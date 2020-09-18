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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Сентябрь » 18 » 11:53:31

У Житомирі відбулась презентація професійної та потужної команди місцевого осередку політичної партії «Наш край». ФОТО. ВІДЕО   PR  

Сегодня, 12:16:31 678 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У Житомирі відбулась презентація професійної та потужної команди місцевого осередку політичної партії «Наш край». ФОТО. ВІДЕО

 До її складу увійшли  люди, що не словом, а вчинками, вже багато  років доводять свій професіоналізм. Представляв команду Житомирського осередку Сергій Диняк – голова Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край».

«Сьогодні мені приємно бути у нашому рідному і славному місті Житомир  та  презентувати команду, яка буде йти на вибори з партією «Наш край». Команду молодих, сильних та професійних  людей. Вірю, що ми разом зможемо зробити правильні кроки у розвитку нашої Житомирської громади», – зазначив Сергій Диняк.
 

«Я житомирянин не в першому поколінні. Я тут народився, виріс, закінчив школу. Так склалась моя доля, що прийшлося багато їздити, служити і працювати у багатьох регіонах нашої прекрасної України. Але я завжди жив і працював з думкою повернутися у своє рідне місто. Тому що тут поховані мої батьки, тут живуть і працюють мої діти, тут у школі вчаться мої внуки. Завжди з радістю я спостерігав за розвитком інших міст, що не можу сказати за свій рідний Житомир. Саме це стало для мене мотивацією разом з вами йти на вибори. Мені приємно, що тут сьогодні поряд зі мною ті, хто має активну громадську позицію, усвідомлює власну відповідальність перед суспільством і сумлінно працює на суспільний добробут, належно виконує свої обов`язки; поряд – професіонали, котрі беруть на себе відповідальність; поряд - господарники, які добре знають реальні проблеми і вміють вирішувати найскладніші питання. Я більше чим впевнений, що прийшов час не лише говорити, а й діяти і з такою командою ми досягнемо своєї мети. Разом ми зробимо все, щоб нашай край був процвітаючим, у якому живуть щасливі люди», – зазначив проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань Державного університету «Житомирська політехніка Валерій Нонік



Представники місцевої команди добре відомі своїм землякам, як спеціалісти у своїх сферах діяльності. Серед них голова Асоціації футзалу міста  Житомир і Житомирської області Віктор Таран.

«Партія «Наш край» позиціонує себе як партія, що  має  не одного  лідера, а партія багатьох лідерів – професіоналів своєї справи. Мені це імпонує, дана позиція збігається з моєю позицією в  житті.. Коли постало питання  з якою партією йти на вибори?- я довго не думавв, мені була близька програма партії «Наш край» . Я  впевнений у нашій команді», – розповідає Віктор Леонідович.

У Житомирській команді « Нашого краю» є люди, що працюють у сфері охорони здоров’я. Один з  них – головний лікар комунальної установи «Обласний медичний центр вертобрології і реабілітації» Житомирської обласної ради Торбас Олександр.
 

«На мою думку, реформи, що зараз відбуваються у медицині почали йти не по тому сценарію, як це мало б відбуватися. Я пропрацював багато років у цій сфері, тому маю досить великий багаж знань і хочу ним ділитися. Пішов у політичну силу, щоб свій досвід та бачення змін на краще застосувати на практиці. Впевнений, що саме з партією «Наш край» нам вдасться змінити підхід до медичної сфери», –  розповів нам пан Олександр.



Партія «Наш край» йде на місцеві вибори, аби захистити інтереси та змінити життя своїх земляків на краще. Уже не одноразово наголошувалось, що одним із пріоритетних напрямків партії  місцевого осередку є розвиток Житомирської  громади.

Саме такої позиції дотримується Олександр Фещенко – директор ПрАТ «Житомирське шляхово-будівельне управління № 19».
 

«Чому я саме у цій команді? По-перше, партія «Наш край» це команда однодумців, справжніх керівників, людей справи та честі. По-друге, ми – професіонали своєї справи. Кожен з нас досягнув у своєму напрямку діяльності  вершин. І третє – настав час. Зараз, як ніколи раніше, ми маємо збільшення об’ємів повноважень органів місцевого самоврядування і саме зараз потрібні на місцях порядні і чесні люди. Ми є такою командою і разом ми здатні покращити життя у нашому місті», ­– наголошує Олександр Фещенко.



«Наш край» партія, що складається з місцевих лідерів, людей, які вміють, можуть і знають, як зробити свою громаду процвітаючою, а головне – вони вже це роблять.
 













Пресслужба Житомирської обласної організації політичної партії «Наш край»
 
Тэги: Наш край, выбори 2020
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