінні. Я тут народився, виріс, закінчив школу. Так склалась моя доля, що прийшлося багато їздити, служити і працювати у багатьох регіонах нашої прекрасної України. Але я завжди жив і працював з думкою повернутися у своє рідне місто. Тому що тут поховані мої батьки, тут живуть і працюють мої діти, тут у школі вчаться мої внуки. Завжди з радістю я спостерігав за розвитком інших міст, що не можу сказати за свій рідний Житомир. Саме це стало для мене мотивацією разом з вами йти на вибори. Мені приємно, що тут сьогодні поряд зі мною ті, хто має активну громадську позицію, усвідомлює власну відповідальність перед суспільством і сумлінно працює на суспільний добробут, належно виконує свої обов`язки; поряд – професіонали, котрі беруть на себе відповідальність; поряд - господарники, які добре знають реальні проблеми і вміють вирішувати найскладніші питання. Я більше чим впевнений, що прийшов час не лише говорити, а й діяти і з такою командою ми досягнемо своєї мети. Разом ми зробимо все, щоб нашай край був процвітаючим, у якому живуть щасливі люди», – зазначив проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Державного університету «Житомирська політехніка Валерій Нонік.
«На мою думку, реформи, що зараз відбуваються у медицині почали йти не по тому сценарію, як це мало б відбуватися. Я пропрацював багато років у цій сфері, тому маю досить великий багаж знань і хочу ним ділитися. Пішов у політичну силу, щоб свій досвід та бачення змін на краще застосувати на практиці. Впевнений, що саме з партією «Наш край» нам вдасться змінити підхід до медичної сфери», – розповів нам пан Олександр.
«Чому я саме у цій команді? По-перше, партія «Наш край» це команда однодумців, справжніх керівників, людей справи та честі. По-друге, ми – професіонали своєї справи. Кожен з нас досягнув у своєму напрямку діяльності вершин. І третє – настав час. Зараз, як ніколи раніше, ми маємо збільшення об’ємів повноважень органів місцевого самоврядування і саме зараз потрібні на місцях порядні і чесні люди. Ми є такою командою і разом ми здатні покращити життя у нашому місті», – наголошує Олександр Фещенко.